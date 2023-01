“El chiste de Boric les llamó la atención”: la trastienda del show de Fabrizio Copano en el late de James Corden

Apenas cinco minutos le bastaron al comediante Fabrizio Copano (33) para hacer historia como el primer chileno en presentarse en The Late Show with James Corden, uno de los programas de su tipo más populares de la televisión estadounidense, famoso por segmentos como el Carpool Karaoke, en que han pasado figuras como Adele, Camila Cabello y hasta el mismo Paul McCartney.

El hito cierra una semana triunfal para el ex Club de la Comedia, ya que además fue confirmado como uno de los números de humor del Festival de Viña del Mar en su regreso, y de alguna forma marca una mayor visibilidad para su carrera internacional. El comediante lleva siete años radicado en el extranjero; uno en México, y seis en Estados Unidos (4 en Los Ángeles y 2 en Nueva York, respectivamente), donde se presenta a menudo en locales y clubes desperdigados por Manhattan. Ese roce conseguido a punta de presentaciones en el mercado del gigante del norte, fue el que le abrió la posibilidad de llevar hasta el estelar.

Fabrizio Copano, foto por Val Palavecino

La posibilidad de presentarse allí, dice Copano, se gestó desde hace algunos meses. “Sucede que el año pasado, un festival muy famoso acá llamado Just For Laugh, hizo un casting de comediantes entre L.A, NY y Chicago. De ese casting eligen 20 y hacen una presentación llamada New faces of comedy en Montreal. Ahí invitan a toda la industria”, detalla en exclusiva a Culto.

Fue esa selección la que le permitió a Copano mostrarse ante los ejecutivos televisivos. “Estuve seleccionado entre los 20 y ahí me presenté. De ahí, estuve en conversaciones con el Late de Colbert y Corden. Pero el de Colbert no ha tenido comediantes invitados como hace 5 meses, entonces optamos no esperar e ir por el de Corden. Ellos te ven, luego te piden algunos cambios. Yo grabo todos mis shows y les mandé una cinta con los cambios. Llegamos a acuerdo con el material y luego me dan la fecha”.

Así, el comediante comenzó a preparar la rutina. Cuenta que en total le llevó unos tres meses pulirla hasta su versión final. Allí entraron los temas que se vieron después; el presidente Gabriel Boric, los estadounidenses (americanos, en la jerga local), el ser latino en la tierra del Tío Sam, los Avengers, además de las menciones a Bill Gates, las teorías conspirativas y los antivacunas. Una mezcla sostenida en la cultura pop y la contingencia, que de alguna forma es su sello autoral.

“Esta rutina tiene algunos chistes nuevos, otros antiguos (2 años max). En estricto rigor, armarla fue más bien una propuesta basada en lo que ellos vieron en JFL en Montereal, mezclados con notas del Booker de comedia de ellos y de mis managers. Lo más ‘nuevo’ fue la cola del final del chiste antivacuna, también el remate de American que antes era otro”, cuenta el comediante.

En el arranque, Copano se presentó e hizo una mención al Presidente, Gabriel Boric. “Soy de Chile, de Sudamérica y estuve ahí hace unas semanas porque un amigo mío se convirtió en el presidente del país. ¿No es loco? ¿Pueden imaginarlo? Es el primer presidente millenial, tiene 36 años y la verdad no creo que sea una buena idea. Probablemente renuncie en un mes porque es mucha la ansiedad. Será algo como: ‘Quiero viajar primero’”. Una idea que estuvo pensada desde el primer minuto. “Sí, ese chiste les llamo la atención de inmediato”, detalla.

Fabrizio Copano en el late de James Corden. Foto: CBS

El comediante conoce al actual primer mandatario. “He compartido con él en varias oportunidades. En la rutina lo que digo, como si fuéramos amigos del colegio es una exageración con el fin del chiste. Pero sí, lo encuentro una muy buena persona”. Agrega que por lo mismo, hubo comentarios positivos desde la presidencia a partir de su rutina. “Todo muy buena onda. Ellos tienen muy buen sentido del humor. Me imagino que la única forma de gobernar es tenerlo”.

La rutina se grabó el mismo día jueves 19 durante la tarde, es decir antes de su emisión por CBS en el horario prime. Para ello, Copano voló desde Nueva York hacia Los Ángeles, California, a los estudios donde se graba el programa para la señal de CBS. “Está todo muy bien coordinado. Llegue a las 2:45 de la tarde. Ellos mandan un chofer a buscarte, ahí tienes que ir listo, con vestuario para ir a hacer la prueba de sonido. Ahí uno ensaya la entrada y chequean los niveles. Luego de regreso al backstage a esperar, hay un bar así que estuve con mi hermano y mi manager tomando un tecito, esperando

Poco antes, vino el encuentro con el animador. “Corden pasó a saludar al camarín. Conversamos un rato, le hablé sobre toda la expectación que había en Chile, del Carpool Karaoke que todo el mundo lo ve y lo copian. Luego sobre también ser de otro país e irse a USA a hacer comedia, en su caso que él es británico”.

Dos horas después comenzó todo el proceso. Ahí se grabó la cápsula introductoria en que Copano se explayó hablando en argot chileno, con un distendido ‘¿cómo estás, Jaime?’ dedicado al animador. “Empiezan a grabar tipo 4 de la tarde. Te maquillan. Pasan por el monólogo de Corden y luego graban esa cápsula donde van a los camarines, ahí uno inventa que decir, yo pensé en esa idea de hablarle como chileno

Desde ese punto, el comediante esperó su participación hacia el final del programa (a eso de las 17.00 horas), tras las entrevistas con los invitados de la jornada, los actores Anna Kendrick y Michael Urie. “Luego graban las entrevistas y un segmento con uno de los escritores. De ahí te llaman, te ponen el micrófono y vas atrás del escenario. Antes, Corden hace una introducción super buena onda con el público. Y listo, salgo a escena”, señala el comediante. El momento de la verdad había llegado: Fabriziou Copanou, lo presentó el conductor.

Con bromas a Boric, americanos y Avengers: Fabrizio Copano brilló en el Late Show de James Corden. Foto: CBS.

Luego pasaron los cinco minutos de rutina. “De ahí salí, llegó el líder de la banda de Corden, Reggie Watts y uno de Los productores. Nos quedamos hablando y luego nos fuimos a cenar con mi hermano, manager y amigos comediantes de LA. Luego el chofer te lleva para la casa ¿si pude hablar con Corden? en el escenario cuando se van a corte comercial nos quedamos hablando y me dijo que le había encantado el chiste de los Avengers. Además, me contó que como el show terminaba pronto ojalá pudiera volver a ir antes de que se acabe”.

Respecto al vestuario para la ocasión, el comediante lució un peculiar chaleco. “Salí a comprar y me encontré ese chalequito, en Unfashionable en el Soho (de Nueva York). Yo trabajo con una Vestuarista en chile, Bambi y ella me ayudo a armar el vestuario final”.

Para el comediante la participación en el Late es un momento crucial para su carrera. “Es un paso, de varios que quedan. Pero es uno al que tenía en mi lista de prioridades de este año, así que sacarlo así de rápido es un alivio. También un honor, que mi trabajo tenga el respaldo de este tipo de shows. Además, me alegra mucho que la gente que Chile pueda cachar lo que he estado haciendo en todo este tiempo”.

Viña y la gira de verano

El sabor del momento tiene otro complemento, la reciente confirmación para el Festival de Viña como uno de los seis números de comedia. se trata de un reencuentro con el “Monstruo”, tras su exitoso paso en 2017. Un hito que, dice, marcó su carrera. “Desde ahí el crecimiento de mis shows en vivo ha sido exponencial. Sobre todo porque creo que limpió muchos prejuicios que pesaban sobre mi trabajo: que era muy de nicho, que era solo para gente joven, cosas así. Además, en YouTube tiene 6 millones de visitas, por ahí, lo que me da la señal que también hay otro público que no creció viendo el Club de la Comedia y esa fue mi carta de presentación”.

Fabrizio Copano, foto por Val Palavecino

Copano recuerda que desde su niñez fue un asiduo seguidor del humor en el evento y tiene sus rutinas favoritas. “Álvaro Salas, la histórica. Dino Gordillo siempre me daba mucha risa, y mis favoritos que eran Dinamita Show. Esas las recuerdo casi completas”, cuenta.

El comediante detalla que las gestiones para ir al Festival se venían realizando dese hace largo tiempo. “La verdad, de hace rato. Incluso antes que se cancelara la versión del año anterior, ya habían acercamientos. Se empezó a poner mas oficial la cosa por ahí por marzo, cuando algunos ejecutivos vieron mi show en el Nescafé de las Artes, y la verdad yo me subí al carro bien rápido. También me motivó la idea de volver a estar en el Viña post pandemia”.

¿Cuán diferente es el comediante de ese Viña 2017 al que veremos ahora en 2023?

O sea, mis intereses son los mismos, pero creo que mucho menos aleccionador. En esa época, habían muchas ganas de decir cosas, por el contexto social y también por mi edad. Mucha actitud de certeza. Lo bueno es que los años te van quitando esos vicios, así que yo creo que voy con más dudas que certezas y eso me gusta. Me parece en general más chistoso y menos enjuiciador.

¿Algún recuerdo de ese primer Viña?

Recuerdo muchas conversaciones con (Felipe) Avello. Sobre todo hasta altas horas por teléfono. Algunas están en el documental que hicimos (Monstruo, ahora gratis en YouTube). Lo recuerdo con cariño, porque además en ese punto era como impensado que el terminara también en Viña. Lo que me recuerda lo rápido que cambian las cosas.

En esa rutina de Viña 2017 incluiste harto tema de contingencia, de alguna forma había una cosa crítica ¿hay algo de eso en esta etapa?

Sí, hay contingencia, pero mucho mucho menos y de otra forma, quizás desde un ángulo más personal. Ahora todo el mundo habla de contingencia todo el tiempo; la tele, los memes, todo es contingencia. Es agotador. Me interesa quizás hablar de los cambios más profundos que han sucedido, en vez de sacar el diario del día y ponerme a comentarlo.

En lo inmediato, el comediante tiene en agenda una gira de verano, con una serie de shows, como el que ofrecerá el próximo 11 de febrero, a las 21.00 horas, en el Gran Arena Monticello, cuyas entradas saldrán a la venta el próximo martes 25 de enero, a las 11.00, por el sistema Topticket.cl. Asimismo tendrá fechas en Pucón, Chiloé, Puerto Montt, en Matucana 100 y el conocido Club Comedy.