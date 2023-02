La entrañable historia de amor de Bruce Willis y Demi Moore que se mantiene tras su divorcio

Acabando con uno de los romances más icónicos del Hollywood de fines de los 80 y los 90, Bruce Willis y Demi Moore comunicaron su separación en junio de 1998 e iniciaron los trámites de divorcio, los que terminaron dos años después. “Sentí que había fallado como padre y esposo al no lograr hacerlo funcionar”, señaló Bruce Willis en ese momento.

El fin de 13 años de matrimonio fue comidillo de tabloides, que querían conocer al detalle las circunstancias de la ruptura de dos astros de la industria. Pero cualquier búsqueda de algo más sabroso fue infructífera. De hecho, su distanciamiento no se desarrolló según los patrones de una feroz enemistad.

Rumer Willis, Demi Moore y Bruce Willis

Los unía tres hijas, Rumer, Scout LaRue y Tallulah, en un instante en que la mayor recién entraba en la adolescencia. Entonces, según contó Moore a Ellen DeGeneres hace unos años, “los dos tuvimos claro que nuestras hijas eran nuestra prioridad”.

Ambos se comprometieron con ese objetivo y se propusieron intentar seguir siendo una familia aunque ya no vivieran bajo el mismo techo. Moore empezó una relación en 2003 con el actor Ashton Kutcher, 15 años menor que ella, y no fue raro que Willis posara en fotos junto a la flamante pareja y su descendencia. De hecho, la estrella de Duro de matar acudió a su boda en 2005.

En medio de incesantes rumores de un quiebre, el matrimonio informó su disolución seis años más tarde. Tiempo después la actriz ahondó en las infidelidades de Kutcher y en sus llamativas propuestas sexuales, de modo que cualquier relación amistosa se volvió inviable.

No ocurrió así cón Bruce Willis, con quien ha primado la armonía desde que se divorciaron. El momento más representativo de aquello se dio al comienzo de la pandemia, cuando pasaron la cuarentena junto a sus tres hijas, además de la actual mujer del actor, Emma Heming, y las dos niñas que tiene con ella.

Un escenario posible en parte debido al estrecho lazo entre Moore y Heming. “Tengo el honor de llamarla amiga”, planteó la actriz en 2021. “Nuestros hijas son hermanas y, sin embargo, no hay nombre para lo que es nuestra conexión familiar entre nosotras. Somos madres unidas, hermanas unidas en esta loca aventura de la vida”.

Foto: Charles Sykes/Invision/AP, File

En marzo de 2022 Moore saludó a Willis por su cumpleaños a través de Instagram y le agradeció “por nuestra familia mezclada”. Un preámbulo a un episodio lamentable: durante ese mismo mes la actriz y todas las mujeres de su círculo revelaron que el intérprete padecía de afasia, anunciando su retiro momentáneo de la industria.

A casi un año de esa noticia, ayer todas entregaron una actualización de su estado de salud, detallando que sufre de demencia frontotemporal. “Desafortunadamente, los desafíos con la comunicación son solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce. Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro”, indicaron en un mensaje dedicado a “nuestro amado esposo, padre y amigo”.

Los complejos últimos años del actor

Entre 2020 y 2022 Bruce Willis estrenó una cantidad espectacular de películas: más de 20 y ninguna tuvo un recorrido convencional por cines ni plataformas de streaming. Simplemente fueron directo al formato casero.

Los reportes que salieron cuando se dio a conocer su diagnóstico de afasia fueron preocupantes. Fuentes detallaron que durante las filmaciones tendía a olvidar sus líneas de diálogo y que en cada proyecto que aceptaba participar sólo asistía dos días al rodaje y que muchas veces estaba presente durante la mitad de las horas comprometidas.

El periódico Los Angeles Times detalló una situación que podría haber terminado en un grave accidente. En medio de las grabaciones de la película Hard kill (2020), en Cincinnati, Willis habría disparado por error un arma cargada con fogueo. No hubo heridos ni la información llegó a la prensa, pero el episodio quedó instalado como un alarmante antecedente en su trayectoria reciente.

El director estadounidense Mike Burns trabajó en dos cintas con él, una estrenada en 2021 y otra en 2022. Según contó, accedió a hacer la segunda sólo porque le prometieron que estaba mejor de salud.

“No pensé que estuviera mejor; pensé que estaba peor. Después de que finalizamos, dije: ‘Terminé. No voy a hacer ninguna otra película de Bruce Willis’. Me alivia que se esté tomando un tiempo libre”, añadió.

La realidad es que, después de la última actualización de su estado de salud, cualquier retorno a su profesión luce inviable.