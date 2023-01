De Mon Laferte a los conductores: las claves del regreso del Festival del Huaso de Olmué

Al menos la mitad de su jornada laboral es la que dedica Roberto Cisternas (36) a revisar todos los asuntos relacionados con el Festival del Huaso de Olmué. El director de programación de TVN, asumido el 1 de julio del año pasado, estuvo involucrado en las negociaciones y la organización desde sus inicios. De hecho, señala que fue lo primero que tuvo que atender al asumir. “Para mí es un sueño, pues toda la vida he trabajado para estar involucrado en estos eventos”, dice a Culto.

Cuenta que se ha tratado de un proceso gradual desde julio, cuando el canal público se adjudicó la licitación (en la que fue el único oferente) para transmitir y producir el evento para el período 2023-2025. Desde entonces pasó de una reunión semanal en los primeros meses para evaluar avances, a una mayor cantidad de tiempo desde los últimos meses del año pasado. “Ha estado intenso en las últimas semanas cerrando la cartelera, cerrando el tema comunicación, el marketing, pero tenemos un equipo con experiencia en esas cosas”, detalla a Culto.

El tradicional evento dedicado a la música popular y folclórica regresa en formato presencial desde el 19 al 22 de enero en el habitual recinto de El Patagual. Un regreso tras dos años en que TVN retoma la organización que ha mantenido desde 2014, con su histórico director, Julio Acevedo, a cargo de la transmisión televisiva. “La idea era darle continuidad a los buenos resultados para seguir ofreciendo esta cercanía con la audiencia que tiene Olmué”, explica Cisternas.

Pero hay más. El evento se enmarca en un empeño del canal por retomar su producción original que ya ha tenido algunos lanzamientos, como la serie Urbanos, sobre estrellas del trap que se va a transmitir hasta poco antes del Festival de Viña. “Probablemente, este es el primer contenido que vamos a tener a nivel masivo. Por ello tenemos alta expectativa de audiencia, de tener ratings y alcance que generalmente nos ofrece Olmué”, señala Cisternas. Como referencia, en 2020, la última edición hasta ahora, promedió 14 puntos de rating, con peaks de 22 puntos e incluso liderando la sintonía en el horario prime.

Esta temporada la conducción del evento estará a cargo de Eduardo Fuentes e Ivette Vergara, rostros de larga experiencia televisiva que se integraron al canal durante 2022; el primero desde La Red, y en el caso de la segunda, su última labor había sido en el matinal Mucho Gusto de Mega. “Cuando llamamos a Eduardo, parte de la oferta que le hicimos fue llevarlo a Olmué. Básicamente por sus atributos, como la cercanía -detalla Cisternas-. Tiene este estilo casi de comediante, un estilo más global como los animadores americanos, entonces la idea era renovar un poco, y no solo Olmué, sino también lo que va a ser el matinal en marzo”.

Eduardo Fuentes e Ivette Vergara son la dupla de conductores para el Festival del Huaso de Olmué 2023.

Por su lado, Ivette Vergara, es un rostro con experiencia en el evento, pues fue su conductora entre 2009 y 2010, durante el período en que se transmitió por la señal de CHV. Pero su inclusión tiene más de un sentido. “Cuando le ofrecimos venirse para acá, lo de Olmué estaba en la oferta -señala Cisternas-. Y en su caso, como este año va a ser muy desafiante en el deporte, ella va a ser uno de los rostros ancla del deporte en TVN. Entonces ponerla a ella, y a Gustavo Huerta de jurado, marca que es un contenido primordial”.

-¿Esa dupla se va a mantener hasta el 2025?

Bueno la las cosas cambian con el tiempo, uno nunca sabe lo que va a pasar, pero sí en general la idea es darle continuidad.

Armando la parrilla

La parrilla del evento mantiene las lógicas que ha desarrollado en canal en su era a cargo del evento, entre artistas consagrados y emergentes. Entre los primeros destacan a Mon Laferte (quién debuta en el evento), Illapu, Bombo Fica y Santaferia. Y entre los segundos, apuestas como el músico urbano Young Cister (quien acaba de hacer dos Movistar Arena sold out) el conjunto Entremares, el comediante Luis Slimming, y la ex Club de la Comedia, Nathalie Nicloux, en su primera gran aparición pública tras su vuelta al humor. Mantener ese equilibrio, según Cisternas, fue lo más complejo de la organización del Festival.

“Hay una decisión entre que tú dices voy a apostar o me voy a la segura. Esa fue la primera decisión y quisimos hacer un equilibrio. Por ejemplo, está Entremares que es una banda de tradición folclórica pero es un hecho que no es una banda que uno reconozca al escucharla, y por otro lado está Bombo Fica. Entonces, hacer esa ecuación estuvo complicado”.

El evento abre el jueves 19 con el show de Mon Laferte. La presencia de la viñamarina apunta a ser uno de los hitos del evento, pues es su debut en el Patagual, ocasión para la que ha preparado un show especial junto a la orquesta Mujeres del Viento Florido, de Oaxaca. “Luego de hacer unas gestiones por el sello vimos que coincidía con una fecha con el Festival de Teatro a mil en la Quinta Vergara. Como son partners nuestros hicimos un acuerdo, ellos agotaron y luego anunciamos. Luego fui al evento que ella hizo en el Movistar Arena (3 de noviembre), hablamos con su equipo y le presentamos el TVN que queremos para el futuro, independiente de su sensación de su inicio en Rojo, queremos contar esa historia de su vuelta a TVN, pero no desde lo oportunista, sino con algo nuevo. Entonces ella propuso hacer algo original para Olmué”.

-Pero ella ha sido muy crítica de su paso por Rojo, incluso señaló que un productor de ese entonces la acosó ¿no fue tema para ustedes?

No fue tema y no me interesa meterme en eso, porque creo que responde a códigos de TV antigua que de alguna manera nosotros queremos reformular. Yo pensaba que podía pasar, pero no hubo un tema contra TVN y ella lo entendió. Por eso mismo fui yo a hablar personalmente, pero más allá de eso hay un tema de la audiencia con el canal y ella está involucrada en eso.

-En la cartelera también está Young Cister, uno de los nombres destacados de la música urbana quien también estará en Lollapalooza ¿qué vieron en él para llevarlo al evento?

Creemos que él tiene una diferenciación de los que han tenido mayor visibilidad en los medios tradicionales. La idea es marcar el hito que instrumentalmente en vivo es súper rico, no hay una secuencia detrás y es un formato bastante original para la TV, ese es el principal atributo que encontramos. Cuando la gente lo vea se va a sorprender.

Young Cister

-Pero también hay críticas a la música urbana por la vinculación con fenómenos como la violencia, en el pasado ha habido balaceras en shows de músicos urbanos ¿eso se ponderó?

-Yo estoy curado de espanto cuando hay cuestionamientos a la música nueva, generalmente a la música vanguardista siempre se le cuelga algo. Uno lo escucha y lo entiende, pero la música urbana es un fenómeno y probablemente la gente que pueda tener estas críticas es porque se quedó solo con una parte del fenómeno, hay bastantes sabores en la heladería de la música urbana.

-Ustedes también trabajan en el Festival de Viña en conjunto con Canal 13 ¿cómo ha sido esa articulación?

-Súper entretenida. Yo pensé que iba a ser más tirante, pero como ya llevamos un tiempo haciéndolo es interesante cómo nos reunimos para Viña. Hay todo un tema simbólico, me tocó trabajar en Viña cuando estaba CHV y es distinto porque te manejas directo con la Municipalidad, no existía la figura de (la productora) Bizarro que hoy es un actor importante, pero hay una fraternidad entre todas las partes.

-El Festival de Viña parte el 19 de febrero, pero aún faltan números musicales y no hay ningún humorista confirmado hasta ahora ¿qué pasa con eso?

No soy la persona que tiene que decir esto, hay un conducto para comunicarlo, pero lo que te puedo decir es que hemos estado ambos equipos trabajando a full y todo lo del tiempo solo tiene que ver con la calidad de lo que queremos hacer, y cuando se anuncie se va a ver, porque son nombres bien interesantes, viene buena la oferta de Viña este año. Los anuncios vienen luego.