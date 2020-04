Domhnall Gleeson, protagonista de Run: “No tendría las bolas para hacer lo que Billy y Ruby hacen”

Billy está solo en una habitación oscura. Angustiado, desesperado. Envía un mensaje de texto a Ruby y rápidamente se pone de pie caminando nerviosamente hacia la ventana. Recibe una llamada de realidad que no quiere atender, ya está harto. Quiere comenzar de nuevo y solo necesita una confirmación. “Corre”, le responde Ruby, imitando el mensaje inicial. El plan de huir con su ex novia de la universidad tomando un tren que recorre Estados Unidos, estaba en marcha.

Run, la nueva propuesta de HBO que ya tiene dos episodios emitidos -y disponibles en HBO GO- es una comedia negra con tintes de drama y thriller. Una amalgama curiosa, pero no menos efectiva que cautiva con la permanente sensación de persecución y la pocas certezas que entrega la trama. No es fácil saber a ciencia cierta qué está pasando, ni mucho menos anticipar lo que ocurrirá.

Con un total de 8 episodios -que promedian la media hora- la ficción producida por Phoebe Waller-Bridge y creada por Vicky Jones tiene por protagonistas a Merritt Wever (Unbelievable, Marriage Story) como Ruby Richardson, y Domhnall Gleeson (Harry Potter, Star Wars) como Billy Johnson.

“Recién había hecho un proyecto que era muy complejo y que tuvo un costo emocional. Estaba excepcionalmente orgulloso de él, pero sentí la necesidad de hacer algo más alegre. Le mencioné eso a mi agente y me dijeron que justamente tenían un guión de televisión para mí”, relata Domhnall Gleeson en una entrevista a la que Culto tuvo acceso.

Si bien dice que no había pensando en hacer algo para la televisión ya que ama hacer películas -ha tenido roles como Bill Weasley en las últimas entregas de Harry Potter, General Hox en Star Wars y protagonizó About Time junto a Rachel McAdams- porque ama que las “historias terminen en 90 minutos”, decidió leer el libreto.

No es su primer trabajo en televisión, anteriormente participó en Black Mirror junto a Hayley Atwell, pero en el caso de Run fue diferente. “Era increíble. Ya era un gran fan del trabajo de Phoebe Waller Bridge y Vicky Jones, así que me reuní con ellas y me gustó lo que tenían que decir sobre el desarrollo de la serie. Es sobre el amor e infinitas posibilidades. La posibilidad de trabajar con esas brillantes personas en algo divertido, fresco y emocionante, era demasiado bueno para dejarlo pasar”, dice el actor irlandés.

Sobre el trabajo con Merritt Wever, ratifica la química que se ve en pantalla cuando Ruby y Billy se reencuentran. “Estaba encantado cuando supe que ella era parte de proyecto. Conocía gente que había trabajo con ella y sabía que es capaz de cosas extraordinarias. Sabía que ella sería brillante al hacer escenas. Trabajamos de forma diferente, pero todo lo que importa es lo que ocurre cuando las cámaras comienzan a grabar y lo que la audiencia ve. En escenas uno-a-uno, hay que responder al otro en el momento. Merritt es absolutamente superior e increíble para trabajar en ese formato. Tuve suerte de estar con ella", explica el pelirrojo de 36 años.

Merritt Wever y Domhnall Gleeson.

No es posible encasillar Run en un solo género. Por lo mismo portales web no se la juegan por una única definición entre comedia, thriller, romance y drama. “Es difícil describir [la serie], pero disfruté lo inusual y que esa sensación nunca se resuelve. Mis partes favoritas son los fragmentos que se parecen a Antes del Amanecer, pero está todo lo otro ocurriendo entre medio para mantener la historia moviéndose hacia adelante. Estás continuamente interesado en lo que harán a continuación y cómo terminará su relación. Es agradable jugar con eso”, dice Gleeson.

Sobre Billy Johnson tiene más palabras, y cómo no, si lo encarna en ocho episodios como una vida prestada en medio de la vorágine que es la vida misma. “Él es un exitoso gurú que aconseja a otros sobre la vida en general, pero dice muchas mentiras, tanto a sí mismo como a otras personas. He interpretado a un par de villanos, pero nunca pensé a Billy de esa forma. Entiendo que hay partes de su personaje que son horribles, pero creo que intenta mejorar. No es una excusa en la vida real, pero en el drama lo es! Tal vez sea capaz de cambiar, y si lo es, Ruby [Merritt Richardson] es la persona con la que debe estar. Aunque tampoco creo que Ruby sea perfecta. También hay aspectos de su personalidad que son más de anti-héroe que héroe. Son una buena dupla de esa forma”, relata el actor.

En preparación para su papel no hizo un mayor trabajo de investigación respecto a gurús o guías motivacionales, dado que su personaje Billy la tomó como carrera inusual y sin planear. Gleeson simplemente supuso que sacó ese oficio de su encanto. “Me concentré más en asegurarme que él fuera una persona que pudiera hacer eso. También pienso que cambia dependiendo de quién está en la habitación. La única persona con la que es honesto es con Ruby. Él le miente a ella también, pero si es honesto con alguien, será con Ruby”.

Billy no es descrito -ni se considera- un hombre romántico, pero sí ve su comportamiento significativamente alterado por la presencia de Ruby. “Billy hace lo mejor que puede hasta que se vuelve muy difícil. Así es él en todos los aspectos de su vida, excepto cuando está con Ruby. La razón por la que es así es en parte moldeada por la relación de ellos. Él genuinamente pensó que estarían juntos por siempre. Creo que él pasó 15 años pensando que si volvía con Ruby su vida sería mejor, y de pronto, está ocurriendo”.

Run, disponible en HBO Go.

De hecho, las escenas que Domhnall Gleeson disfrutó más del rodaje son justamente la loca relación de Ruby y Billy, "cuando no importaba lo que se hacía o decía, la escena era en realidad sobre su relación y la cambiante dinámica. También me gustó cuando integramos nuevas personas, como el personaje de Archie Panjabi [Fiona] y Phoebe Waller-Bridge [Laurel].

Lamentablemente -o favorablemente, dependiendo de la perspectiva- Run fue estrenada en tiempos especiales. Una pandemia obliga a la población mundial a tomar resguardos especiales, entre ellos, quedarse en casa para reducir la curva de contagio.

“Obviamente hay cosas más importantes ocurriendo en el mundo, pero la serie puede ofrecer un buen escapismo. Lo que me atrajo de Run, es que es diferente, divertida, emocionante; y que trata sobre el amor. Son razones para verla ya sea que estés en confinamiento o no. Solo espero que a la gente le guste”, dijo el hombres que encarna a Billy Johnson.

Una de las tantas temáticas es el reavivar el fuego en medio de las cenizas. ¿Puede retomarse una relación a 15 años de su término? ¿Qué pasa si nunca terminó realmente? Billy y Ruby están dispuestos a averiguarlo.

“El amor de tu vida que no veías hace años, de pronto se reúne contigo. Eso siempre ha sido una gran temática en la narrativa dramática. Es algo muy potente, especialmente cuando es tu primer amor. Eso agrega toda una capa extra. Es algo hermoso e interesante para conversar, independiente de la edad. Esos descubrimientos y conversaciones sobre las experiencias que comparten Billy y Ruby son realmente hermosas y te dirán mucho en medio de la caótica historia. Explora su relación de una forma muy genial”, dice el co-protagonista de la serie creada por Vicky Jones y Phoebe Waller-Bridge.

Una pregunta infaltable fue ¿Alguna vez quisiste huir de todo y dejar todo atrás? “Bueno, no puedo huir a ningún lugar por el momento, con la cuarentena y confinamiento en el que estamos! Pero entiendo el atractivo de subir a un tren que recorra todo Estados Unidos. Todos se han sentido abrumados alguna vez, preocupados de sus decisiones y se sienten prisioneros de su propia vida. Mucha gente se puede sentir identificada. Entiendo el lugar de donde vienen Billy y Ruby, pero no estoy seguro de tener las bolas para hacer lo que ellos hacen”, concluye Domhnall Gleeson.

Run se estrena en cada domingo a las 00.00 horas por HBO. Con seis episodios por emitir, la primera -y por ahora única temporada- llegará a su fin el 24 de mayo.