Series sin final: en búsqueda de la cancelación más injusta

The Nevers

Liz Shannon Miller, editora de Entretención en Consequence

Diré que la decisión de HBO/WarnerMedia de no sólo cancelar The nevers (2021) antes de lanzar la segunda mitad de la temporada uno, sino que además eliminar la serie por completo de su plataforma, fue profundamente frustrante para mí. Tuve problemas con los primeros seis episodios, pero su narración me resultó fascinante, y estaba emocionada de ver hacia dónde iría el resto de la serie. Siempre hay esperanza de que aterrice en otro lugar, pero por mientras estoy buscando el DVD en oferta.

The nevers. Foto: Keith Bernstein/HBO

Freaks and Geeks

Isabel Plant, crítica de cine y series y fundadora de Mujeres Bacanas

Debo decir que las recientemente canceladas como Westworld, Raised by wolves o 1899, no me dan nada de pena. Creo que no lograron enganchar o fueron perdiendo fuerza en el camino; no porque una serie “se vea” como de calidad, quiere decir que lo es. En el caso de Westworld, lo complejo se comió cualquier tipo de diversión del inicio.

Para mí, el clásico de los clásicos de series injustamente canceladas es Freaks and geeks (1999-2000). La historia de un grupo de adolescentes, donde ya se ve la mano de consagrados de hoy como Judd Apatow, Paul Feig y Mike White, y que tuvo sólo una temporada. Es sobre un grupo de adolescentes y tiene el balance perfecto entre risas, inteligencia y corazón, una alquimia que pareciera fácil de encontrar en TV pero que en realidad es escasa.

Glow

Paula Frederick, conductora de Radio Duna y comentarista de cine y TV en la misma emisora

Nos quedamos esperando la cuarta temporada de Glow (Netflix, 2017-2019). O para ser más certera, con la permanente y los crespos hechos. Sin escatimar en brillantina ni neón, la serie basada en el programa de lucha libre de los 80 The Gorgeous Ladies of Wrestling (Glow), su tras bambalinas y las peleas físicas e internas de sus protagonistas, apagó las luces de manera abrupta, dejándonos con un final inconcluso y las polainas puestas.

¿Qué extraño? La exacerbación de la liberación femenina, expresada en distintos destellos y colores. Las patadas, los vuelos por el aire y los aterrizajes forzosos que, aunque sean parte de una coreografía, son al mismo tiempo la manifestación visceral de un sentimiento reprimido. La forma de tratar la lucha femenina, haciendo confluir de manera valiente y natural la estética, vanidad y todas esas cosas que amamos de los 80, con un retrato profundo sobre el poder de la convicción, llevado a su más brillante expresión. Y las endorfinas que libera experimentar en pantalla lo que, probablemente, nunca lleguemos a ser en la realidad.

Glow. Foto: Netflix

Carnivàle

Natalia Marcos, periodista de televisión de El País

Aunque también he barajado One day at a time (2017-2020), para salir de Netflix voy a elegir Carnivàle (HBO, 2003-2005). No viví su cancelación en directo porque vi la serie años después de su emisión, pero cuando llegué a su final maldije a los responsables de la cadena por no dejar que tuviera el final que merecía. La lucha entre el bien y el mal que narraba y el recorrido de los personajes, con los que a esas alturas de la segunda temporada ya se había empatizado totalmente, eran dignos de una conclusión en condiciones, y no el final abierto que tuvo. Una pena.

Paper Girls / Gordita Chronicles

Robert Lloyd, crítico de televisión de Los Angeles Times

Dos cancelaciones de series que se estrenaron el año pasado me parecieron particularmente desagradables: Paper girls (Prime Video) y Gordita chronicles (HBO Max). Ambos centradas (casualmente) en jóvenes protagonistas. Paper girls era técnicamente una serie de ciencia ficción, pero sus intereses eran abrumadoramente humanos: las protagonistas de 12 años (el elenco joven era excepcional) se tropiezan con futuras versiones de sí mismas un tanto decepcionantes, y se ven obligadas a enfrentar sus propias ideas sobre la adultez; es una historia coming-of-age distinta a cualquier otra, y fue cancelada en un cliffhanger.

Gordita chronicles, sobre una familia dominicana que se traslada a Miami en la década de 1980, era una especie de sitcom tradicional con un elenco no tradicional –nunca hay más que un puñado sitcoms latinas, en caso de que haya alguna en alguna parte de la televisión estadounidense en inglés–, y tuvo una actuación central encantadora de Olivia Goncalves como su optimista heroína de 12 años, y era inteligente y divertida en general.

Paper girls. Foto: Anjali Pinto/Prime Video

Mindhunter

Sofía García-Huidobro, editora de Cultura en DF MAS

Lamenté que fuera cancelada Mindhunter (Netflix), la serie estadounidense escrita por Joe Penhall y dirigida por David Fincher que tuvo dos temporadas entre 2017 y 2019. A finales de los años 70 dos detectives entrevistan a célebres asesinos en serie como Ed Kemper y Charles Manson con la misión de elaborar perfiles psicológicos que sean útiles para atrapar a otros criminales de esas características. No solo resulta morbosamente fascinante enfrentarse a esas mentes retorcidas sino que además los personajes de los investigadores y la psicóloga que los asesora tienen un interesante desarrollo que daban muchas ganas de seguir en una tercera temporada que, hasta el momento, estaría descartada.

Alta Fidelidad

Daniela Lagos, crítica de series de La Tercera

Creo que la cancelación más injusta de los últimos años es la de Alta fidelidad (Hulu, 2020). No era una serie que la tenía fácil, porque muchas personas conocían y querían tanto la novela de Nick Hornby como la película con John Cusack, pero logró entregar una temporada realmente buena, con una Zoë Kravitz brillante en el papel central, buenos secundarios, excelente música, buen timing tanto en la comedia como en el drama. La cancelación claramente la tomó por sorpresa, porque la primera temporada cubre cerca de la mitad del libro, y se merecía un segundo ciclo para terminar de contar su historia.

Alta fidelidad. Foto: Hulu

Sweet/Vicious

Valentina Morillo, periodista de cine y series de El Español

En Sweet/Vicious (MTV, 2016) dos estudiantes universitarias dedican sus noches a actuar como vigilantes atacando a los agresores sexuales a los que la administración de la universidad deja campar impunemente. La serie que se adelantó al MeToo ha pasado a la historia como una de las cancelaciones más injustas de todos los tiempos de la televisión, pero más injusto aún es que no esté en ninguna plataforma de streaming y que nunca ha llegado a estrenarse en España.