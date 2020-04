Conoce el Museo Ghibli, hogar de los personajes de Hayao Miyazaki

La pandemia de coronavirus ha llevado a la suspensión de un sinfín de actividades y el cierre de diversos sitios culturales, incluyendo museos alrededor del mundo.

La contingencia ha llevado al Museo Ghibli, inaugurado el año 2001 por el conocido estudio de películas y animación de Hayao Miyazaki, a cerrar temporalmente, pero informaron que ofrecerán a los fanáticos una manera distinta de conocerlo: ¡desde la comodidad y seguridad de tu hogar!

Se trata de un recorrido virtual donde el personal del establecimiento emplazado en Mitaka, al oeste de Tokio, comparte breves videos a través de su canal de YouTube con los distintos atractivos del museo.

En la primera entrega, por ejemplo, ofrecen un vistazo al exterior y hall de acceso del edificio, el que está adornado con un increíble mural con personajes de las películas del Studio Ghibli, como Mi vecino Totoro, El viaje de Chihiro o Nausicaä del Valle del Viento.

En el segundo registro, el Museo Ghibli da a conocer una sala llamada “Donde nace una película”.

“La sala pertenece a un niño que desea desarrollar una idea de su propia película”, dice la descripción y agrega que “proporciona mucha inspiración para lo que pasará del papel en blanco en el escritorio hasta convertirse en el origen de una película real”.

Si todavía no conoces los filmes del Studio Ghibli, hace algunos meses Netflix agregó a su catálogo varias de las películas del estudio de animación, que puedes ver a continuación.

Como dato, en su ranking con las 25 mejores películas del siglo XXI, el diario estadounidense The New York Times ubicó a El viaje de Chihiro (Spirited Away, 2002), de Hayao Miyazaki, en el puesto número dos.