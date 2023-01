Con bromas a Boric y a los “americanos” Fabrizio Copano sacó risas en el show de James Corden

“Soy de Chile, de Sudamérica y estuve ahí hace unas semanas porque un amigo mío se convirtió en el presidente del país. ¿No es loco? ¿Pueden imaginarlo? Es el primer presidente millenial, tiene 36 años y la verdad no creo que sea una buena idea. Probablemente renuncie en un mes porque es mucha la ansiedad. Será algo como: ‘Quiero viajar primero’”, así iniciaba su debut en la televisión estadounidense el comediante Fabrizio Copano.

El chileno, recientemente confirmado como número para el Festival de Viña, fue parte de los invitados esta semana al late show de James Corden, que también contó con invitados estelares como Danny DeVito, Anna Kendrick y Angela Bassett. The Late late show with James Corden, de la cadena CBS, es uno de los programas televisivos más famosos en Estados Unidos.

La rutina inició con bromas al presidente Boric, entre aplausos, mientras el comediante continuaba: “Él es una buena persona, me invitó a su inauguración y fue divertido pero extraño para mi, porque no voté por él. No se si ustedes estarán de acuerdo pero no puedo votar por un amigo, es demasiado raro. No puedo votar por alguien que me dibujó un pene en la frente cuando tenía 16 años”.

Otro de los puntos de su monólogo fue la paternidad y su apreciación de los “americanos”. “Estoy casado, tengo un bebé. Y aún estoy intentando saber que tipo de papá quiero ser. No quiero ser el tipo de papá que es amigo de su hijo. No puedo ser su amigo porque me acuesto con su mamá. ¿Que tipo de amigo te haría eso? Todas las noches lo acuesto en su cama y después se lo hago a su mamá en la pieza de al lado. No creo que sea justo y sea legal”.

Copano continúo con bromas sobre Texas y los parientes de su esposa. “Creo que Texas está bien, pero es el único lugar donde odian a los latinos y son latinos al mismo tiempo. Te topas con alguien en las calles y son tipo: ‘¿Oh estos malditos inmigrantes’. Y le preguntas ‘¿Cuál es tu nombre?’ ‘Jorge Gutiérrez’” .

La rutina terminó con chistes sobre las vacunas y Bill Gates. “Uno de los familiares de mi esposa me dijo: ‘No quiero la vacuna porque Bill Gates quiere controlar mi mente con un microchip’. Yo estaba como, ‘Si Bill Gates quiere controlar tu mente, deberías dejarlo. El es mucho más inteligente que tú, eso es una buena noticia para ti y tu familia’”, bromeó.

El remate del monólogo siguió en la línea de esa broma: “Además, sería bueno tener la mente controlada por un mes. Un mes de no pensar y que otra persona tome decisiones por ti. Especialmente cuando estás una hora buscando que ver en Netflix, sería bueno que una voz te dijera Shrek 2″.

Así se despedía, luego cinco minutos de rutina, el chileno con un fuerte aplauso del público y las felicitaciones del presentador, James Corden. “Eso fue tan bueno y él es tan chistoso”. El comediante posteó en su Instagram “Gracias a mi hermosa familia, mis managers, mi hermano, James Corden y su equipo y a todos los que me apoyan en mi carrera desde La Florida, Chile hasta Nueva York. ¡Nos vemos en Viña!”.