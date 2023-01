De Piqué a De la Rúa: todas las canciones que Shakira ha dedicado a sus ex

Más de una generación ha crecido con las letras de Shakira y son muchos quienes han dedicado canciones de su aclamado catálogo musical. La cantante colombiana, que hoy está en boca de todos por su última canción con Bizarrap, Music Sessions #53, ha logrado consolidarse como una de las pocas artistas que mantiene una carrera vigente y exitosa hace casi 30 años.

En Culto hacemos una revisión de todas las canciones que la colombiana iha dedicado a los 4 hombres de los que se sabe que se ha enamorado: Óscar Ulloa, Osvaldo Ríos, Antonio de la Rúa y Gerard Piqué.

Óscar Ulloa

Fue su primer amor de adolescencia y el primero que fue su fuente inspiración. Aproximadamente 4 años de relación dieron pie a canciones de amor que se pueden escuchar en su álbum Pies descalzos, lanzado en 1995.

¿Dónde estás, corazón? - Pies descalzos

Una canción romántica en que Shakira le habla directamente a Ulloa. Durante la canción la cantante le hace saber que no puede vivir sin su amor y que es el único que tiene su corazón. El coro de la canción es un resumen de los sentimientos de la cantante: “Te busqué en al amario, en al abecedario. Debajo del carro, en el negro en el blanco. En los libros de historia, en las revistas y en la radio...”.

Antología - Pies descalzos

Parte de su álbum debut, pasó a ser un sencillo de la artista en 1997. Antología es una de las baladas mas icónicas de la música latina. “Esta canción la escribí después de que terminó una etapa en la que recibí muchos momentos de felicidad de una persona especial”, contó Shakira en una presentación años después. Con solo el inicio de la canción uno puede escuchar a una Shakira enamorada: “Para amarte necesito una razón y es difícil creer que no exista una más que este amor”.

Te necesito - Pies descalzos

Con una letra parecida a ¿Dónde estás, corazón? Shakira dedica esta canción a Ulloa y le hace saber que vivir sin él se le hace difícil. “Te necesito, te necesito, mi amor. Dónde quiera que tu estés, me hace falta tu calor. Te necesito, te necesito, mi amor. Porque eres parte de mi, te necesito aquí. Es que no se vivir sin ti. No he aprendido”.

Osvaldo Ríos

Fue un amor fugaz de la cantante colombiana. A finales de la década de los años 90, Shakira tuvo una intensa relación con el actor, quien tiene 18 años mas que ella, por lo que en su época el romance dio mucho de qué hablar, incluso sonaron planes de matrimonio. En un reality show, Osvaldo reveló que la artista le había dedicado varias canciones de ¿Dónde están los ladrones?

Si te vas - ¿Dónde están los ladrones?

Para muchos la nueva colaboración entre Shakira y Bizarrap es la versión contemporánea de esta canción. “Si te vas, si te vas y me cambias por esa bruja, pedazo de cuero. No vuelvas nunca más, que no estaré aquí”. La canción expresa cómo la cantante está siendo sustituida por otra y lo herida que está, y su voluntad de seguir adelante con su vida.

Ciega, sordamuda - ¿Dónde están los ladrones?

En un principio existían dudas de para quien estaba dedicada está canción. Si lo que dice Ríos es cierto, no quedan dudas que hizo sufrir a Shakira y todo lo que dio ella para estar con él. Una de las canciones más reconocidas de la colombiana que habla de los intentos por superar a un amor. “Bruta, ciega, sordomuda. Torpe, traste y testaruda. Es todo lo que he sido. Por ti me he convertido en una cosa que no hace otra cosa mas que amarte. Pienso en ti día y noche y no se como olvidarte”.

Moscas en la casa - ¿Dónde están los ladrones?

La misma Shakira admitió que esta canción fue dedicada para Osvaldo. La cantante habla de lo triste que se siente despúes de una relación fallida y cómo son sus días sin él esperando que vuelva con ella. Una y otra vez la oración “Mis días sin ti” se hace presente a lo largo de la canción.

Otras canciones de ¿Dónde están los ladrones? que fueron dedicadas para Osvaldo Ríos son: Ojos así y Tú. Esta última también confirmado por la misma artista.

Antonio de la Rúa

10 años de relación unieron a Shakira con el argentino. Todos los temas que la colombiana le escribió a de la Rúa hablan de amor. Incluso los dos que incluyó en su disco Sale el sol, publicado tras su ruptura.

Día de enero- Fijación oral vol .1

Escrita y producida por Shakira la canción cuenta cómo conooció al argentino en un día de enero. Es una canción de amor y hay referencias claras a su pareja de ese entonces. “Y aunque hayas sido un extranjero. Hasta en tu propio país. Si yo te digo: ¿Cómo dices? Tú aún dices: ¿Qué decís? Y lloras de emoción. Oyendo un bandoneón”.

Suerte (Whenever, Wherever)- Servicio de lavandería

Es el primer sencillo del albúm de inglés de la cantante. En ese entonces, de la Rúa ya se había convertido en su mánager. La canción es uno de los más exitosos dentro del catálogo de la artista y habla de que va a seguir a su novio a la cima de la montaña más alta, arriesgando su vida para tener intimidad con él. Nuevamente, hay referencias al argentino cuando habla de que subirá a Los Andes.

Sale el Sol y Lo que más - Sale el Sol

Ambas canciones del noveno álbum de Shakira hablan de la ruptura entre ella y de la Rúa el año 2010. Pero, desde el cariño. En Lo que más, Shakira le pide a su ex pareja que no la olvide y a pesar de que dura tan solo dos minutos es de las más tristes del álbum. “Sabe Dios, cómo me cuesta dejarte y te miro mientras duermes, más no voy a despertarte. Es que hoy se me agotó la esperanza, porque con lo que nos queda de nosotros ya no alcanza... Eres lo que más he querido en la vida”.

Loba - Loba

Para algunos esta canción también estaría dedicada al argentino luego de la ruptura. En esta canción Shakira, autodominada como una loba, revela que tiene ganas de ser libre y salir de una relación. En Music Session 53, la cantante pareciese hacer una referencia a esta canción cuando dice “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”.

Gerard Piqué

Su última pareja y el padre de sus hijos. Quizás se ha llevado la peor parte dentro de las inspiraciones de la cantante. Se conocieron el 2010 e iniciaron una relación el 2011 que duró 12 años. La ruptura ha estado presente en los tres últimos sencillos de la cantante.

La La La - Shakira

Es la primera canción que parece hacer referencia a Piqué, específicamente a sus ojos, temática que abordó recurrentemente en sus próximas canciones. “Tanto te busqué hasta que llegaste... Con esa boca que Dios te ha ‘dao’. Tus dos luceros es ‘to’ lo que quiero... Sin tus ojos azules, me muero”.

Broken record y 23 - Shakira

A pesar de que esta canción no es un sencillo, y por tanto no es tan reconocida, pareciese confirmarse que los ojos de Piqué son lo que conquistaron a la colombiana. “No necesito seguir buscando... eres el indicado. Tus ojos me llevan a lugares con los que nunca había soñado...”. Una segunda tercera canción también dedicada a Piqué es 23. Habla del momento cuando se conocieron y nuevamente... de sus ojos. “Hace un par de años me encontraba sola, solía pensar que no existía Dios, pero entonces me miraste con tus ojos azules ¿Crees en el destino? Porque yo sí, al igual que lo hice en aquél entonces, cuando apenas tenías 23″.

Me enamoré , La Bicicleta y Amarillo- Dorado

Estas tres canciones de Dorado, hablan de cómo se conocieron ambos enamorados el 2010. “La vida empezó a cambiar la noche que te conocí”. En La Bicicleta hay una referencia directa al futbolista cuando Shakira canta “Que si a mi Piqué tú le muestres el Tayrona, después no querrá irse pa’ Barcelona”.

Te Felicito, Monotonía y BZRP Music Sessions #53- ?

Los tres sencillos de su próximo álbum después de cinco años. En Te Felicito la cantante lanza frases como “No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, qué bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show”. En Monotonía junto a Ozuna canta “Lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos y lo peor es que... No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”. Shakira deja en claro cómo fue el término de la relación, deja al futbolista como narcicista, mentiroso y lo acusa de haber cambiado.

En una entrevista con Elle el año pasado la cantante abordó su composición y referencias a su ex pareja. “(La música) Es un salvavidas. Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música”.