Black Bird: el drama carcelario con el último rol de Ray Liotta en TV

“Nunca quise esto para ti. Quería una vida totalmente diferente: un sueldo fijo, hijos, una familia”, dice afectado un hombre mayor en el trailer de Black bird.

En la piel de Ray Liotta, el policía transmite la decepción que le genera el dramático derrotero de su hijo (Taron Egerton), una promesa del fútbol americano que acaba recibir una sentencia de diez años de cárcel y que debe elegir entre dos caminos: seguir cumpliendo la condena en el recinto al que fue inicialmente asignado y perder toda posibilidad de acceder a libertad condicional, o aceptar ser traslado a una prisión de máxima seguridad para intentar obtener la confesión de un asesino en serie (Paul Walter Hauser).

Tras conocerse su muerte, el pasado 26 de mayo a los 67 años, la ficción se transformó en la última actuación de Liotta en TV. Un rol póstumo en el que, según el creador de la historia, Dennis Lehane, el intérprete da “una clase magistral”, y que llegará a la plataforma Apple TV+ el próximo 8 de julio (primero con dos de sus seis capítulos).

“Escribí el papel de Big Jim Keene en Black bird para Ray. No tenía en mente a ningún otro actor y me quedé anonadado –humilde, honrado, eufórico– cuando aceptó interpretar el papel menos de 24 horas después de que le enviáramos los guiones”, explicó el escritor el día de su fallecimiento.

“A pesar de lo profundamente defectuoso y comprometido que es el personaje, Ray encontró la nobleza en un hombre que correría hacia un edificio en llamas por ese mismo hijo y nunca aflojaría el ritmo. Yo contaba con esa dualidad para llevar el corazón emocional de nuestra serie de principio a fin”, agregó Lehane.

Adaptación de la novela autobiográfica In with the Devil: A fallen hero, a serial killer, and a dangerous bargain for redemption (2010), de James Keene, la producción busca darle un vuelco al género criminal resolviendo el caso de la trama desde el interior de la cárcel. Y lo hace contando con “el actor estadounidense más eléctrico de su generación”, como definió el creador a Liotta.

El intérprete de Buenos muchachos dejó otros roles que el mundo todavía no conoce. A comienzos del próximo año se estrenará Cocaine bar, thriller dirigido por Elizabeth Banks, y también está en carpeta una comedia de Charlie Day sin título definido, entre otros proyectos que aún no verán la luz.

Mira el trailer de Black bird a continuación: