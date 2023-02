De Karol G a Christina Aguilera: quién es quién en el regreso del Festival de Viña

Viña vuelve a tener Festival. El evento clave del espectáculo y la cultura pop criolla regresa de forma presencial luego de dos años de silencio forzado entre estallido y pandemia. Se trata de una edición cuya organización resultó compleja; la inflación, el alza del dólar, la situación económica golpearon el entramado del evento, lo que obligó a optimizar los recursos.

Pero no fue lo único. A pocas semanas se sumaron otras dificultades como la polémica decisión de no llevar a la orquesta del Festival de forma presencial, lo que se revirtió tras el repudio transversal. A ello se le sumaron las dificultades en el armado de la parrilla, el tardío anuncio de los humoristas, las sorpresivas bajadas de artistas como Maná y su impacto posterior en la de Yerko Puchento, el personaje de Daniel Alcaíno, acabaron por cerrar un período previo marcado por las incidencias.

En cuanto a lo musical, el regreso tendrá una parrilla variada, pero cargada a los números más juveniles, un poco forzada por las circunstancias. Acá, un repaso total a quienes se presentarán en la Quinta Vergara y algunos detalles de lo que se podrá ver en el Festival.

Domingo 19

Karol G

Es el número internacional más potente del regreso de Viña. La colombiana es una de las estrellas de la música latina, con una propuesta musical ecléctica que toma ritmos del reggaetón, pero con un enfoque más pop.

Tras una larga carrera musical que ha explotado en los últimos años, ha logrado arrimarse a escenarios globales como la edición 2022 del festival Coachella, en California. Es decir, llega en un momento cumbre de su carrera, comparable con lo que sucedió con Backstreet Boys en 1998, o The Police en 1982.

Tras realizar dos shows sold out en Movistar Arena el año pasado, Karol G (su nombre real es Carolina Giraldo) llega a la Quinta Vergara con un repertorio sustentado en tres discos de estudio, con hits como Tusa, Provenza, Bichota, entre otras. Se espera que interprete nuevos sencillos como X si volvemos, que adelanta su nuevo disco Mañana será bonito, el que sale a las plataformas digitales el próximo 24 de febrero e incluye una esperada colaboración con Shakira.

Paloma Mami

En su debut en el Festival de Viña, la chilena-estadounidense llega como uno de los nombres claves del pop criollo. Todavía se recuerda su caótica y multitudinaria presentación en Lollapalooza 2019, cuando irrumpió como un fenómeno vinculado en principio a la música urbana gracias a sencillos de alta rotación como Not steady y No te enamores, que la volvieron el sabor del momento.

Desde allí siguió la ruta habitual de la industria. Una serie de sencillos y contratos como rostro publicitario, que antecedieron la publicación de Sueños de Dalí (2021) su primer álbum de estudio. Con este se presentó en abril de 2022, en el marco del Festival Ritual en el Estadio Santa Laura, donde mostró un show más ambicioso, con diseños escénicos específicos para cada canción, además de un cuerpo de baile.

Su show en la Quinta Vergara, que ha preparado desde hace tiempo con la colaboración de la señera showoman Maitén Montenegro, supone una oportunidad para reimpulsar su carrera y consolidarse como una figura musical con mayor peso, considerando que la irrupción de figuras como Polimá Westcoast, Pailita, entre otros, coparon la atención.

Pamela Leiva

Otra debutante en el evento. La comediante y ex chica reality, tendrá la difícil misión de hacer reír al “Monstruo” en un día marcado por dos figuras musicales potentes. A su favor cuenta con la experiencia en escenarios como la Teletón 2018 y el Festival del Huaso de Olmué 2020, donde realizó una presentación de stand up comedy bien recibida por el público. Un detalle que reveló a matinal Mucho Gusto, fue que la única condición que puso para participar de Viña, fue que la programaran el mismo día con Karol G, debido a la admiración que siente por la “bichota”.

Lunes 20

Tini

La jornada del lunes 20, en la que se iba a presentar Maná, está marcada por el pop trasandino. Allí el número más fuerte es la presentación de Martina Stoessel, Tini. Se trata de una artista con una carrera de algo más de una década en que tuvo pasos por la actuación, como en su protagónico de Violetta (2011), la serie de Disney Channel que le dio un primer impulso y reconocimiento.

Fue en 2016 cuando la oriunda de Buenos Aires inició en propiedad su carrera musical. Esa temporada lanzó su primer álbum de estudio, Tini, lo que marcó una trayectoria en que ha sumado gran cantidad de colaboraciones. Ha grabado con artistas como Sebastián Yatra (quien estuvo en Viña 2019), David Bisbal, Alejandro Sanz, Karol G y en 2019 participó del show de la chilena Cami en el Movistar Arena, en que interpretaron juntas la canción Pa callar tus penas.

Al modo de otras estrellas del pop, también ha mantenido una presencia fuerte en TV como jurado en la versión argentina de The Voice. Al Festival de Viña llega con el material de sus tres discos, en que destacan temas como Miénteme, La Loto (en colaboración con Becky G y Anitta), y algunos más recientes como Muñecas.

Emilia

Es probable que no muchos recuerden que Emilia Mernes, quien firma con su nombre de pila, ya tuvo un paso por la Quinta Vergara. Fue en 2017, como integrante del grupo uruguayo de cumbia pop, Rombai, el que integró hasta 2018, cuando decidió dejarlo para enfocarse en su carrera en solitario. Así, llega a Viña como una artista en toda propiedad que además será integrante del jurado.

Oriunda de la provincia de Entre Ríos, su primer sencillo fue Recalienta, al que le siguieron otros lanzamientos como Billón. Ha firmado colaboraciones con nombres como MyA, Bianca, Alex Rose, Boza, Rusherking, Nicki Nicole, Aitana y Duki, entre otros.

Pero su año clave fue el 2022, en que lanzó su primer álbum titulado ¿Tú crees en mí? Este trabajo le permitió debutar en el escenario de la versión argentina de Lollapalooza y además le abrió la chance de una gira por España. En la actualidad, suma ocho millones de escuchas mensuales en Spotify y otros varios millones de seguidores en las principales redes sociales.

Diego Urrutia

El comediante temuquense fue el último confirmado de la parrilla, al tomar el lugar dejado por la baja de Yerko Puchento, tras ser recomendado a la organización por el humorista Luis Slimming.

Titulado de periodismo y fan del reggaetón, Urrutia se inició en el humor en un taller con Felipe Avello, quien desde entonces es uno de sus principales consejeros. Desde entonces ha desplegado su carrera en las plataformas digitales, como en Instagram y en TikTok donde cuenta con 289 mil y 441 mil seguidores, respectivamente. En esta última suele publicar videos cortos con sketchs protagonizados por él mismo, en que aborda situaciones cotidianas; desde las mascotas, a los audios de WhatsApp. Es decir, se trata del primer artista con un perfil de Tiktoker que llega al escenario de la Quinta Vergara. Le seguirá Laila Roth, al cierre de la semana.

Martes 21

Alejandro Fernández

La presencia de Alejandro Fernández en la Quinta Vergara marca el día más “adulto” del Festival. Acaso aprovechando el fuerte eco de la música mexicana en el país, el hijo del legendario Vicente Fernández (con quien mantuvo una tensa relación a lo largo de su vida), llega a la Quinta Vergara con el repertorio de su más reciente disco, Hecho en México, pero sin dejar de lado algunos de sus temas de fibra más romántica y pop, como Me dediqué a perderte, de habitual rotación en radios.

Con una carrera cimentada desde la década de los noventas, el oriundo de Guadalajara ha sorprendido al colaborar con artistas de la talla de Beyoncé, Christina Aguilera, Gloria Estefan, Marc Anthony, Rod Stewart, Plácido Domingo y la más reciente, con el colombiano Sebastián Yatra.

En 2014 había sido confirmado para presentarse en el Festival, pero debió cancelarla debido a una lesión que sufrió mientras esquiaba en Colorado. En esa ocasión, fue reemplazado por Raphael. Finalmente se reinvindicó al año siguiente con un show en que fue reconocido con las Gaviotas de Oro y Plata. Tras presentación en Viña, tendrá dos presentaciones en el país, en Movistar Arena y en el Gran Arena Monticello.

Los Jaivas

La banda más importante de la música popular chilena celebra sus 60 años de vida artística (por su primer show, en agosto de 1963) en la Quinta Vergara. Un escenario con el que tienen una larga historia: participaron en el Primer festival de música de vanguardia, organizado allí en 1970. Repitieron en el festival Los caminos que se abren, organizado por ellos en 1973. Pero probablemente lo más recordado a nivel de cultura popular, es su legendaria presentación en Viña 1983, durante su proceso de reencuentro con el país tras los años de residencia en Argentina y en Francia.

Por el tono de celebración, se espera que en el Festival el grupo repase algunos de los hitos de su carrera, desde clásicos como Mira Niñita, a fragmentos de Alturas de Machu Picchu. En noviembre pasado fueron parte de la primera edición de Primavera Sound Santiago, en que presentaron un set donde incluyeron piezas menos comunes de su amplio repertorio, y además vienen de lanzar la reedición en vinilo del álbum Todos Juntos.

Belén Mora

La comediante y actriz Belén Mora debuta en la Quinta Vergara, tras hacer el camino más lógico; desarrollar una carrera televisiva en sus años como parte del elenco de Morandé con Compañía, para luego pasar a La Red donde fue parte del programa Políticamente Incorrecto, junto a “Toto” Acuña. Asimismo, acumuló experiencia festivalera con una aplaudida presentación en el Festival del Huaso de Olmué. Al igual que otros comediantes como Felipe Avello y Fabrizio Copano, la artista cuenta con un especial propio en las plataformas digitales; Soy Latina, disponible en Prime Video.

Miércoles 22

Fito Páez

Un clásico del cancionero latino vuelve al escenario de la Quinta Vergara, por quinta vez en su extensa carrera. En esta oportunidad, además de su interpretar canciones representativas de su vasto repertorio, concentrará parte de su presentación en mostrar parte de su show de homenaje a El amor después del amor, el álbum más vendido en la historia del rock argentino a propósito de su trigésimo aniversario.

Según lo detallado por el cantautor, el espectáculo tiene la novedad de presentar nuevos arreglos para algunos de los temas del disco, como A rodar mi vida, Un vestido y un amor, La Verónica, entre otras.

Ese show completo ya tuvo una exitosa presentación en el país, el pasado 2 de diciembre en el Movistar Arena.

Rels B

Uno de los últimos números en ser confirmados para el Festival, fue el español Rels B. Es uno más de los exponentes del género urbano, acaso lo más llamativo en la industria musical por estos días. Nacido en Palma de Mallorca en octubre de 1993, como Daniel Heredia Vidal inició su carrera en la música interesado en la producción, a inspiración de referentes como Eminem. Fue en 2014 en que se animó a dar su primer paso en solitario con el EP Change o Die.

Su vínculo con Latinoamérica ha sido a partir de sus lazos con Argentina. Ha colaborado con artistas trasandinos como Duki, con quien incluso ha compartido escenario en su gira sudamericana de 2022, donde agotó dos fechas en Buenos Aires, además de presentarse en Córdoba y Santa Fe. A Chile llegó en abril pasado en el marco de esa misma gira, donde llenó el Movistar Arena.

Rodrigo Villegas

El corpulento comediante vuelve a la Quinta Vergara, tras su debut triunfal en 2017, en que debió sortear un tenso momento por un incidente en galería que lo desconcentró y obligó a la intervención policial. Pero salió airoso, marcando un paso importante para una carrera en ascenso.

Así, el ex integrante del elenco de Morandé con Compañía, también ha acumulado oficio en festivales como Olmué (2018) y en la Teletón 2022, donde sacó con una rutina en que repasó su tema más habitual; la gordura. “Los gordos podemos hacer de todo ¡de todo! Incluso mejor que los flacos”, aseguró.

Jueves 23

Christina Aguilera

El número anglo de esta edición del Festival de Viña viene en su versión más latina en años. Nada raro en una temporada 2022 marcada por el éxito de los trabajos de Bad Bunny y Rosalía (“Ahora todos quieren ser latinos”, dice el Conejo Malo en su tema El apagón). Por ello, la cantante nacida en EE.UU (de padre ecuatoriano) ha buscado reconectar con su vínculo hispano. Eso lo concretó en Aguilera, un disco grabado totalmente en español, lo que no hacía desde hace más de veinte años. Además, incluye colaboraciones de Ozuna, Becky G, Nathy Peluso y dos que estarán en Viña, Nicki Nicole y Tini.

Pese a su empeño por conectar con la tendencia del momento, la cantante tiene variados hits, desde Genie in a bottle a What a girl wants. Aunque en sus últimos sets de directo prácticamente no figuran temas de Mi reflejo (2000), su más clásico álbum en español donde figuran canciones que se convirtieron en hit, como Pero me acuerdo de ti y Ven conmigo. Tras Viña, la artista agendó dos presentaciones en el Movistar Arena.

Polimá Westcoast

El máximo exponente del bullente género urbano chileno. De alguna forma es también un reconocimiento al género que se ha impuesto en las preferencias juveniles desde la pandemia, y que en 2022 explotó gracias al fulgurante éxito del sencillo Ultra Solo.

Tras algunos años como artista emergente, el chileno-angoleño comenzó a despuntar hacia 2018 con sencillos como Brokeboi. En 2019 debutó en Lollapalooza Chile y poco a poco acumuló colaboraciones, como My blood junto a Pablo Chill-E.

Todo cambió en febrero de 2022 con el lanzamiento del sencillo Ultra Solo (junto a Pailita), la canción más reproducida en las radios chilenas durante ese año, según la SCD, que le gustó hasta a Dua Lipa. Así, el artista adquirió un nuevo estatus y timbró colaboraciones de nivel internacional (con nombres como Quevedo y J Balvin), además de su participación como número de apertura en el show de Daddy Yankee y la Teletón. A Viña llega además con dos nuevos sencillos, Contigo la paso cabrón y ¿Tú me quieres?

Fabrizio Copano

Otro que llega en un buen momento a Viña es Fabrizio Copano. El ex Club de la Comedia regresa a la Quinta Vergara, tras su buen debut en 2017, esta vez como un comediante con más recorrido. “En general más chistoso y menos enjuiciador”, le dijo a Culto hace algunas semanas.

Copano ha consolidado una carrera en el extranjero (entre México y Estados Unidos) que alcanzó una cumbre al ser invitado al Late de James Corden, célebre por su sección Karpool Karaoke. Allí presentó una celebrada rutina en que pasaron menciones al presidente Gabriel Boric, los Avengers, los estadounidenses, BIll Gates, entre otras cosas.

El comediante llega al Festival tras una serie de presentaciones en casinos y otros escenarios en que ha calibrado su rutina -trabajada junto a Luis Slimming- y ha vuelto a tomar el pulso del receptivo público chileno.

Viernes 24

Camilo

El colombiano de particular mostacho, es uno de los nombres claves en el entramado del pop latino. No solo porque ha logrado imponer hits por su cuenta, como Desconocidos o Vida de rico, sino porque su talento para escribir canciones ha sido solicitado por otros artistas. Entre estos, figuran gente como Bad Bunny (Si estuviéramos juntos), Becky G y Natti Natasha (Sin pijama), Bomba Estéreo (Internacionales), entre muchos otros.

El año pasado lanzó su álbum De adentro para fuera, nombre que también lleva su gira internacional que lo trae finalmente a nuestro país. De hecho, tras el festival tiene dos fechas en Movistar Arena (1 y 2 de marzo), la primera casi totalmente vendida, mientras que para la segunda aún hay localidades disponibles.

Nicki Nicole

El Festival lo cierra otra artista de perfil juvenil que ha funcionado con los códigos de la era digital. Oriunda de Rosario, la artista argentina comenzó a forjar un nombre con el sencillo Wapo traketero, lanzado en 2019, tras mostrarse en batallas de rap en su ciudad natal. Un impulso al que le siguió su participación en las afamadas sesiones de Bizarrap, con el tema Cuando te veo, el que logró volverse tendencia en las plataformas. Así, fue sumando seguidores en la audiencia virtual de los días de pandemia, lo que permitió que temas como Colocao, Formentera y Mamichuela se volvieron hits de la era digital.

La artista ha generado lazos con la activa escena urbana trasandina en colaboraciones con Duki y Trueno. Con dos discos de estudio en su discografía, su éxito en las plataformas le ha permitido acceder al primer mundo del espectáculo con presentaciones en el programa de Jimmy Fallon, en las afamadas Tiny Desk y alcanzó incluso para presentarse en Coachella 2022. Con Chile ha cultivado algunos lazos, participando en el remix del hit Marisola, con Standly, Cris MJ y Duki.

Laila Roth

La única comediante extranjera del regreso de Viña es la argentina Laila Roth. Oriunda de la provincia de Santa Fe, comenzó su carrera en el stand up comedy en locales de Buenos Aires y dio el salto internacional al presentarse en Uruguay y España. Ha sido parte del programa Comedy Central Latinoamérica, pero su mayor vitrina ha sido la plataforma TikTok, donde acumula casi 200 mil seguidores junto a 6.6 millones de likes.