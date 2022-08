The Handmaid’s Tale contraataca y anuncia estreno en Chile de su quinto ciclo

Una de las ficciones televisivas más celebradas por los premios y el público está de vuelta. Ganadora del Emmy a Mejor serie de drama en 2017 y nominada en tres ocasiones más, The handmaid’s tale prepara el lanzamiento de su quinta temporada.

Una vez más con la actriz Elisabeth Moss en el rol de June, la historia seguirá las esquirlas que dejó su cuarto ciclo (spoilers a continuación). En los nuevos episodios la protagonista enfrenta las consecuencias por matar al Comandante Waterford mientras lucha por redefinir su identidad y propósito. La viuda Serena intenta elevar su perfil en Toronto a medida que la influencia de Gilead llega a Canadá. El comandante Lawrence trabaja con la tía Lydia mientras intenta reformar Gilead y ascender al poder. June, Luke y Moira luchan contra Gilead desde la distancia mientras continúan su misión de salvar y reunirse con Hannah.

“Diré que la temporada en sí es posiblemente uno de los viajes más salvajes que hemos tenido”, dijo Moss al medio TV Line, anticipando el retorno de la producción nacida de la obra de Margaret Atwood.

Paramount+, plataforma que cuenta con todos sus capítulos en Latinoamérica, confirmó que estrenará su quinta entrega el domingo 18 de septiembre, cuatro días después de su desembarco en Estados Unidos (donde se exhibe a través de Hulu).

Cada domingo agregará nuevos episodios, de modo que -al menos en esta parte del mundo- cada semana tendrá como competencia directa a la esperada House of the dragon (HBO/HBO Max), el spin-off de Game of thrones.

Mira aquí un teaser del regreso de The handmaid’s tale: