Estreno exclusivo docuserie: Todo por la tele, 25 años de la farándula

Muchas veces no sabemos dónde comienza o termina una nueva era. ¿Cuándo parte la generación dorada? ¿Cuándo termina la transición? Tesis hay varias, certezas no tanto.

Cuando se trata de la farándula hay un consenso casi total en que el inicio se puede trazar a una noche de invierno de 1999 en una discoteque llamada Skuba. Un altercado entre dos modelos, Titi Ahubert y Daniella Campos, por el amor de Iván Zamorano desembocó en lo que todo el mundo se refirió como “el Mechoneo”. Cristián Farías, editor de Glamorama y en ese entonces periodista de espectáculos de La Tercera, escribió una crónica sobre esa pelea. Y en momentos en que no era común publicar notas sobre los dramas privados de los famosos, los canales empezaron a meterse en el tema y se dieron cuenta que generaba rating. Algunos diarios como LUN cambiaron parte de su línea editorial. Y pronto estaba llevando farándula a portada completa y pasaba a prácticamente triplicar su circulación.

Sin quizás plena consciencia, ese altercado discotequero había cambiado a la industria del espectáculo y, por qué no decirlo, a la sociedad chilena completa.

Este 25 de julio se cumplen 25 años de ese incidente fundacional. Los chilenos menores de 30 probablemente no conocen un país en que la farándula no haya estado presente de alguna u otra forma. Todo por la Tele: 25 Años de Farándula es una oportunidad no solo para revisitar el fenómeno, sino que también es una docuserie que intenta lograr explicarlo.

Por eso aquí conviven en un mismo espacio figuras como JC Rodríguez, Kenita Larraín, Adriana Barrientos e Ignacio Gutiérrez con escritores, columnistas e intérpretes de la realidad nacional como Óscar Contardo, Eugenio Tironi y Roberto Izikson.

Crónica de un Mechoneo (o el Big Bang de la Farándula) es el primer capítulo, de una serie de ocho, y es un adelanto exclusivo para nuestros suscriptores días antes del estreno, el lunes 22 de julio.

Bienvenidos, entonces, a esta docuserie llamada Todo por la Tele: 25 Años de Farándula.