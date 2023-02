Terremoto en el Festival de Viña: la trastienda de la caída de Yerko Puchento y su impacto en la organización

Hace 4 horas Tiempo de lectura: 5 minutos

A días del arranque de su edición de retorno en formato presencial, el mayor evento musical de Chile suma dificultades mayores. El personaje interpretado por Daniel Alcaíno no estará en la Quinta Vergara tras no lograr acuerdo para cambiar el día de su presentación, que iba a coincidir con las de las argentinas Tini y Emilia, sumadas en reemplazo de Maná. La situación además gatilló la renuncia del productor ejecutivo, Mauricio Correa. Y no sería la única.