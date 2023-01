Adicciones, matrimonios fracasados y Cienciología: las caras de Lisa Marie Presley

Cuando Lisa Marie Presley llegó a la alfombra roja de los Globos de Oro 2023, el pasado 10 de enero, se notaba que algo la afectaba. Algunos medios reportaron problemas para caminar y leves dificultades para hablar. Sin embargo, estos problemas de salud no le impidieron dar sus elogios al actor Austin Butler y la fiel representación que hizo de su padre en la película Elvis (2022), que posteriormente se llevaría el premio a Mejor Actor de drama. “Me tuve que tomar como cinco días para procesarla, porque era tan auténtica e increíble”, declaró a Entertainment Tonight en la antesala de la ceremonia.

Esta instancia marcó la última aparición en público de la hija del rey del rock and roll. Durante la tarde de este jueves, la cantante falleció producto de un infarto cardiaco, la misma condición que se llevó a su padre hace 45 años.

FILE PHOTO: Lisa Marie Presley. REUTERS/Ringo Chiu/File Photo

Nacida el 1 de febrero de 1968, Lisa Marie fue la única hija del matrimonio entre Elvis y Priscilla A pesar de que ellos se divorciaron cuando ella tenía 5 años, siempre mantuvo una cálida y cercana relación con su padre, del cual dijo no tener malos recuerdos. “Nos íbamos a dormir a las 4 o 5 de la mañana y nos levantábamos a las dos o tres de la tarde. Siempre fue muy divertido. No hay ni un solo mal recuerdo. Siempre hubo mucha energía y vida en la casa. El era muy travieso.” En otra entrevista, la cantante contó sobre una ocasión en que Elvis la llevó en un jet privado durante una fecha de sus giras solo para que pudiera conocer la nieve. Presley llamaría su avión personal Lisa Marie.

Cuando el cantante falleció en el año 1977, Lisa Marie se volvió la única heredera del legado del artista, heredando su patrimonio de más de 100 millones de dólares y la legendaria mansión Graceland. A momentos, lamentaba ciertos aspectos de ser la dueña de su legado. “El patio trasero de Graceland es básicamente un cementerio. Cuantas personas tienen una tumba familiar en su patio? ¿Cuantas personas son recordadas de su destino, su mortalidad, cada maldito día? Todas las tumbas están alineadas y hay un espacio ahí, esperándome, justo al lado de mi abuela.”, contaba en una entrevista a Playboy en el año 2003. Sin embargo, no se avergonzaba de ser una Presley. “Jamás me arrepentiría de lo que soy o de dónde vengo. Jamás querría ser parte de nada más. Me siento honrada y orgullosa de mi familia y mi papá.”

Intentó distanciarse un poco del legado cuando inició su propia carrera musical, lanzando el álbum To Whom It May Concern, Now What y Storm & Grace entre 2003 y 2012. Tuvo 4 matrimonios, siendo el primero con el músico Danny Keough el que logró romper la barrera impuesta entre la cantante y los medios. La pareja tuvo dos hijos: la actriz Riley y Benjamin. El matrimonio terminó de golpe tras anunciarse su unión con Michael Jackson.

El rey del pop y la hija del rey del rock and roll, títulos que les gustaba destacar a los medios, se conocieron por primera vez en los años 70 después de un concierto de los Jackson 5, pero su amistad de adultos comenzaría en el año 1992 luego de un reencuentro. El músico dependió emocionalmente de ella durante el periodo en que comenzaron a hacerse públicas las primeras acusaciones de abuso sexual infantil, y su cercanía los llevaría a casarse en una breve ceremonia en la República Dominicana. Por entonces, Lisa Marie solo llevaba 20 días divorciada de su primer noviazgo.

“[Priscilla] me llamó casualmente un día y dijo, ‘Ugh, hay helicópteros volando sobre mi casa, volviéndome loca. Dicen que te casaste con Michael Jackson’ Y me quedé callada. Y luego me dijo, ‘No, no lo hiciste. Lisa! Dime’ Y le dije, ‘Sí, lo hice.’”

Su matrimonio estuvo marcado por el escepticismo de la opinión pública, quienes creían que el matrimonio era un truco para acallar las acusaciones; momentos como la famosa entrevista de la pareja con la periodista Diane Sawyer o su incómodo beso en los Premios MTV de 1994 solo potenciaron esta percepción. Eventualmente se divorciaron, con la cantante citando la drogadicción de Jackson como razón. En 2002, contrajo matrimonio con el actor Nicolas Cage, unión que solo duró 108 días.

La cantante formó parte de la iglesia de la Cienciología. Su adolescencia se caracterizó por problemas conductuales y de drogadicción que hicieron que su madre, también miembro de la secta, la dejara bajo su cuidado. La cantante atribuyó a la secta el fin de estos problemas, pero posteriormente dejaría la religión de moda en Hollywood en el año 2014. Sin embargo, no siempre estaban juntas; por ejemplo, en las recientes visitas de Priscilla al país no la acompañó.

Acaso marcada por el sino trágico de los Presley, sus últimos años estuvieron caracterizados por el deceso de su hijo Benjamin, experiencia sobre la cual habló en un ensayo para la revista People, y una batalla por la custodia de los hijos de su ultimo matrimonio con el músico Michael Lockwood. “He lidiado con la muerte, el duelo y la pérdida desde los nueve años. La he experimentado más que nadie en mi vida y, de alguna forma, he llegado hasta aquí.”