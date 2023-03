Pedro Pascal, el exilio y su apoyo a Boric: “Es lo que siento en mi corazón”

Es el hombre del momento. Pedro Pascal, el chileno que triunfa en Hollywood gracias a sus protagónicos en series como The Mandalorian, The Last of Us, y pasos por otros proyectos como Narcos y Game of Thrones ha sido constante invitado en diferentes espacios para conocer más sobre su vida.

En el programa Al punto, de Univisión, Pascal se explayó su interés en la política contingente, el que ha manifestado, por ejemplo en su apoyo al ahora presidente Gabriel Boric durante la campaña presidencial y a la opción Apruebo en el proceso constitucional. Cuando se le preguntó su sentía responsabilidad por ser voz de ciertas causas, el actor se explayó.

“Yo creo que con la influencia de mi familia…cuando algo está dentro de tu sangre, dentro de tu experiencia y de tu corazón, es (parte de) mi carácter (…) Lo hago porque es lo que siento en mi corazón, pero también refleja la necesidad de gente que es muy cercana a mí, y mi corazón está donde están los corazones de ellos”, aseguró.

Los padres del protagonista de The Mandalorian, fueron exiliados durante la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet. Por ello, fue un proceso que marcó su vida. “Es parte de mi experiencia, es la manera en que fui criado, y así va la sangre en mi corazón. Me encantaría tener un mejor español para poder hablar de estas cosas, si no me pusiera nervioso podría explicarme mejor, pero así es”.

Tras salir de Chile, su familia vivió en Dinamarca y EE.UU. Por ello se le preguntó si se sentía chileno, estadounidense o danés. “No me acuerdo nada de Dinamarca, pero sí de mi vida en San Antonio (Texas), en el sur de California y viviendo 20 años en Nueva York”.

“Pasa que como a los ocho años mis papás quedaron en una lista de perdonados, así que la familia entera tenía la oportunidad de volver a Chile, era una reunión muy grande para mi mamá y mi papá. Yo más joven, como a los cuatro años, nos mandaron por un tiempo de vuelta a Chile y estuvimos con la familia”, añadió.

Pero a fin de cuentas, concluyó: “Toda mi vida ha sido con mi familia chilena y viviendo en diferentes partes de Estados Unidos. Es como que el mundo latino (…) y la cultura de Norteamérica ha sido muy parte de mi experiencia. Así que me identifico como un extranjero que está en casa en cualquier sitio donde está”.

Mira la entrevista a continuación