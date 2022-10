Tantas Sombras: la mirada nostálgica de una autora surcoreana esencial

“Vi una sombra en el bosque. Al principio no me di cuenta de que se trataba de una sombra. Mientras la veía adentrarse entre los arbustos, pensé que allí habría un camino y, como me resultaba familiar su silueta, me adentré también siguiéndola”.

Así comienza Tantas sombras, la primera novela de la escritora surcoreana Hwang Jungeun, que a las vitrinas del país asiático llegó en 2016, aunque ya había incursionado anteriormente en los volúmenes de cuentos. Con un tono entre la nostalgia y la prosa densa, deudora de la poesía, narra la historia de dos jóvenes, Unguio y Muyé, quienes viven una historia de amor con su globalizada y acelerada Corea del Sur de fondo. Ese ritmo de vida los lleva a una conducta reflexiva, en la que se preguntan por el mundo que los rodea.

Ambos jóvenes abandonan la educación formal para trabajar como asistentes en talleres de reparación, y su vida se vuelve incierta debido a sus circunstancias económicas, al mismo tiempo, comienzan a posarse sobre ellos las sombras de los habitantes de los barrios marginales.

Hwang Jungeun es una verdadera celebridad de las letras en su país, fundamentalmente su notoriedad se debe a un par de podcast: uno, cuando se hizo cargo de la sección Habitación del autor, del Sound of Munjang, en 2012; y otro fue Radio Book Dabang, entre 2013 y 2015. Además, recibió el Premio literario Hanguk Ilbo, en 2010; el Premio de Literatura Daesan, en 2015; y el Premio de Literatura Kim Yujung, en 2017.

Queremos tanto a Corea del Sur

Hoy, Tantas sombras se encuentra disponible en nuestro país bajo editorial Neón. No es habitual que en nuestro país se editen libros provenientes de Asia, aunque es Japón el país con mayor presencia al respecto (considerando, por ejemplo, a Haruki Murakami, Hiromi Kawakami o el Premio Nobel de Literatura Kenzaburō Ōe). De Corea del Sur, es menos frecuente, aunque en algo ayuda el interés creciente por el K-Pop en las entusiastas generaciones de veinteañeros locales.

Su editora, la escritora nacional María Paz Rodríguez, destaca que justamente por ese nexo pensaron en editar el volumen. “Nos da mucha curiosidad ese interés por el mundo asiático, y en particular, por la cultura coreana. El fenómenos de autores y autoras coreanos es, creo, una ‘noticia’ en desarrollo que solo ha progresado; y en Neón nos interesa acercar algunas de sus producciones literarias, justamente para abrir el mapa de lo que está pasando allá, y ver los cruces literarios/culturales que pueda haber con Chile, dado este fanatismo por el mundo K”.

De hecho, el título fue una de las novedades del sello en la pasada Primavera del Libro, en el Parque Bustamente. “Cuando estrenamos Tantas sombras en la feria Primavera del libro, nunca nos imaginamos el interés y ventas que tendríamos. Vino gente especialmente a la feria para comprarlo. Muchos conocían a Hwang Jungeun; habían oído de la novela, o simplemente, estaban vinculados al mundo de K-pop; K-lit. Entonces, el plan es ir investigando el paisaje narrativo para ir aumentando nuestro catálogo en esa línea”, señala la autora de Niñas Ricas y Mala Madre .

¿Cómo se gestó la posibilidad de traer este libro a Chile? Responde Rodríguez. “La verdad es que hace rato que en Neón ediciones teníamos ganas de incorporar a traducciones nuestro catálogo. Con la publicación de Tantas sombras, quisimos apostar por una autora que pudieran vincularse estética y literariamente a nuestro sello, y que permitiera que nuestros lectores y lectoras tuvieran acceso a otras escrituras, cosmovisiones, imaginarios. La traducción de Tantas Sombras fue una colaboración que hicimos con el instituto coreano en Chile, con quienes estamos trabajando por armar una apuesta de narrativa coreana, para quizás, más adelante, desarrollar un sello que incorpore literatura asiática contemporánea. Además, estamos seguras de que estas voces vienen a enriquecer el panorama editorial del circuito independiente en Chile”.

“La novela es una historia épica de un amor ético, ya que dicho amor nace de la bondad de los humildes y es la esperanza lo que va a proteger a los infortunados. La presente obra es, como un poema compuesto de siete versos largos, producto de símbolos reflexivos y frases inolvidables”, señaló el crítico literario surcoreano Hyeongchul Shin, sobre este volumen.

Rodriguez también se anima a dar una pincelada a la escritura de Hwang Jungeun: “Lo primero que diría de Tantas sombras, es que es una novela sutil; llena de simbolismos, imágenes sumamente poéticas, y personajes cuya existencia se ve amenazada por el progreso; por esta Corea moderna que va construyendo, y reubicando en los márgenes a cada personaje que transita el texto, amenazados por la extinción y las sombras. La prosa de Hwang Jungeun es inteligente, aguda en sus reflexiones, sin embargo nunca pierde la simpleza de los momentos que va narrando para hacernos parte del mundo interno de sus actores”.

Tantas sombras, se encuentra disponible en las librerías de nuestro país.