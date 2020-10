La percusión según Derrick McKenzie, baterista de Jamiroquai: “Desde pequeño sentí un magnetismo”

Cuando Derrick McKenzie se inició en la percusión tenía solo seis años. A través de percheros u otros objetos, que golpeaba contra la cocina de su casa, seguía los ritmos que escuchaba en la radio. Dentro de su repertorio, se encontraban clásicos del rock y el pop de la época, aunque el reggae de la vieja escuela se convertía en una influencia que lo marcaría de por vida.

A pesar de que recién se sentó en una batería a los 14, el motor de Jamiroquai compró su primer instrumento cuando cumplió los 18: una Slingerland de los sesenta que adquirió con el apoyo de su familia.

“Desde pequeño sentí un magnetismo, porque mi padre tenía mucha habilidad y conocimiento musical. Era algo natural, creo que fui bendecido con el mismo talento”, comenta en entrevista con Culto.

Así inició una carrera en la que se empapó de géneros como el funk, el reggae y el acid jazz, para más tarde adherirse a Jamiroquai, grupo en el que se desenvuelve como baterista desde la promoción de The Return of the Space Cowboy (1994), hace más de dos décadas, cuando coincidió con la formación de Jay Kay, el fallecido tecladista fundador Toby Smith y el bajista Stuart Zender.

Hoy, el músico que también tiene una carrera como DJ, trabaja con sus colegas vía teletrabajo; a través de composiciones que graban en sus hogares y que se comparten por correo electrónico. Bajo esta misma dinámica online, McKenzie dictará una clase magistral para celebrar la llegada de la London School of Music a Chile, instancia en la que también estarán el guitarrista Rob Harris y el bajista Paul Turner; ambos integrantes de Jamiroquai.

Las entradas para el evento del sábado 10 de octubre pueden ser adquiridas en el sitio lsmonline.co.uk y tendrán un valor de $10.000 por el acceso a todas las sesiones.

Para precalentar, Derrick McKenzie comparte a Culto sus consejos como baterista y detalla cómo fue su llegada a la banda de Jay Kay.

Derrick McKenzie, baterista de Jamiroquai

-¿A qué edad empezaste a explorar la teoría musical?

-No la he estudiado realmente. Puedo leer algunos pasajes si tomo un libro de práctica, pero si estoy en sesión y me pasas una partitura, no (risas). A veces me pasa eso cuando nos reunimos a tocar. No sé de teoría, por eso trabajo desde la práctica.

-¿Cómo lo haces cuando tocas composiciones con tiempos complejos?

-Pido un demo de la canción; una pieza que ya está escrita, pero que grabaron antes con otro baterista. Escucho eso y aprendo por oído, para después hacer mis propios arreglos en mi propio lenguaje.

-¿Cuáles son tus mayores influencias?

-Billy Cobham es mi número uno. También me gustan mucho Steve Gadd y Sly Dunbar, quien tiene un estilo reggae súper interesante. De la vieja escuela, mi favorito es Art Blakey.

-A mediados de los 90 participaste en una audición para ser miembro de Jamiroquai, ¿recuerdas cómo fue esa instancia?

-Cuando me invitaron a la audición no conocía a la banda. Antes toqué en un grupo de hip hop y estuve inmerso en ese género por dos años, hasta que un amigo me dijo que fuera y yo le respondí: claro, ¿por qué no? Ese mismo día fui a otra más tarde. Recuerdo que ensayamos cuatro canciones del primer álbum y que Jay Kay llegó tarde. No reconocí su rostro cuando me saludó, recién supe que era el vocalista cuando tomó el micrófono y cantó los temas. Al final nos quedamos improvisando una hora más, adicional al tiempo de prueba.

-¿Cuáles son las canciones que más disfrutas en el escenario?

-"Seven Days In Sunny June" es un gran tema para tocar en vivo. También me encantan “Cosmic Girl” y “Soul Education”, esta última es mi favorita.

-¿Podrías especificar tu set predilecto?

-Uso baterías Yamaha de maple. Toms de 12″, 16″ y 18″, bombo de 20″ x 16″ y caja de 14″ x 5″; eso es lo principal. Platillos Sabian de la serie AAX y HHX, los cuales me dan un rango más oscuro e ideal para el sonido funky old school. También ocupo parches Aquarian recubiertos desde hace 12 años; para el último tour incorporé los black reflector de la misma marca. Sobre las baquetas, me gustan las Vic Firth pesadas y extra largas desde que inicié.

La percusión en primera persona

-¿Cuál es el aspecto más importante que todo baterista debe practicar para ser mejor?

-Los rudimentos son fundamentales, pero también es necesario escuchar géneros diversos, ser abierto de mente con la música. Es importante practicar los ritmos con apoyo de un metrónomo, probar distintas velocidades y sonidos posibles de un mismo patrón. También recomiendo tener conocimientos básicos de un instrumento melódico, como el piano, la guitarra, el bajo o la trompeta, el que sea; es un consejo que siempre le doy a mi alumnado.

-Cuándo compones una canción, ¿por qué instrumento inicias?

-Empiezo con la batería, de ahí nacen mis ideas principales. Luego añado los teclados y el bajo, aunque no hago nada muy extravagante, solo me concentro en tocar los acordes en el tiempo correcto, para así añadir la esencia melódica.

-Es interesante, porque también tienes una carrera como DJ. ¿Sientes similitudes entre tocar batería acústica y una drum machine?

-Trabajo la música desde el ritmo, al menos en una etapa preliminar. Cuando estoy en la radio pienso en la selección, en qué grabaciones suenan bien conectadas entre sí. Lo mismo cuando estoy con Jamiroquai. Mucha gente no lo considera, pero desde mi perspectiva, creo que es importante que todos los títulos suenen como una obra conjunta. Cuando soy DJ pienso como baterista y viceversa.

¿Recuerdas alguna de tus visitas con Jamiroquai a Chile?

-Hace unos años tocamos para el Festival de Viña, también hicimos un show en el Movistar Arena en 2017. Fue un gran concierto para nosotros y aquel espacio cerrado me gustó mucho. Recuerdo que en esa oportunidad tuve un problema con mi batería y estuvimos casi todo el día adentro tratando de solucionarlo, pero lo pasé muy bien.

-¿Conoces algún artista o álbum de origen chileno?

-Debo admitir que no, quizás he escuchado, pero no se me viene ninguno a la cabeza.