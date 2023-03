Rodrigo Villegas vuelve tras su éxito en Viña: “El comediante va a tener que buscar la manera de entretener al público del género urbano”

Bailó, cantó e hizo reír a la Quinta Vergara completa. Todo en una hora. Luego de un exitoso paso por Viña 2023, Rodrigo Villegas se consolidó como una de las cartas del humor nacional más exitosas y reconocidas del último tiempo. El ex Morandé se presentó por segunda vez en el festival viñamarino con una rutina que parecía tener de todo -aludió a las relaciones de pareja, la música de los 80, los carretes en pandemia- y se anotó nuevamente con las dos Gaviotas. En diálogo con Culto, Villegas reflexiona lo que fue esa noche y cómo se está preparando para sus próximas presentaciones en abril y mayo.

Playlist un viaje necesario!, ese el nombre de la gira con la que el humorista iniciará su recorrido el 7 de abril en Enjoy Coquimbo y que seguirá por Puerto Varas, Santiago, Punta Arena, Viña del Mar, Antofagasta, Temuco, Concepción y Valdivia. “Hay mucho material nuevo, chistes y remates que hay arreglar, y que también fueron descartados para Viña. Uno va haciendo como un pequeño Frankenstein de rutina”, dice el humorista.

El nombre de la gira ya adelanta de por sí lo que habrá detrás de la rutina. Tal como lo hizo en Viña, donde bailó y cantó a Juan Gabriel, Olivia Newton-John, Locomía, Miguel Bosé, Freddy Mercury, Raffaella Carrá y más, el comediante revela que buscará conectar con su audiencia a través de la música. “Hay temas que a mí me hacen acordar a situaciones muy graciosas y hay gente que también las vivió. Entonces en base a eso yo voy armando mi rutina”.

Continúa: “Me di cuenta que la vida es cíclica. Ahora el copete Ramazzotti está de moda y eso es algo muy antiguo. Creo que de eso se trata, de que las cosas y el sistema se van repitiendo. Lo voy a hacer con analogías de letras de reggaetón y Peter Rock por ejemplo”.

El ex Morandé con Compañía fue uno de los seis humoristas que se presentó en la última edición del Festival de Viña. Luego de una exitosa y coreada presentación de Fito Paéz, el artista se enfrentó por segunda vez al Monstruo. “A diferencia de lo que fue el 2017, esta vez lo disfruté realmente. La primera vez yo estaba muy nervioso, recién al final logré soltarme. Este Viña pasado fue diferente y muy bonito. Me acompañó mi señora y mis hijos, la gente fue muy cariñosa. Estaba muy relajado”.

A pesar de que en un inicio parecía una rutina desordenada, Villegas logró mantener las risas y enganchó en todo momento con el público. Apoyado por los recursos audiovisuales, el comediante optó por un show que no tocó temas políticos y de la contingencia. Al igual que el resto de sus pares, exceptuando a Fabrizio Copano.

“Tenía una visión para esa rutina. Me transformé en una válvula de escape de la realidad para la gente. Por eso no hice contingencia, no me gusta, porque es algo muy repetido. Pasa algo y salen cuatro mil memes más divertidos que lo que se te ocurrió a ti. Además, la gente esta bombardeada por todas partes. Las redes sociales, las noticias, los matinales, todos hablan del mismo tema, entonces se vuelve tedioso”.

FOTO: LUIS BOZZO B./ AGENCIAUNO.

Viña 2023 cerró con cinco noches exitosas en el humor y una única jornada polémica y turbulenta con Belén Mora. Para Villegas, el humor fue de su total gusto. “Cualquier persona que se suba a un escenario a hacer reír, merece mi respeto porque conozco bien la la profesión (...) Yo creo que hay público para todo. Uno va eligiendo el suyo, yo igual trato de ser transversal en ese sentido pero cuesta, porque hay temas que uno no domina. Yo últimamente he ido definiendo el mío. Son como gente de 35 años para arriba, mis contemporáneos y más chicos porque también tengo hijos adolescentes. Es un humor de identificación”.

Una tarea y desafío para los próximos humoristas que lleguen al Festival, según Villegas será la llegada de los artistas urbanos. “Como empezaron a entrar los cantantes de ese género a shows masivos, el comediante va a tener que buscar la manera de poder entretener a ese público dentro de su rutina y en general”. Antecedentes hay varios: en citas como el Festival de Las Condes, por ejemplo, la audiencia esperaba a Pailita y no perdonó la rutina algo lenta y desabrida de Pablo Zúñiga. Se fue entre pifias. Lo mismo sucedió en otros espectáculos con Yerko Puchento y Stefan Kramer.

Al preguntarle si existe la posibilidad de volver por una tercera vez a Viña, lo descarta, pero dice no haberse detenido a pensarlo. “Yo creo que se necesita un poco más de madurez ,de tiempo, no sé si haría algo tan luego. No está dentro de de las cosas que he pensado. Quería ir esta vez y hacerlo bien. Para ir nuevamente hay que ir con algo potente que requiere tiempo y ser probado”.

Revisa los detalles de Playlist un viaje necesario! a continuación.