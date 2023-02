Fabrizio Copano habla de la baja de Yerko Puchento del Festival de Viña: “El público de Tini tiene papá y mamá, igual se habrían reído”

En el último episodio del podcast Una vez más, emitido este lunes, Fabrizio Copano se refirió a la polémica que se armó por la baja de Yerko Puchento del Festival de Viña 2023.

Copano se reunió con los dos humoristas que conducen el programa, Lucas Espinoza e Ignacio Socías, para comentar su próxima rutina en el certamen viñamarino, la que se dará en la penúltima noche (jueves 23 de febrero). Copano se encargará de entretener al Monstruo en la misma fecha en que se presentarán Christina Aguilera y Polimá Westcoast.

Tras bromear con los presentadores sobre hacer la misma rutina del personaje interpretado por Daniel Alcaíno y homenajearlo en el escenario -incluso con la característica canción Corazones de Miguel Bosé y Ana Torroja con que Yerko abría sus presentaciones-, el comediante abordó las dificultades que ha tenido el Festival en su organización, para luego reflexionar sobre las razones que dio el actor para bajarse.

“Me causa mucha curiosidad, que [el humorista] es como ‘Andronico Luksic, no te tenemos miedo’, llega Tini y dice ‘Ah bueno, parece que ahí mejor no’. Es que las niñas de 15 son el verdadero miedo de Yerko Puchento, son más poderosas que Luksic (...) El público de Tini aún tienen papá y mamá, es como un público que va con los papás. Igual se habrían reído”.

Copano también reflexionó con los conductores sobre la propia naturaleza del personaje, conocido por sus ácidas rutinas: “¿Sabes lo que es difícil? Ser un personaje, porque nosotros tenemos la suerte de, como somos personas, igual podemos evolucionar nuestras visiones. Pero cuando eres un personaje polémico y el mundo no está con ganas de polémica, ¿qué haces? Esa es la sensación que queda. Yerko no puede hablar de la sociedad, reflexionar.”

Volviendo a bromear con Socías y Espinoza, el humorista dijo que “habría sido divertido ver a Yerko limpiarse el maquillaje y decir triste, con su música de fondo: ‘Soy Daniel Alcaíno, no tengo nada. Me acabo de separar de mi señora, no tengo nada que decir. ¿Les causa risa eso? Bum, bum’”.