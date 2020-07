¿Qué música recordamos? Depende de nuestra edad

Uno hace clic y suena una cortina electrónica de sonidos techno. En solo unos pocos segundos se reconoce que se trata del tema central de la serie Miami Vice por Jan Hammer y se aprieta un botón que dice, “singing the lyrics” (“cantando la letra”, aunque en rigor el tema no tiene letra, pero uno lo puede tararear). Claro, el tema es archifamoso y cualquier persona podría reconocerlo.

Si tiene entre 39 y 54 años.

O sea, si uno pertenece a la llamada Generación X (Gen X), donde lo reconocen un 73% de las personas.

Porque si uno o una tiene entre 13 y 22 años, o sea pertenece a la llamada Generación Z (Gen Z) solo lo reconocerá si pertenece a un escuálido 4% de la población.

Imagen: pudding.cool

Eso es lo que está buscando delimitar un test, “Identifying Generational Gaps in Music” lanzado por el sitio pudding.cool y que ya ha recibido casi tres millones de respuestas.

El test consiste en hacer sonar canciones que alcanzaron en el Top 5 de los charts en su día y que en consecuencia fueron absolutamente famosas (al menos en los Estados Unidos) en las décadas de 1960, 1970, 1980, 1990 y 2000. Tras algunos segundos de audición, las personas que toman el test deben responder con una de cuatro opciones: "don't know it" ("no la conozco"), "sounds familiar" ("me suena familiar"), "know it" ("la conozco"), o "singing the lyrics" ("estoy cantando la letra").

Antes de ello la persona que rinde el test debe seleccionar su fecha de nacimiento. Ello le permite al sistema determinar si esa persona pertenece a una de cuatro generaciones: Boomers (entre 55 y 73 años), Gen X (entre 39 y 54 años), Millenials (entre 23 y 38 años), o Gen Z (entre 13 y 22 años).

Y los resultados son cuando menos sorprendentes.

Canciones que para cada generación podrían estar en el canon de la música pop/rock de la historia, en realidad dependen de la edad de dicha generación.

Por ejemplo, “Suspisious Minds”, hit absoluto de Elvis Presley de 1969 es reconocido por los Boomers en un 95%, pero solo por un 18% de los Gen X; mientras que “The River of Dreams” de Billy Joel de 1993 resulta reconocida por un 90% de la Gen X y solo por un 52% de los Millenials.

Elvis Presley

El salto de los recuerdos

Steve Janssen, un doctor en psicología que trabaja en Australia, viene documentando desde la segunda mitad de los noventa, que los recuerdos que atesora cualquier persona experimentan una serie de altos y bajos a lo largo de los ciclos vitales: no se recuerda mucho de los primeros años de vida -algo a lo que se denomina “amnesia infantil”-, pero tampoco se recuerda mucho, si una persona ronda la cincuentena, los hechos vitales de cuando se tenía treinta y cinco años. En cambio, el periodo vital entre los 15 y los 25 está lleno de recuerdos. A este salto de recuerdos Janssen – y también otros investigadores, como Martin Conway- lo ha bautizado en inglés como “reminiscence bump” y parece tratarse de un fenómeno universal, más allá de las diferencias culturales, de género, o de generación.

En una proyección más o menos evidente del hallazgo del “reminiscence bump”, otros investigadores e investigadoras de las ciencias cognitivas, han ido descubriendo que, dado que cada persona alberga muchos recuerdos de su juventud, las generaciones disponen de una memoria colectiva de hitos canónicos de la historia cultural, social y política.

Tom Smith (“Generational differences in musical preferences”, 2008) reveló que las personas nacidas antes de 1920 eran fanáticas, en general, de la música de las Big Bands y del swing; que quienes nacieron en la década de 1940 se derretían por el oldies rock y que la generación setentera vacilaba con el heavy metal.

Sin embargo, ninguno de las de las decenas de estudios que circulan sobre el tema, en especial referido a preferencias y recuerdos musicales, ha alcanzado del volumen de la indagación de pudding.cool.

Y hay más sorpresas, como que, más allá de que solo los Boomers reconozcan universalmente "I Say A Little Prayer" de Dionne Warwick (1967), solo los Gen X consideren como una canción clave a "Roam" de B-52's (1990), o solo los Millenials amen "Confessions Part II" de Usher (2004), hay un listado (pequeño) de temas que pasan de generación en generación y son reconocidas por todo el mundo.

Ese listado es el siguiente: