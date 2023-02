Yerko Puchento reaparece con show en Viña: “Canal 13, Bizarro, lo siento. Lo diré todo. Me dejaron sin festival”

Tras toda la polémica sobre su caída del Festival de Viña del Mar 2023, Yerko Puchento volvió a los escenarios.

En la noche de ayer, el personaje interpretado por el actor Daniel Alcaíno se presentó en el Casino Enjoy de Viña del Mar, a solo pasos del lugar donde se realizará la tradicional gala del certamen viñamarino. El espectáculo, promocionado en redes sociales como el que habría querido dar en la Quinta Vergara, fue anunciado el mismo día que se dio conocer su bajada del Festival, como consecuencia de un cambio en la programación que finalmente lo terminó situando en la jornada juvenil de Tini y Emilia, algo en lo que él no estuvo de acuerdo.

Los medios Soy Valparaíso y Página 7 estuvieron presentes en el show, que empezó poco después de las 21 horas con la entrada del comediante al escenario, musicalizada por Maná. Una maniobra irónica: Puchento iría en Viña 2023 el día de Maná, pero como los mexicanos se cayeron a última hora, finalmente derivó en la noche que no deseaba de las figuras argentinas.

“Esto es lo más cerca que voy a estar del festival”, agregó para luego para bajar e interactuar con el público que agotó las entradas. “Canal 13, Bizarro, lo siento. Querían un acuerdo de confidencialidad, lo diré todo. Me dejaron sin festival, los haré pico hoy”

Rápidamente el personaje arremetió con todo contra el festival, dando detalles sobre su polémica bajada “Lo he pasado como el hoyo. Dos años preparándome, y me dicen ‘te vamos a contratar artistas de tu edad, viejos, artistas viejos, sin Spotify’. Eso quería, gente al borde del cementerio. Y hace dos días me llamaron, me dicen se completó la parrilla, estaba feliz”, agregó.

”Y me dicen Tini, y yo digo, quien chucha es Tini, el ‘weon’ me dice ‘tiní que conocerla’. Ahí les dije, ‘lo siento yo no voy a Viña. No fue el acuerdo, me bajo’. Y me dijeron que tenía el contrato y ahí me perdí los 250 millones de pesos. Por 250 millones actuó hasta con Christell. Hoy fui a la playa y me cagaron dos gaviotas, una de oro y otra de plata”.

Después de esta sección sobre Viña, el comediante prosiguió con el libreto que tenía preparado para el Monstruo: una ácida rutina satirizando a la contingencia, con referencias a la reciente detención de Parived e burlas provocadoras a personajes de la política nacional, desde el alcalde Rodolfo Carter al presidente Gabriel Boric.

Según reportó Pagina 7, el comediante terminó su rutina agradeciendo el apoyo del público reunido, y señalando que se quedaría un par de días más en la ciudad. “No se dio, pero quiero decirles a todos que esto ha sido un regalo para el alma, estar con ustedes y que me hayan venido a ver (…) les agradezco de corazón, estoy feliz, voy a estar una semana en Viña y no es hueveo”.