De Jorge González emplazando a Bachelet a las exigencias de Elton John: el glorioso Viña 2013 en momentos clave

Hace diez años, el Festival de Viña presentó una de sus ediciones más memorables. En el tercer año de CHV a cargo de la transmisión televisiva, con Álex Hernández en la dirección, el evento reunió un cartel que equilibró buenos nombres entre consagrados y clásicos de la Quinta Vergara.

Así, pasaron artistas como Jorge González, Francisca Valenzuela, 31 Minutos, el número anglo con un soberbio Elton John, además de Jonas Brothers, Albert Hammond y como ya se acostumbraba, presencia de música urbana con presentaciones de Daddy Yankee y Wisin & Yandel.

Una versión sencillamente espectacular.

En Culto revisamos algunos momentos que definieron aquella edición.

El reencuentro de Jorge González

Diez años después de una arrolladora presentación junto a Los Prisioneros, rodeada de polémica, el músico llegó a la Quinta Vergara como solista. En esos días se encontraba en activo con algunas giras en que alternaba su material, con revisión al catálogo de su banda madre.

En el año anterior, por ejemplo, se había presentado en el Festival Primavera Fauna, con un show memorable en que revisó el álbum Corazones (1991). Para la ocasión incluso invitó a Cecilia Aguayo, la tecladista que integró la formación de Los Prisioneros para la promoción de ese álbum.

Jorge González cerró la noche del 27 de febrero, la "Noche chilena".

Por ello, su regreso a Viña estuvo marcado por la nostalgia. Con una afiatada banda de directo integrada por Gonzalo Yáñez, Jorge Delaselva y Pedropiedra, el set estuvo cargado a los temas de Los Prisioneros, con clásicos como Sexo, Tren al sur, Por qué no se van, entre otras que fueron coreadas por el público. Pero fue una buena ocasión para escuchar algunos de sus temas solistas que nunca habían sonado en Viña, como Mi casa en el árbol, Fé e incluso temas más recientes como Nunca te haría daño.

Y cómo no, hubo una pizca de polémica. Con su habitual estilo frontal, González emplazó a Michelle Bachelet, quien asumiría el mando de la nación en marzo del año siguiente. “Si sale Presidenta y no cambia la Constitución, si sale Presidenta y manda a matar a los mapuches, no se moleste, quédese donde está”.

31 Minutos hace historia

En esa misma noche que cerró González, debutó en la Quinta Vergara el colectivo de músicos y artistas, encabezados por Pedro Peirano y Álvaro Díaz, que hacía en vivo el espectáculo basado en la serie infantil 31 Minutos. Un show que ya había sido probado en otros escenarios a lo largo del país, y que contenía tanto inocencia como el habitual filo de sus creadores.

Y cómo no, la presentación fue diseñada especialmente para Viña. Un hilarante guión basado en una competencia de canciones, con el siempre egocéntrico Tulio Triviño acaparando la animación, fue el eje conductor para un set en que hubo momentos para los personajes y las canciones clásicas del programa, coreadas por el público.

31 Minutos despachó un show inspirado en el Festival

Así, pasaron por escenario algunos de los colaboradores habituales del programa, como Jani Dueñas (antes de su frustrada presentación como comediante en 2019), Rodrigo “guatón” Salinas, entre otros, los que interpretaron a algunos de los personajes clásicos como Guaripolo, Patana, Mario Hugo, Policarpo, y varios otros.

Aunque el fuerte del show fue el espectáculo de los títeres, la banda de acompañamiento lució por cuenta propia, sirviendo como un eficiente complemento. En escena destacaban veteranos de la música chilena como los hermanos Pablo y Felipe Ilabaca, así como Pedropiedra en la batería.

Las exigencias de Elton John

La presentación de Sir Elton John, abriendo la noche del jueves 28 de febrero (la llamada “noche de las leyendas”), es probablemente una de las mejores entre los números anglo que han pasado por el Festival de Viña.

El legendario pianista y compositor despachó un set contundente de ochenta minutos de duración, en que lanzó hits como Bennie & the jets, Tiny Dancer, Daniel, Rocketman, I’m still standing, Candle in the Wind, entre muchas otras.

Elton John se llevó todos los premios en su memorable presentación en la Quinta Vergara.

Pero traer a la Quinta Vergara a un número del tonelaje de Elton John, no fue sencillo. El artista puso una serie de condiciones para su show en el país. En la época se informó que el músico voló directamente en un avión privado desde Sao Paulo, hasta el aeródromo Torquemada de Concón, donde aterrizó cuatro horas antes de su presentación.

No hubo hotel, ni atención a la prensa. Desde el avión se trasladó directamente hasta una casa rodante (que incluía TV con cable) dispuesta tras la Quinta. Allí se visitó y se maquilló acompañado solo de su equipo personal, donde esperó hasta el momento de su actuación. Además se coordinó con estricta precisión la entrega de premios, solo hacia el final del show. Como sea, fue uno de los shows más comentados de todo el Festival, con el público cantando Your Song en el final.

De Albert Hammond a Jonas Brothers

Acaso como un guiño a la historia del evento, la misma noche del 28 de febrero, tuvo al británico Albert Hammond en escena. El célebre cantautor (padre del guitarrista homónimo de The Strokes) llegaba al evento como integrante del jurado de las competencias, pero pudo repasar algunos hitos de su amplio repertorio.

El músico se había presentado en la Quinta Vergara en el lejano 1977, el último Festival emitido a blanco y negro, cuando despachó algunos de sus éxitos. En su regreso, décadas después, Hammond interpretó un set contundente de 50 minutos en que pasaron temas clásicos como Ansiedad, Échame a mi la culpa, Eres toda una mujer, entre otros.

Albert Hammond sorprendió al invitar a Mario Mutis, de Los Jaivas, al escenario.

Esa noche, Hammond hizo gala de su particular lazo con el país (”Chile es como mi segunda casa”, aseguró al estilo de Julio Iglesias en el pasado). Además de quejarse del frío en la Quinta Vergara, invitó al escenario a Pablo Herrera y Andrés de León, con quienes cantó Espérame en el cielo y Si me amaras, respectivamente. Pero un momento especial fue cuando invitó a Mario Mutis, de Los Jaivas (quien era parte del jurado) con quien sorprendió al cantar Mira Niñita y la clásica It never rains in California.

El número juvenil de esa temporada fue el de Jonas Brothers. El trío de Nueva Jersey, que llevaba unos seis años de carrera, cerró la noche del martes 26, y a pesar de que salieron a cantar de madrugada, fueron recibidos con un desbordo entusiasmo, por su fanaticada, en su mayoría femenina y adolescente, con globos blancos.

Apelando a su material más conocido, el trío presentó un show correcto, en que apenas hablaron con el público. “Si no les importa podríamos volver cada año”, declararon. Por la premura de la transmisión televisiva, a los artistas les dieron los cuatro premios (el pack antorchas y gaviotas de plata y oro) en apenas cinco minutos.