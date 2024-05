Vive la original y deliciosa experiencia Blck Café Bar

El nuevo lugar de moda de Santiago tiene una característica hermosa y particular: es todo negro. Desde una decoración cuidada y elegante, hasta una carta original y repleta de sabores, el negro es el gran protagonista de Blck Café-Bar, a pocos pasos del metro Tobalaba, frente a frente con el Costanera Center.

Bajo el lema “Blck is the new black” desde las mesas, las sillas, los platos hasta las preparaciones de la carta son en su mayoría de tonos negros, al igual que varios de sus cócteles. ¿Cómo consiguen ese peculiar color? En algunos platos con tinta de calamar, en otros con carbón activado de coco, un polvo neutro que se extrae del carbón vegetal, y en otros con una preciosa y cuidada decoración.

El origen de este único espacio viene de querer hacer un lugar rebelde pero elegante, darle un vuelco a lo conocido y generar una experiencia única... ¡Para personas con ganas de vivir nuevas experiencias!

A su peculiar decoración, se le suma una carta con sabores del mundo, pero fuertemente influenciada por ingredientes y recetas del mar. ¿Qué probar? Su Bacalao de Juan Fernández es una maravilla, glaseado y servido sobre una cama de risotto negro... ¡Uno de los favoritos de la carta! Y para beber, te recomendamos uno de sus nuevos tragos, con sabores cálidos y otoñales, esta bebida está basada en el clásico bombón After Eight, y lleva chocolate Óbolo, horchata y un cordial de menta hecho en casa.

Así que la invitación es a dejarse sorprender, a descubrir sabores diferentes bajo una estética novedosa, a disfrutar del espacio, de la música y de la excelente atención, a sacar fotos y vivir una experiencia... ¡Inolvidable!

Los socios de Club La Tercera tienen un 20% de descuento todos los días de la semana, presentando su credencial vigente.