Con actividades digitales y publicaciones GAM conmemora sus 10 años de existencia

Por su ubicación, el año pasado estuvo en el epicentro de las manifestaciones sociales. A medida que su programación y horarios tuvieron que modificarse para convivir con el contexto social, la fachada de GAM se transformó en un muro de exhibición de las expresiones artísticas surgidas en las protestas.

Después vino la pandemia, el cierre del espacio y con ello la necesidad de repensar de qué manera conmemorar la primera década del centro cultural, fundado en septiembre del 2010. “El 15 de marzo nosotros mandamos a la gente a la casa, cerramos las puertas para resguardar a nuestros trabajadores y público, y empezamos a replantearnos la forma en que íbamos a abordar estos 10 años de GAM”, comenta Felipe Mella, director ejecutivo de GAM.

Durante estos meses de pandemia GAM se volcó a realizar nuevas producciones teatrales de manera online, con las que ha logrado una exitosa recepción. Primero lo hicieron con la obra Mentes salvajes, luego con El increíble traductómetro de la Dra. Melina Melinao y ahora último con Preguntas frecuentes. En total, hasta el mes de agosto el centro cultural alcanzó un total de 137.891 reproducciones de actividades digitales.

El increíble traductómetro de la Dra. Melina Melinao.

“Hoy día estamos centrados en generar productos online de buena calidad. Estamos invirtiendo recursos en hacer producciones de buen formato y tratamos de marcar una diferencia no solamente en nuestra línea editorial, sino que a nivel de calidad programática y audiovisual. Hemos tenido muy buena aceptación por parte del público”, añade.

En esa línea, mañana GAM realizará dos actividades online para conmemorar el aniversario. Una es el lanzamiento de la Colección Dramaturgias GAM, una serie de 10 libros con textos teatrales de producciones propias y coproducciones estrenadas desde 2010. Entre ellas están Amores de Cantina, Allende, noche de septiembre, La grabación, Lucía, Un minuto feliz, El corazón del gigante egoísta, En fuga no hay despedida, Esto (no) es un testamento, Paisajes para no colorear, y Mistral Gabriela (1945). Los libros estarán disponibles en formato impreso y digital, con distribución gratuita y además en audio como lectura dramatizada.

“No fue fácil elegir, por lo tanto con un comité interno decidimos cuáles eran las obras más emblemáticas que marcaron un hito dentro de nuestra programación anual”, explica Mella sobre la selección.

Mañana al mediodía a través de Facebook y Youtube, GAM lanzará los tres primeros títulos de la colección en conversación con Luis Barrales, autor de Allende, noche de septiembre; Ximena Carrera, autora de Lucía, y Rafael Gumucio, autor de La grabación.

En tanto, a las 18.00 hrs se presentará una adelanto virtual de 4S: Toma de muestra, una nueva obra producida en conjunto con el Parque Cultural de Valparaíso y el Centro de Investigación Teatro La Peste. A través de testimonios de personas mayores y estudiantes secundarios, el montaje recuerda el triunfo de la Unidad Popular y el estallido social del 18 de octubre del año pasado.

La obra 4S: Toma de muestra que recuerda hitos como el triunfo de la Unidad Popular y el estallido social.

“De cierta forma, este lugar que está ubicado en el eje central de la Alameda se ha transformado en una vitrina ciudadana y social que toma el pulso de lo que está ocurriendo en el país. Eso es una característica única y que está amarrada a toda la historia, memoria y patrimonio que tiene este edificio”, señala Felipe Mella.

Siguiendo la línea digital, del 8 al 11 de septiembre se realizará el III Seminario Internacional de Gestión Cultural que a través de paneles abordará temáticas como la resistencia adaptativa, la innovación en espacios culturales y los beneficios y riesgos de la digitalización. En lo artístico, se presentará una lectura de la obra El nudo de la compañía Teatro La Mala, la performance digital inmersiva Cosmic Microwave Background, una función de la obra Preguntas frecuentes de Nona Fernández y una función de Partitura en silencio de la coreógrafa británica Chisato Minamimura.

Desde el 25 al 27 de septiembre, en tanto, habrá teatro, circo y música en el “18 Chico digital GAM”, con obras como En fuga no hay despedida, Radiotanda, talleres de cueca y circo, cuentacuentos, y el espectáculo musical Piececitos canta cuecas.

Reapertura y segunda etapa

“Nosotros entendemos que lo virtual llegó para quedarse”, dice Felipe Mella. Es por eso que mantienen el trabajo de manera online y se concentran en entregar contenidos digitales, mientras preparan la futura reapertura que podría concretarse en diciembre. “Nosotros creemos que por lo menos hasta noviembre vamos a mantener el GAM cerrado, pero esperamos en diciembre reactivar nuestra programación presencial”, añade el director.

Otra de las preocupaciones de GAM durante este tiempo ha sido la discusión presupuestaria para el sector cultural. Desde hace tres meses sostienen conversaciones tanto con la ministra de las Culturas y los subsecretarios, como con parlamentarios. “Creemos que necesitamos un uno por ciento de presupuesto para el sector, hay que cambiar el tema de la concursabilidad, el gobierno tiene que hacerse cargo de sostener la cultura”.

¿En qué estado está la segunda etapa del GAM?

La segunda etapa no depende de nosotros, es un proyecto que depende directamente del Estado, específicamente del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros asesoramos en términos de referencias para desarrollar el proyecto y hemos sido también fiscalizadores. El Ministerio de Obras Públicas decidió generar una nueva licitación y eso está andando, hemos tenido reuniones incluso en medio de la pandemia para avanzar con estas bases y ojalá lo antes posible lanzar nuevamente la licitación. Pero quiero dejar en claro que el GAM es más que la segunda etapa, hoy día es el centro cultural más importante del país.