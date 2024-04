Descubre Real Self “la evolución de los eventos en vivo” y sé protagonista de una experiencia única

De la mano de B-Tools Producciones, Santiago se prepara para recibir una experiencia única e innovadora: REAL SELF, la primera Experiencia Humana en Total Anonimato que ha revolucionado ciudades como Buenos Aires y Barcelona.

REAL SELF no es solo un espectáculo, es una invitación a ser auténticamente tú mismo. En este innovador evento, no hay actores en el escenario, el verdadero protagonista eres tú, el público. Más de 200 personas por función se sumergen en un total anonimato, vistiendo trajes, máscaras, guantes y botas sobre su calzado, para experimentar la libertad de expresarse sin inhibiciones.

Se trata de una experiencia verdaderamente inmersiva, donde a través de una voz en off, música original y un mapping 360°, los participantes son guiados en un viaje emocional que abarca desde la euforia hasta la reflexión más profunda. REAL SELF ha sido aclamado por la prensa especializada como la evolución del teatro, con más de 100.000 personas que ya han experimentado y disfrutado de esta experiencia única.

Como dijo el famoso escritor Oscar Wilde, “Dale una máscara a un hombre y te dirá la verdad”. Jabo Drucaroff, creador y director del espectáculo, nos invita a quitarnos los prejuicios y explorar nuestra verdadera esencia a través de REAL SELF.

Este espectáculo se realizará desde el 1 de junio en Factoria Italia (Av. Italia 830, Providencia), es apto solo para mayores de 18 años y promete ser una experiencia que va más allá de lo convencional. Sigue sus redes sociales en Instagram @realselfscl y visita www.realselfexperience.com para más información.

Los socios de Club tienen un 20% de descuento comprando con su RUT en ticketplus.cl.

No se puede explicar con palabras, tienes que vivirlo. Tú... ¿Te atreves a ser real?