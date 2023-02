Daniel Alcaíno y la baja de Yerko Puchento del Festival de Viña: “No nos sentimos respetados por la organización”

Daniel Alcaíno cuenta que tenía todo listo: un departamento arrendado en Viña por 10 días para él y su guionista, Jorge López, y hasta la ropa indicada con la que asistiría a la gala festivalera de este viernes. ¿El propósito? El comediante debutaría con su personaje de Yerko Puchento en el próximo Festival de Viña del Mar –el que parte este domingo 19-, convirtiéndose en uno de los números más esperados de la cita, luego de años en que organizadores intentaron tenerlo sobre la Quinta Vergara.

Sin embargo, ese pequeño hito se desvaneció por completo. Finalmente, el actor y humorista no estará en Viña 2023, debido a una serie de problemas y conflictos internos derivados del día escogido para que actuara en el espectáculo.

En un principio, su aparición estaba planificada para la segunda jornada, el lunes 20, misma noche donde hasta hace una semana también estaba el grupo mexicano Maná. Hasta ahí todo ok: la velada estaría conformada por un público adulto y potencialmente conocedor de la trayectoria de años de su personaje en estelares de TV y casinos.

Pero la baja de los hombres de Rayando el sol -según se comunicó oficialmente debido a problemas de salud de su vocalista, Fher-, dejó a ese día sin ningún artista.

Esa misma semana, finalmente los productores resolvieron llenar esa vacante con dos nombres pertenecientes a una órbita estrictamente infantil, adolescente y juvenil: las argentinas Tini Stoessel (de la serie Violetta) y Emilia, figuras que llegan a una audiencia mucho más sub 30.

Tini Stoessel

En ese panorama quedaba entonces el show de Yerko Puchento, frente a un público que no es el suyo ni que históricamente ha seguido sus rutinas. “Una niña de 15 años no tenía idea quién es Yerko, ni siquiera había nacido cuando nosotros estábamos en TV. No nos podíamos arriesgar a algo así”, asegura ahora Alcaíno en conversación con Culto.

Por lo mismo, el pasado sábado, el actor junto a su equipo -secundado por López- decidieron comunicarle a la organización que se bajaban del Festival. La conversación se dio vía Zoom y la encabezó el propio López mientras iba camino a Coquimbo, donde Yerko Puchento actuaba esa noche. En la cita virtual también estuvieron presentes ejecutivos del evento y de Canal 13, pero no estuvo Alcaíno.

La determinación del comediante de no estar en el certamen -y sus posteriores consecuencias- habrían generado la renuncia de Mauricio Correa, productor ejecutivo del Festival de Viña 2023 por parte de Canal 13.

“Nosotros tuvimos conversaciones con el Festival desde septiembre, hace mucho tiempo. Fueron a ver nuestro show, nos hablaron incluso en el camarín y todo. Nosotros aceptamos, pero pusimos una sola condición, que ni siquiera fue económica: queríamos un día acorde a nuestro público, con gente adulta, con espectadores familiarizados con lo que hacemos. Un público de nuestro perfil”, recapitula ahora Alcaíno.

Luego sigue: “Nos pusieron el día de Maná, que era el 20, y hasta ahí todo bien. Pero fue avanzando la fecha y eso fue cambiando. Se cayó Maná y nosotros reiteramos que queríamos un público adulto. Pero después, la semana pasada, se nos dice que ante la urgencia se contrató a Tini y Emilia, y que estaríamos en ese día. Nosotros ahí dijimos que no, que no cabemos ahí y nos vamos no más. El canal entendió las razones y de mutuo acuerdo nos bajamos”.

-¿Hubo una negociación para que lo cambiaran de día? Se habló de que existió la posibilidad de que lo movieran para el martes 21, con Alejandro Fernández y Los Jaivas, pero que ahí ya estaba la comediante Belén Mora.

Ya todos los comediantes tenían sus días asignados, por lo que era muy difícil moverlos. Cada uno tenía su jornada. No se pudo llegar a ningún acuerdo ni se dio ningún cambio. Probablemente buscaron la forma de que no se cayera nuestro show, porque se han demorado mucho en dar la parrilla definitiva, y quizás barajaron otras opciones. Pero no podría responderte eso, porque no nos ofrecieron otro día. Había otra comediante y ella se hizo respetar por tener ese día, y la aplaudo. Se hizo respetar, igual que nosotros.

“El canal decidió poner artistas juveniles el día 20 en que estábamos nosotros y ahí vimos que no se respetó nuestro punto, el primero y más importante que pedimos, que era llegar a un público adulto. Simplemente no nos sentimos respetados por la organización, por la parte que se encarga de elegir a los artistas. Nos dieron la mano, nos prometieron que íbamos a estar en determinadas condiciones, pero después desecharon eso. Es como si hubiéramos pactado que yo actuaba con luces azules, pero de un rato para otro me dicen ´no, es que ahora van a tener que ser naranjas’. Chuta, no poh’, si el espectáculo se llama ‘azul’”. En algún momento, cuando se cayó Maná, se habló de que iban a poner ahí a Los Tres, Dyango o Duran Duran, pero nada de eso sucedió. Necesitaban un delantero, pero terminaron contratando dos arqueros. Y ahí no tuvimos nada que hacer”.

“Obvio que teníamos muchas ganas de ir, nos habíamos preparado como nunca, es súper triste y frustrante, hay familias ilusionadas, muchos primos quedaron con entradas compradas para esa noche… Iba a ser una noche hermosa, queríamos después cerrarla en El Cinzano. Pero no se pudo, será un acontecimiento ineludible en términos biográficos, pero como hemos sabido reconstruirnos tantas veces, en 21 años de carrera, esta no será la primera ni la última vez, y por supuesto lo ocuparemos a nuestro favor. Así es la vida. Quizás podamos ir otro año, negociar para otro año, no lo sé”.

-¿Nunca repensaron la opción de igual presentarse?

Nos decían mucho que lo repensáramos, que a lo mejor ese público juvenil va con sus padres y madres, y ahí ellos entienden nuestro humor, pero no. Fue una decisión nuestra, porque no sé qué pensó la persona que contrató artistas que puso a esos nombres el día nuestro, sabiendo nuestros requerimientos. El fusible fui yo y nosotros no nos sentimos fusibles de nadie. Yo soy un actor que estudia la comedia, que tiene mucha trayectoria, nuestro show es muy probado, a todo el mundo que lo vio le pareció muy contingente y actual, pero parece que la gente que contrata artistas hizo oídos sordos de nuestro gran y único requerimiento.

-Por contrato, ¿usted podía tomar la decisión de cancelar su show en Viña?

Fue de mutuo acuerdo, no hay multas ni nada de eso. Ellos no llegaron con el perfil de artistas que habíamos pedido, ante la urgencia de contratar números, porque estaban con los plazos encima. Decidimos poner fin al contrato. Fue algo así como ‘con qué cara me vas a demandar tú’ o ‘con qué cara te voy a demandar yo’. Lo acordamos sin problemas.

-Usted dice que tiene 21 años de trayectoria y un show probado. Su personaje, además, es muy conocido. Entonces, ¿por qué no “aperró” no más con ese tipo de público, aunque fuera distinto?

Es que no soy efectivo para todo tipo de público, no hago humor para todo tipo de público, eso no es así. Yo no hago todo tipo de humor. Uno sabe dónde está. Ni Coco Legrand con el público de Tini aceptaría ir. No podría ni siquiera decirte cuáles son los temas de los jóvenes en la actualidad.

“Y tampoco estoy tan desesperado como para querer ir a toda cosa. No necesito ir. Tenemos que respetarnos a nosotros mismos. En fin, no pasa nada, nos guardamos para la otra, en algún momento que nos traten con seriedad y nos miren de otra forma. ¡Si sólo pusimos una condición! Teníamos muchas más ganas de ir que de cobrar. Porque, por lo demás, hoy no es que le estén pagando de la mejor forma al humorista chileno. Pero teníamos mucha confianza en lo que habíamos preparado”.

El fusible fui yo y nosotros no nos sentimos fusibles de nadie”.

-Entonces, ¿por qué no se atrevió a tirarse a los leones?

Tú lo has dicho, no estoy para tirarme a los leones, no soy esclavo romano. Es como que Zamorano hubiese ido a un Mundial y de repente le piden ponerse los guantes de arquero. Es como que te digo que no como carne y de pronto me invitas a un asado. Yo no pedí tinas con leche, ni champaña en la pieza, ni nada de eso. Sólo un público ad hoc. No vas a meter a los Chancho en Piedra en un club de ancianos. No estamos para experimentos. Para experimentos está la ciencia.