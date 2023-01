A enfrentar al Monstruo: ¿Quiénes son y cómo llegan los humoristas a Viña 2023?

Son la sorpresa de la noche y son un segmento igual de esperado como los artistas musicales. En el regreso del Festival de Viña del Mar, los encargados de hacer reír a la Quinta Vergara son por primera vez 3 mujeres y 3 hombres, con una única carta internacional. Fabrizio Copano y Rodrigo Villegas, llegan con experiencia previa en Viña, mientras que Yerko Puchento, Pamela Leiva, Belén Mora y la argentina, Laila Roth, debutarán en los escenarios del certamen festivalero.

El anuncio llegó a poco más de un mes del inicio del evento. Fuentes cercanas a algunos de los comediantes, detallaron en privado a Culto que se trató de una negociación difícil; muchos nombres no quisieron participar en el evento, lo que hizo más compleja la definición de la parrilla definitiva, la que se terminó de cerrar solo hace unos días.

Aún falta por anunciar que día se presentará cada artista, un punto clave para anticipar cómo será el resultado de cada noche. Acá, Culto hace una revisión de cada uno de los confirmados y cómo llegan a su encuentro cara a cara con el “Monstruo”.

Yerko Puchento

Daniel Alcaíno, debutará con su reconocido personaje, Yerko Puchento, en la Quinta Vergara. Figura en el humor nacional hace más de 20 años, con sus trajes coloridos, lentes amarillos, su “boom boom” y sus performances, el actor reveló a Culto que buscará hacer reír al “monstruo” con un análisis y repaso de los últimos años en Chile; desde el estallido social a la Convención Constituyente. De Piñera a Boric.

“Somos un personaje que ya es parte del imaginario chileno -dice-. Nos hemos ganado el derecho a decir que fuimos los primeros en hacer humor con nombre y apellido, en criticar sin pelos en la lengua. Durante muchos años dijimos que ‘iba a quedar la cagá’ y así pasó. Queremos que se ría Chile entero”.

Una de las últimas apariciones de Yerko Puchento fue en el programa Vértigo, de Canal 13. Un show en que con su humor punzante apelaba al historial de cada invitado, lo que le valió desencuentros con figuras de la farándula y hasta la política como Daniella Chávez, Daniela Vega y Karla Rubilar. “El personaje se transformó en una piedra en el zapato para Canal 13″, decía Alcaíno a La Tercera cuando ya había sido despedido y el programa finalizaba.

Yerko Puchento llegará a Viña 2023 en busca de las risas. Una carta en el humor que para muchos podría ser segura por su tradición, pero que dejó las pantallas en medio de la polémica.

Belén Mora

FOTO :PABLO OVALLE ISASMENDI/ AGENCIAUNO

Con una constante carrera llega Belén Mora, más conocida como Belenaza, a Viña 2023. La actriz, comediante y standupera, saltó a la fama gracias a su participación en Coliseo Romano de Mega que la llevó a trabajar desde el 2012 al 2021 en el programa Morandé con Compañía. En este espacio, hizo distintas rutinas y sketchs, que le costaron más de una polémica, como “Los Kastos”, donde se burlaban de las personas de derecha haciendo alusión a José Antonio Kast.

En 2019 fue una de las cartas del humor en el Festival del Huaso de Olmué, logrando un peak de 23 puntos de rating y conquistando al público del Patagual. El año siguiente participó en el Festival de Las Condes, donde se transformó en el peak de la noche con 21 puntos de rating. Recientemente, se unió a otros comediantes chilenos que tienen sus espectáculos de Stand up en plataformas de streaming, con su Soy Latina, disponible en Amazon Prime Video.

Con dos actuaciones triunfantes ya en el cuerpo en festivales reconocidos, Belenaza buscará conquistar al Monstruo y consolidarse como una de las principales humoristas nacionales.

Fabrizio Copano

Desde los 13 años trabajando en el humor y con un reconocido paso con sus espectáculos internacionales, Fabrizio Copano vuelve a los escenarios de la Quinta Vergara. A primera vista, una de las cartas seguras en el humor de esta nueva edición, por su trayectoria y por ya haberse enfrentado con éxito al Monstruo el año 2017.

Copano es parte de los humoristas que salió de El club de la comedia de Chilevisión, junto a nombres como Pedro Ruminot, Sergio Freire, Alison Mandel, y otros. Desde entonces, se ha consolidado como un clásico en el stand up comedy nacional y ha desarrollado una carrera en el siempre competitivo mercado de EE.UU. Ha grabado rutinas para Comedy Central Latinoamérica, transmitido para todo el continente y es parte del colectivo de humor latino en Estados Unidos, Más Mejor, producido por Broadway Video.

El 2017 hizo su debut en Viña con una rutina de 40 minutos que conquistó al público. Poco después, su rutina Solo pienso en mi fue puesta en el catálogo de Netflix. En 2022 fue nombrado por Just for Laughs, el festival más grande del mundo de comedia, como una de las nuevas caras del humor para Estados Unidos. Esto se suma a la participación que tendrá este jueves en The late late show with James Corden, uno de los programas más renombrados en Estados Unidos (disponible en YouTube). Cerrará el show con un monólogo, que además contará con la participación de la actriz Anna Kendrick.

Laila Roth

Es la única humorista internacional en la parrilla festivalera. La comediante argentina de 36 años, comenzó su carrera en el stand up comedy el 2010. Estudios las artes del clown y el teatro. En Argentina se posiciona como uno de los nombres más conocidos y además, ha protagonizado dos capítulos de Comedy Central Latinoamérica.

En 2022, la humorista estrenó su nueva rutina, con la que está haciendo giras nacionales e internacionales, que la traerán a Viña 2023. Laila Roth, podría convertirse en el fenómeno que fue el actor argentino, Jorge Alís los años 2014 y 2019 en la Quinta Vergara.

Pamela Leiva

La ex chica reality ha construido una carrera en el stand up comedy, llegando a presentarse en la Teletón el 2018 y el Festival de Olmué del año 2020. En este último se convirtió en lo más visto de las cuatro jornadas, con un peak de 21,9 puntos. Su rutina giró en torno a su historia familiar, pasando por su divorcio. Además, de hacer un repaso crítico por el acontecer político nacional de ese entonces, que dividió al público de las redes sociales.

La artista cuenta con un podcast Diario de una Apocalipsis, en el que hace un repaso de sus rutinas basadas en relatos y anécdotas con una cuota de humor. Quizás, la más nueva en el humor de esta edición, pero que podría llevarse un segundo festival al hombro si logra hacer reír a la Quinta Vergara.

Rodrigo Villegas

El actor se inició en Morandé con Compañía con “Los Cuatro Octavos”, llegando por primera vez a un festival reconocido el 2008 con el grupo a Olmué. Su carrera comenzó a tomar forma con otros personajes en el mismo programa de TV hasta que debutó en Viña 2017 por su cuenta recibiendo las Gaviotas de Oro y Plata. En dicha edición, Villegas se diferenció de los demás humoristas por centrar su rutina en él mismo y no en el acontecer nacional.

El espectáculo de Villegas fue un ejercicio de autobullying en el que se burló de su gordura. Misma temática que abordó en otros pasos por escenarios como el del Festival del Huaso de Olmúe en 2018 donde logró el peak de sintonía en su jornada. Hace solo unos meses el humorista fue invitado a los escenarios de la Teletón con un show en que repasó sus inicios y las consecuencias que dejó la pandemia en el estado físico.

Viña 2023 será transmitido en conjunto por Canal 13 y TVN, además de la plataforma de streaming Star Plus, para 17 países de América Latina. Las entradas a cada una de las fechas están disponibles a través del sistema Puntoticket.