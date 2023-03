Bad Bunny bromea con Pedro Pascal en histórica entrevista para la revista Time

El cantante puertorriqueño Bad Bunny hizo historia hoy, tras revelarse su aparición en la próxima portada de la revista Time. Esta tapa es histórica, ya que es la primera en editarse completamente en español. Su aparición se da en el contexto de una nueva entrevista del cantante a la emblemática publicación estadounidense, en donde se explaya sobre su vida y el futuro de su carrera.

La entrevista también abordó sus recientes incursiones en Hollywood; el cantante protagonizó el año pasado la cinta de acción Tren bala junto a Brad Pitt. Meses después de su estreno, la productora Sony anunció que el puertorriqueño tendría el rol principal en un spinoff de El hombre araña titulado El muerto, convirtiéndose así en el primer superhéroe latino de Marvel. En ese entonces, el cantante manifestó que obtener este rol había sido todo un honor para él, considerando su conocido fanatismo por el mundo de la lucha libre.

Sin embargo, al ser preguntado dentro de la entrevista por este próximo rol en el cine, Bad Bunny se mostró confundido, diciendo que todavía no había empezado a grabarla, pero luego bromeó señalando que “probablemente me cambiarán por Pedro Pascal”.

El puertorriqueño también fue preguntado por su opinión con respecto al colorismo y su presencia en el reggaetón, pregunta difícil de responder para el hombre que popularizó el género latino por todo el mundo. “Porque no lo he visto ni vivido, no puedo decir. Sería irresponsable de mi parte decir que sí. Me preguntaron si [la superestrella del reggaeton de los 2000] Tego Calderón hubiera sido más grande si no fuera negro. Pero a mis ojos, Tego Calderón es el cantante más grande de la industria”