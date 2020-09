La sección rítmica de Jamiroquai ofrece una masterclass junto a Pancho Molina y el director musical de Cami

La London School of Music comenzó a ofrecer clases online a estudiantes de Latinoamérica y, para festejar su llegada, agendó un set de clases magistrales para el próximo sábado 10 de octubre.

La cita será con dos integrantes de la banda británica Jamiroquai: el baterista Derrick McKenzie —miembro desde los años de The Return of the Space Cowboy (1994)— y el bajista Paul Turner —reemplazante del histórico Stuart Zender y Nick Fyffe—, músicos a cargo de construir el groove de las canciones de Jay Kay.

Fundada en 2012 por el baterista chileno Michael Benöhr, a partir de marzo de este año la London School of Music empezó a hacer clases online de canto, guitarra, bajo, piano y batería a estudiantes de todos los niveles y edades.

“Me entusiasma mucho traer a mi país lo que he aprendido a lo largo de tanto años como músico y educador en el extranjero”, dice Benöhr, “la idea es desarrollar al máximo el potencial musical de nuestros alumnos, quienes podrán estar en contacto con los mejores tutores de Chile y el Reino Unido desde la comodidad de su hogar”.

Junto a los músicos de Jamiroquai estarán el exbaterista de Los Tres, Francisco Molina, y el guitarrista y productor Lalo Iensen, director musical de Cami.

London School of Music

El evento de inauguración se realizará el sábado 10 de octubre desde las 11 horas y contará con una masterclass y una sesión de preguntas por cada uno de los músicos.

El valor de la entrada será de $10.000 por todas las sesiones y de $6000 por dos sesiones. Además, existirá la opción de tomar clases personalizadas con estos destacados artistas. Toda la información en este link.