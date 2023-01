Mariano Llinás, coguionista de Argentina, 1985: “No es fácil escribir una película que le guste a Ricardo Darín”

“No vi ninguna de las rivales”, admite. “No veo muchas películas contemporáneas, salvo algunas muy concretas y particulares. No soy de seguir el camino de los festivales. Prefiero ver películas viejas”.

Sentado en la terraza del hotel de Providencia en que se hospeda, Mariano Llinás (Buenos Aires, 1975) contesta con total franqueza a si ha visto la alemana Sin novedad en el frente, la belga Close, la india RRR o la surcoreana La decisión de partir. Todas fueron candidatas al Globo de Oro a Mejor película de habla no inglesa, el reconocimiento que Argentina, 1985 obtuvo la semana pasada en la ceremonia.

Foto: Earl Gibson for the HFPA/© HFPA/Handout via REUTERS

“No soy buen espectador de cine contemporáneo, empecemos por ahí. Soy mal espectador de cine contemporáneo. ¡No vi Parasite!”, dice.

Llinás, quien escribió el largometraje sobre el Juicio a las Juntas en dupla con el director Santiago Mitre, recibió con particular satisfacción la noticia que llegó desde Los Angeles. “Me parece divertido haberlo ganado, me parece bien. Supongo que sería incluso más divertido ganar otras cosas”, asegura.

El oficio de guionista de la industria es sólo una de sus dos facetas: la otra es la de creador de las historias que dirige en El Pampero Cine. Allí se han originado títulos como Historias Extraordinarias (2008) y La Flor (2018), obras fundamentales del cine argentino más arriesgado y fresco del último par de décadas.

De ambas caras de su trayectoria vino a hablar a la Universidad Diego Portales, donde ayer y hoy protagonizó una clínica. “Sé que son experiencias totalmente diferentes. Más allá del cine, no hay muchos puntos de contacto. En un caso hago las películas que quiero y en otro, no. Eso no significa que no me gusten o que no las haga con pasión”, apunta.

En su léxico, Argentina, 1985 es “la película de Mitre”. Y, al mismo tiempo, según explica, “probablemente es una de las películas más importantes de mi vida, sin duda. Ya debe serlo”.

-En un comienzo, Ud. pensó que Argentina, 1985 podía tener elementos fantásticos. ¿Recuerda cómo estos se manifestaban en la historia?

Era una de las tesis iniciales. Nosotros veníamos de hacer dos películas fantásticas, una era La cordillera, que se filmó aquí, y la otra es Pequeña flor, que se filmó en Francia. Cuando Mitre trae la idea, yo automáticamente imaginé: ¿cómo armamos desde lo fantástico un trabajo que tenga que ver con esto? También pensé en otro género que me gusta mucho, que es el género de espionaje. A partir de ahí creo que habíamos imaginado la idea de un personaje que era un topo que se infiltraba. Una historia imposible.

Cuando se la comentamos a (Axel) Kuschevatzky, productor, como se dice allá, nos sacó cagando. Nos dijo: “no es eso, no hay que buscarle la vuelta, no hay que inventar nada, ninguna forma extraña”. Y básicamente nos definió una película que terminó siendo la que es. Es decir, una película sobre el Juicio a las Juntas sin ninguna vuelta, donde no hay ningún tipo de originalidad narrativa en torno al tema, más allá de ciertos pasos de comedia, que ni siquiera sé si es una originalidad. Kuschevatzky imaginó la película antes que nosotros y luego la ejecutamos. Nos redirigió hacia un tipo de película que no era la que teníamos en la cabeza. Creo que tuvo razón, si pensamos que todo lo que está pasando es muy bueno.

-Si por un momento nos permitimos especular, ¿cree que Ud. estaría tan satisfecho con esa redirección si la recepción no hubiera sido tan unánime?

¿Qué decirte? No sé. Nosotros pensábamos que La cordillera iba a ser una película que iba a cambiar determinados paradigmas sobre el cine argentino y no fue así. El público argentino rechazó esa particularidad, ese costado anómalo. Y en el caso de esta (Argentina, 1985), lo aprobó. A mí el cine me apasiona mucho y parte del juego con el cine es entender al público. Entonces, a mí una película como esta me da una cantidad de información gigantesca para mi trabajo, para lo que yo hago, que es tratar de seguir manteniendo el cine vivo, desde mi humilde lugar. Parte de eso es que al público no le gusta tanto lo fantástico, prefiere el naturalismo, sin duda. ¿Eso significa que voy a empezar a hacer películas naturalistas? Creo que no, pero es bueno saberlo.

-Ricardo Darín es productor del filme y la idea de Mitre era que él lo protagonizara. ¿Cómo se escribe un personaje para él?

Lo que pasa es que le tenía que gustar a Darín. Él no elige más que de acuerdo con un olfato muy particular. Y que no tiene necesariamente que ver, como tantas otras estrellas, con el lucimiento, con la posibilidad de brillar. Entonces no es fácil escribir una película para que le guste a Darín. Todo el mundo trata de escribir películas para que le gusten a Darín y son muy pocas las que le gustan.

-Ha mencionado que no fue una decisión suya que la película terminara con Inconsciente colectivo, de Charly García, y que la elección inicial era Mejor no hablar de ciertas cosas, de Sumo.

Pero eso tiene que ver con mi gusto. A mí no me gusta Charly, me gusta Sumo. ¡Pero eso yo se lo dije a Mitre!

-¿Qué le dijo?

“No, no, es fantástico, es fantástico”. Cuando vi la película, le dije: “Eso hay que sacarlo, se van a cagar de risa”. Al final fue un gran éxito, él tenía razón.

-¿Y cómo se lo explica?

No me puedo explicar el gran éxito que tiene Charly García. Vivo en un país en el que a todo el mundo le parece maravilloso Charly García. A mí mujer le parece maravilloso Charly García. Es inexplicable para mí. Pero, bueno, a otros les parecerán inexplicables cosas que tienen que ver conmigo.

-¿Está escribiendo una nueva película que dirigirá Ud.?

Sí, empecé a escribir el sábado, pero ya bastantes páginas. Pensaba escribir en Chile, pero lo veo difícil. Creo que en cinco o cuatro tardes más de escritura la termino. Es una película que vengo pesando hace mucho tiempo.