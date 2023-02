Diego Urrutia revela cómo se sumó a Viña: “Estaba en una barbería cuando me llamaron. Nunca dudé de venir”

“Soy Diego Urrutia, no soy el Pailita que ya me están confundiendo”, lanzó de entrada en la conferencia de prensa el comediante y Tiktoker que se presentará el lunes 20 en el Festival de Viña. Había expectación por escucharlo. Desde que fue confirmado a mitad de semana como el último número de humor del Festival, tras la polémica bajada de Daniel Alcaíno con su personaje Yerko Puchento, poco y nada había comentado a los medios.

Consultado por Culto, el comediante temuquense de 28 años -que llegó el sábado a Viña del Mar acompañado de un amigo- detalló cómo fue el momento en que fue contactado por la organización del Festival para asumir el desafío más importante de su carrera. “Sé que muchos colegas dieron mi nombre, muchos colegas y productores. El momento exacto fue cuando estaba en una barbería. Contesté el teléfono y me dijeron ¿puedes hablar? porque escuchaban algo que vibraba (risas). Fui a la casa, llamé y ahí empezó todo”.

Diego Urrutia. Foto: Dedvi Missene, La Tercera.

¿Tuvo dudas? Urrutia dice que la decisión de tomar el desafío fue rápida. “Nunca dudé. Esa es la clave de la decisión. Si yo hubiese tenido un poquito de duda, me hubiese abstenido de haber venido. Pero no tenía dudas, por eso vine”.

Urrutia detalla que desde entonces se encerró a trabajar en la rutina que va a presentar en la noche, que además tendrá como números musicales a las argentinas Tini y Emilia. “Apenas hubo una leve posibilidad de venir al Festival, me puse a trabajar en la rutina, pero por si acaso. Me puse a ordenar la rutina que tengo y a ver qué podía decir de Viña. Lo que más he hecho es tratar de que sea lo más efectivo posible, los mejores chistes. He estado muy concentrado ensayando, viendo si sale algo nuevo”.

Diego Urrutia. Foto: Dedvi Missene, La Tercera.

Añadió que debido a la premura del tiempo, ha trabajado la rutina solo, sin recurrir a un guionista. “He pimponeado con amigos comediantes, tengo buena onda con varios, vamos pimponeando con mi equipo también. Siempre van saliendo chistes, de hecho ya han salido algunos que van a ir particularmente a Viña”.

Respecto al público, mayoritariamente juvenil que tendrá la noche del lunes en la Quinta Vergara, y que ha asomado como un particular nuevo “Monstruo” como ya lo vivieron Pablo Zúñiga y Yerko Puchento en los Festivales de Las Condes y Puente Alto, respectivamente, señaló: “Yo creo que el público de Tini y Emilia nos va a recibir bien. Aparte igual me gustan, he estado escuchando toda la semana a Tini y a Emilia para ambientarme. Yo creo que el público entiende la situación, he recibido muchos buenos comentarios valorando la valentía, la decisión de arriesgarse”.

Pero también planteó unos matices. “Es raro porque yo tengo 28, no soy como tan joven -agregó-. No sé si es tan chico mi público, creo que es más de 25 o 30, pero hay una gran parte de los 25 a los 17. Creo que la gente valora la espontaneidad, los virales que les va mejor, son los que agarro el celular, no pienso y grabo. No les cambio la voz, ni nada, lo más natural posible”.

Y además reveló que en la previa, fue contactado por Daniel Alcaíno. ”Me llegó un mensaje de varios comediantes, no me imaginé recibir buena onda, tan atentos. Daniel también me escribió y me dijo algo muy cierto; que si tuve la valentía para ir y confirmar el hecho, significa que igual hay valentía para pararse en ese escenario. Me ayudaron mucho esas palabras”.