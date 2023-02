Mauricio Correa dice que “hizo el ridículo” al no enterarse de baja de Maná y que renunció al Festival de Viña “por dignidad”

Ayer en la noche, Mauricio Correa confirmó su renuncia a la organización del próximo Festival de Viña 2023. El ejecutivo de Canal 13, que cumplía el rol de productor ejecutivo en la organización del certamen viñamarino, publicó a través de su canal de Youtube un video en el que detalló las razones que lo llevaron a retirarse de la organización.

Correa partió reconociendo el arduo trabajo de los miembros de la producción para que el festival se lleve a cabo, invitando a que las personas lo vieran. Luego contó que si bien tuvo varios desacuerdos con la organización, lo que detonó finalmente su renuncia fue la cancelación de la presentación de Maná, y el remezón que provocó en la programación del festival viñamarino, incluyendo la posterior deserción de Yerko Puchento.

Según cuenta en el video, el ejecutivo no fue notificado de que el grupo mexicano se había bajado. “El día lunes [de la semana pasada] tuvimos una reunión con los directores ejecutivos de los canales, y en esa reunión me doy cuenta, porque meto las patas y digo ’tenemos a Maná, a Yerko Puchento, nos falta un buen número de cierre’. Ahí me sorprendí con que se habían bajado”.

Correa contó que se trabajó arduamente en buscar a otro artista que los reemplazara en el tercer día del festival, hasta que supo del fichaje de Tini 30 minutos antes de que se anunciara públicamente. Si bien consideró buena la incorporación de la cantante argentina, el ejecutivo hizo algunos reparos por el acuerdo realizado con Daniel Alcaíno, quien estaba programado para dar la rutina humorística después de Maná y había pedido que lo situaran en una noche con artistas de público acorde con su humor. Por tanto, el arribo de Tini quebraba el acuerdo, tal como el propio Alcaíno lo ha señalado en entrevista con este medio.

“Ya teníamos contratados a Yerko Puchento y a Jorge López [libretista de sus rutinas]. Él era artista nuestro, y nuestro deber como productores y directores es protegerlo. El [fichaje] del humor es un trabajo muy alto que se realiza durante todo el año. Lo hice acompañado de Felipe Morales, el director general del festival, y estuvimos en varios lugares del país viendo y conversando con diversos comediantes y humoristas. Lo que ven hoy día es lo que pudimos encontrar que era lo mejor para el festival”.

Se intentó hacer un cambio de día al humorista que, tal como reportó Culto este lunes, no tuvo resultados. Tras estos avisos con poca anticipación y luego de una conversación con la productora Bizarro que prepara el festival, Correa se dio cuenta que no tenía autoridad real en su organización. “No se me había dicho que Maná se había bajado tres días antes que yo hiciera el ridículo en una reunión, pero estuve dispuesto a superarlo. Pero después, cuando yo pedí que por favor buscaran un artista que no fuera el que hoy está porque iba a perjudicar a Yerko Puchento, [desde la productora] me dijeron que yo no podía dar esa orden, porque esa solamente la podía dar otra persona de Canal 13, y yo no figuraba en el contrato que se había hecho”.

Correa no vio nada mejor que renunciar al cargo que, según el, había soñado con tener toda su vida. “Me ví en la obligación por convicción de renunciar a lo que siempre soñé hacer: el festival de Viña del Mar. (...) Por dignidad, por convicción al cargo y con mucho dolor, tuve que renunciar. Porque reconozco que tengo pena, tengo una frustración enorme. Pero sé que después voy a tener la tranquilidad de que hice lo correcto”.

“Lo hice porque solidaricé con el cargo de productor de televisión, y solidaricé con dos actores chilenos, Jorge López y Daniel Alcaíno, y ellos también, lamentablemente, decidieron bajarse del festival. Pero acuérdense por favor de mi llamado: vean el Festival de Viña del Mar. Está mejor que nunca, y nos vamos a reencontrar todos los chilenos ahí”.