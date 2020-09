Method Man: “Pantera Negra no hubiera funcionado hace 20 años”

En la música sigue formando parte de Wu-Tang Clan, la agrupación neoyorquina que sacudió el hip hop de los 90, junto a colegas como RZA y GZA. En las series se unió a sus compañeros Idris Elba y Michael K. Williams en el clásico de la televisión creado por David Simon a inicios de este siglo, The wire. El mismo realizador con el que volvería a coincidir años más tarde en The deuce, como parte de una carrera actoral que ha añadido proyectos con Judd Apatow y Jim Jarmusch.

Pero más que la suma de colaboraciones notables, Method Man (49) es una institución por sí solo, que se mueve por distintos ámbitos, al tiempo que pronuncia opiniones contundentes. Como cuando se refiere al alcance del movimiento Black Lives Matter.

“Si hablas con cualquier persona negra en Estados Unidos que vive aquí, eso era obvio, había estado sucediendo, pero verlo a una escala tan mundial… Esta es gente diciendo: miren, les hemos estado gritando durante años para que digan que esto está ocurriendo, ayúdennos. Bien, ya no pedimos ayuda, la estamos exigiendo”, señala por videollamada a La Tercera, a comienzos de mes, antes de que se produjera la más reciente muerte de un afroamericano a manos de la policía, Jacob Blake, el 23 de agosto en Wisconsin.

Clifford Smith Jr. -su verdadero nombre- también aclara su agenda: si bien Wu-Tang Clan inicialmente daría un concierto en Chile el 7 de abril (fecha hoy pospuesta), él no tenía considerado venir. ¿La razón? Su compromiso con las grabaciones de su nuevo rol en la TV, la serie Power Book II: Ghost, que se estrena este domingo en su país y en Latinoamérica (por la plataforma Starzplay).

“Cuando trabajas en un set, no hay espacio para volar a ningún lado, sobre todo a otro país”, explica sobre su ausencia obligada por su papel de excéntrico abogado en la producción ligada a Power, título de amplia popularidad en EE.UU. y producido por el rapero 50 Cent. Allí se introdujo en una serie que funciona como secuela de la producción original -ya terminada, sobre un hombre con doble vida implicado en el narcotráfico- y que se acompañará de otras tres historias, en una estructura que homologa a cómo están hilados los filmes de Marvel.

“Tienes a Iron Man, luego a Capitán América, después a Thor, y luego tienes una película de Avengers. Esto es lo que están buscando con el universo de Power, donde todos estos mundos chocan y hacen que sea aún más amplio”.

¿Tomó alguna inspiración real para preparar su personaje?

Sí, es gracioso porque hace unos años con un compañero tuvimos que hacer una escena de Filadelfia. Por supuesto que hice el papel de Denzel (Washington). ¿Quién sabía que me prepararía para hacer esto? Entonces, hice referencia a Denzel. También a Johnnie Cochran, y solo para basarnos en la realidad, ¿a quién podría hacer referencia si se trata de ganar sobre cualquier otra cosa? Simplemente al más narcisista, Donald Trump. En cuanto a la parte ganadora y al narcisismo, puedes hacer referencia al presidente para eso, entonces él ayudó en ese sentido.

Esta serie tiene una representación más diversa que Marvel. ¿Qué tan importante es eso?

Con todo lo que pasa ahora, es muy importante tener una gran diversidad en este programa de TV e incluso en estas películas, pero queremos que nos lo ganemos, no que nos lo den. Queremos que la gente nos quiera, no que nos tengan que querer. ¿Sabes a lo que me refiero? Y que pongan a las mejores personas en sus trabajos, dejemos de escribir personajes como hombres blancos o mujeres blancas u hombres negros. Pongamos el nombre del personaje, una descripción del personaje, sin siquiera darle un color, y veamos quién es el mejor actor para el trabajo desde ese punto de vista. Y hay personas que hacen eso. Quiero decir, la gente no le da suficiente crédito a Hollywood.

Luego, sin saber lo que vendría, Method Man ejemplifica con la película que convirtió en estrella a Chadwick Boseman, el actor fallecido el viernes a los 43 años.

“La gente quiere verse a sí misma en la pantalla, y la forma antigua ya no funciona, porque las personas tienen los ojos abiertos. Pantera Negra nunca hubiera funcionado hace 20 años, porque dirían: no, esta gente no va al cine, nadie va a ver a un hombre negro, a un elenco completamente negro, durante dos horas. ¿Cómo lo sabían, a menos que lo intentaran? Entonces, todo llega en su momento adecuado y no puedes forzarlo, simplemente tenía que suceder”.

¿Ha podido reflexionar sobre el legado de Wu-Tang Clan?

Pude hacer eso el año pasado, porque celebramos el aniversario 25 (de Enter the Wu-Tang (36 Chambers), su primer disco), así que sucedieron muchas cosas: el documental, la serie de Hulu. Lo único que realmente, realmente, esperaba con ansias es ser inducidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Todavía tienen que llamar. Eso y una estrella del Paseo de la Fama de Hollywood. Creo que nos la ganamos, pero nadie ha llamado todavía. Sí, creo que lo merecemos, creo que sí.

¿Volverán los conciertos?

Nunca serán lo mismo. Si eres un promotor de conciertos, busca algo nuevo, porque no funcionará. Encontrarán una forma virtual de hacerlo. Hay alguna manera de ponerlo en un espectáculo en un mundo virtual, donde la gente puede estar en el concierto.