La magia de Guillermo del Toro: Pinocho domina las nominaciones a los Premios Annie

Los Annie, los galardones con fama de ser los principales reconocimientos del cine animado, revelaron a los nominados de su edición 2023. Luego de su triunfo en los Globos de Oro, Pinocho de Guilermo del Toro encabeza el listado con un total de nueve candidaturas.

Mejor película, Mejor dirección y Mejor música son algunas de las categorías en las que competirá el largometraje del director mexicano estrenado en Netflix. En la lucha por el premio principal se medirá ante Red, Gato con botas: El último deseo, Monstruo del mar y Wendell y Wild.

Sumando sus nominaciones para cine y televisión, Netflix lidera esta edición con 50 menciones, aunque la producción que arrasa en el apartado de series y formatos especiales es de Apple TV+: el cortometraje The boy, the mole, the fox and the horse, que aparece con siete.

En tanto, Pete Docter, director de Intensamente (2015) y CEO de Pixar, será uno de los profesionales que recibirá un premio honorífico.

La ceremonia se realizará el próximo sábado 25 de febrero y se espera que sea su primera gala en persona desde el inicio de la pandemia.