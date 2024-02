Ministro Grau afirma que el objetivo es ayudar a todas las empresas afectadas por los incendios en Valparaíso

Este lunes, el ministro de Economía, Nicolás Grau, abordó la situación de las pymes y familias afectadas tras los incendios que azotaron a la Región de Valparaíso a inicios de este mes. El secretario de Estado indicó que se espera durante esta semana terminar con el catastro de las empresas afectadas y que se le brindará ayuda a todos los involucrados en la emergencia.

En radio Cooperativa, el titular de economía señaló, en materia de reconstrucción productiva, que “hay algunas medidas que ya se han anunciado, y otras que se debieran anunciar prontamente (…) Lo primero es todo un tema tributario, que es muy importante. Acá no puede ocurrir que a una persona que acaba de tener esta afectación el Estado le empiece a cobrar al mismo ritmo o con las mismas consecuencias que en el caso de una empresa que está en una situación normal. Entonces, hay un conjunto de medidas de alivio tributario bien amplias, hay temas de pago de IVA, de contribuciones, hay pago de deudas tributarias que se puedan tener con anterioridad y en casos más extremos, si alguien estuviera en situación de embargo todo eso se congela”.

No te pierdas en Pulso

Respecto a las pymes, Grau detalló “que existe un subsidio de retención laboral. Esto se va a poder empezar a solicitar desde el 20 de febrero (…) ¿Cómo funciona esto? Toda persona afectada que sea mipyme (con menos de 200 trabajadores), tiene el derecho a pedir un subsidio por cada uno de sus trabajadores unos $370 mil más o menos, porque es el 80% del salario mínimo”

En cuanto a los casos de casa anexas a negocios (botillería, almacén, jardinería, etc.) el ministro precisó que “todas las ayudas que ellos van a tener producto de que perdieron su casa, corre por un carril, y todas las ayudas que ellos van a tener producto de la pérdida de su negocio, corre por otro carril (…) y no compiten, es decir, si uno recibe ayuda por un lado no es que la vaya a perder por el otro”.

Además, recordó que hubo “un momento de ayuda temprana, a través de este bono de un millón y medio de pesos, hay unos bonos de acogida para la transición, las casas provisorias y después las casas finales, definitivas. Todo eso es un proceso que tiene que ver con la habitabilidad y es la parte central de la reconstrucción”.

Sobrevuelo de dron por la zona afectada por los incendios forestales de 2024. Foto: CIDIGEN.

En términos de metas de la cartera, el ministro planteó que “hay una meta de corto plazo y es que esta semana tenemos que terminar el catastro, que es fundamental, porque en emergencias pasadas ha habido ayudas a través de Sercotec (...) subsidios de hasta $10 millones. ¿Cómo funcionaba esto? No es que las personas postulan, sino que una vez que tú estás en el catastro, una vez que empieza a operar el subsidio, un ejecutivo de Sercotec te llama y te dice ‘usted es parte del catastro, vimos que tiene una afectación de ocho millones de pesos y por tanto tiene derecho a recibir este apoyo y construir un plan de inversión, en conjunto con Sercotec, para gastar esos recursos y poder recuperar su negocio’”.

En esa línea, agregó que “mi primer objetivo es terminar el catastro esta semana y el segundo objetivo es llegar a todas las empresas afectadas con algún tipo de ayuda. Eso significa que en algunos casos van a haber subsidios propiamente tal y en otros casos, y esto ya lo estamos haciendo en la zona de El Salto, (...) a través de apoyos con créditos blandos, porque si una empresa es más grande, tú no puedes ayudar a una empresa con $500 millones desde el Estado”.

Por último, respecto a cómo funcionará el Censo en la Región de Valparaíso, Grau explicó que al cubrir un período de tiempo más amplio (3 meses), permitirá adaptarse de buena manera a la situación. “Probablemente la zonas más afectadas va a ser censadas en la parte final del proceso”, precisó.