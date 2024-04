La compañía Fuerza Bruta vuelve a Chile luego de 11 años con su espectáculo Wayra

Después de 11 años y como parte de su gira mundial, la compañía argentina Fuerza Bruta vuelve al país para presentar Wayra, su más reciente propuesta escénica. Su espectáculo se presentará entre el 16 y 21 de abril en el Parque Cuidad Empresarial.

La venta de entradas es en Puntoticket.com, con un valor único de $42.000 más cargos por servicio.

Fuerza Bruta ha recorrido más de 34 países del globo en 5.800 presentaciones y con más de 2,5 millones de tickets vendidos. Su propuesta ofrece al público un espectáculo inmersivo; una fiesta de artes escénicas sin escenario, sin libreto y sin butacas, con una secuencia de momentos donde los asistentes son parte de un show absolutamente sensorial, que culmina con una gran fiesta. La innovadora propuesta de Fuerza Bruta ha llamado la atención de diversas personalidades a nivel mundial, quienes han asistido a sus espectáculos como Leonardo DiCaprio, Jimmy Page, Justin Bieber y Beyoncé, entre otros.

“Nuestro show tiene una característica muy particular, no hay libreto, no hay gente hablando, son todas acciones físicas y transmitimos energía a través de nuestro cuerpo y nos gusta contagiar esa energía”, señala Fabio D’Alquila, coordinador general de la agrupación, a través de un comunicado.

“Los asistentes estarán de pie, como en un concierto de rock, van a participar e interactuar con nuestras actrices y actores, se tendrán que mover, ya que no habrá un lugar privilegiado para ver el show. De golpe elegiste estar en el medio, pero entra una escenografía gigante y te tienes que correr. El objetivo más fuerte de nuestro espectáculo es lograr la interacción desde el inicio para ir estimulando los sentidos del público. Luego terminamos celebrando y festejando todos juntos en una gran fiesta”, suma D’Alquila en el mismo texto, aludiendo al show integrado por 30 personas.