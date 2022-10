El Muerto, la película de Marvel protagonizada por Bad Bunny, ya encontró a su director

Si Bullet Train los dejó con ganas de ver más de Bad Bunny en la pantalla grande, no se preocupen porque la próxima película del cantante está comenzando a tomar forma.

Mientras muchos fanáticos ya se preparan para la esperada gira que traerá a Benito a Latinoamérica, esta semana The Wrap reveló que Sony sigue avanzando en el desarrollo de El Muerto y finalmente esocgió a un director para comandar esa cinta sobre el desconocido enemigo de Spider-Man que protagonizará intérprete de “Tití me preguntó”.

Así la tarea no menor de hacer una película intresante sobre un personaje que tiene mínimas apariciones en los cómics quedará en manos de Jonás Cuarón, el hijo de Alfonso Cuarón que dirigió y escribió la película Desierto.

Cuarón dirigirá la película de El Muerto en base a un guión de Gareth Dunnet-Alcocer, quien también trabajó en la película de Blue Beetle que desarrolló Warner Bros.

Por ahora no hay una sinopsis ni un título oficial para la película de El Muerto, pero es importante recalcar que aunque el perosnaje está vinculado a Spider-Man y es parte de los cómics de Marvel, este proyecto es amparado por Sony por lo que no guarda relación con el MCU. Es decir, El Muerto es una película en la línea de Venom, Morbius y lo que será la cinta Kraven el cazador, por lo que probablemente no veremos a Bad Bunny frente a frente con los Vengadores ni nada por el estilo.