La Bichota factura: Karol G, la estrella que llega a Viña con un disco de ruptura

Fue uno de los momentos más comentados en la edición 2022 del afamado festival Coachella, luego de tres años de para por el covid-19. La presentación de la colombiana Karol G en el Empire Polo Club de Indio, California, destacó por su puesta en escena, intensa y fulgurante, en que no solo montó sus principales hits como Tusa, sino que de paso, homenajeó a la música latina con un medley en que interpretó temas como La vida es un carnaval de Celia Cruz, María de Ricky Martin, Hips don’t lie de Shakira, Gasolina de Daddy Yankee, entre otros.

“Fue especial para mí decir con mi programa, estoy aquí ahora y me siento muy orgullosa”, dijo en declaraciones recogidas por los medios internacionales. “Pero tengo que decir que estoy aquí por esta música que abrió esas puertas para que estemos aquí”, agregó acaso en una lúcida declaración de principios.

La llegada a Coachella, en una temporada en que la música latina tuvo una particular cobertura gracias a los trabajos de Bad Bunny y Rosalía (de hecho en Coachella también estuvieron Anitta, Nicki Nicole, Nathy Peluso), fue un punto clave para una carrera que la oriunda de Medellín ha labrado a pulso. Hoy es una de las estrellas del mercado latino y en esa condición llega como número de apertura en el regreso del Festival de Viña. Se suma a aquellos casos en que el artista en cuestión llegó en un momento cumbre de su carrera, como ocurrió con los Backstreet Boys en 1998 o The Police en 1982.

La presentación en Viña -donde se espera que pueda concretar un dueto con Myriam Hernández, a quien ha apuntado como uno de sus referentes- coincide además con la previa al lanzamiento de Mañana será bonito, el cuarto álbum de su discografía, que saldrá a las plataformas digitales el próximo 24 de febrero, es decir, post presentación en la Quinta Vergara. Un trabajo que tiene entre sus colaboradores a Finneas, el hermano y productor de Billie Elish, y del que ya se conocen detalles como la portada con dibujos, y un primer sencillo de adelanto Y si volvemos, una colaboración junto a Romeo Santos.

El sencillo no deja dudas. Es una canción que habla sobre la ruptura, acaso uno de los tópicos más clásicos de la música popular. El hablante imagina cómo sería volver con un ex. “Hagámoslo una última vez, bebé/ Quizás no en el amor pero en la cama nos entendemos”, dice. “Es una porno, me encanta cómo lo hacemos/No borraré tu contacto y estaré en contacto en caso de que volvamos a estar juntos”.

Si Bad Bunny apeló a la playa y el verano eterno como eje -flexible- de Un verano sin ti, la ruptura asoma como la clave del nuevo trabajo de Karol G. Según contó al New York Times escribió unas sesenta canciones, en las que se explayó sobre la traición, el dolor, las ataduras, el sexo con un ex. Probablemente, allí destila los demonios tras el quiebre de su relación con la estrella Anuel AA en 2021. Un romance que se ventiló por los medios y que de alguna forma se hizo público con el dueto en la canción Secreto. “Estoy siendo muy abierta con este álbum, y eso me da un poco de miedo, porque no soy un ser humano perfecto”, detalló al señero periódico.

Como en cada paso, Karol G (Carolina Giraldo Navarro, su nombre real) tiene todo pensado. Si en la promoción de KG0516 llevó el cabello teñido de un intenso azul eléctrico (en Coachella se vio a fans luciendo pelucas en el mismo color), en esta ocasión lo lleva de un poderoso rojo escarlata con el que ya se ha hecho ver en sus shows en vivo. Es que el look tiene que cambiar para un nuevo disco de carácter más confesional.

“El álbum es más Carolina que Karol G”, le dio al NYT. “Cosas personales que tenía dentro de mí, simplemente las estaba dejando ir en mis letras. La gente va a saber mucho de mi vida personal con mis canciones. Pero ya no quiero tener las canciones dentro de mí, porque sé que la gente puede curar muchas cosas con la música. Escribir canciones para mí es una muy buena manera de curar cosas que no puedo explicar”.

Karol G

Es tan personal, que el título salió de una frase que solía lanzar. “Esto definitivamente representa una fase específica de mi vida. El nombre del álbum es una frase que me repetía a mí mismo cuando nada se sentía bien -le detalló a Rolling Stone-. Es decir, estaba pasando por el mejor momento de mi carrera, pero personalmente estaba muy desconectado de mí mismo y de mis amigos. No era infeliz, pero tampoco era feliz. Así que todos los días me decía a mí mismo: ‘Está bien , mañana será bonito , mañana será hermoso’”.

Con un agudo sentido del timming, el álbum incluye una colaboración con Shakira, cómo no, hablando de una despedida. En rigor, hace años que la “bichota” deseaba concretar un dueto con la estrella colombiana. Pero su catarsis en la sesión de Bizarrap, en que transformó en hit su ruptura con el futbolista Gerard Piqué, le dio una oportunidad que hizo calzar bien a la canción, llamada TGQ.

Shakira

La cantante detalló la trastienda de esa reunión. Le había enviado canciones desde algunos años, pero ninguna parecía funcionar, hasta que escuchó TGQ. “Ella dijo, ‘Dios mío, gracias. Esas letras son perfectamente como me siento en este momento’”, señaló al NYT. Luego completaron la canción entre ambas, al estilo de las parejas de compositores de antaño, logrando una balada que tiene colado algún beat de reggaetón.

En el último tiempo, Karol G ha podido conocer a sus ídolos. Además de Shakira, pudo compartir con Rihanna en su bullado retorno a los escenarios en el Super Bowl. El encuentro estuvo salpicado de cultura pop; cuando la colombiana la preguntó a la barbadense ¿cómo estuvo todo?, ella la respondió: “¡Fue una chimba!”.

La “Bichota” ha reconocido en más de una oportunidad su admiración por Rihanna. “¡Como fanático, tengo que decir que este fue el punto culminante de toda mi vida!” escribió en Instagram. “Espero que cuando conozcas a tus ídolos, sean tan increíbles como lo fue ella conmigo. Te amo @badgalriri”. Un encuentro que que la enmarca como una estrella global y la posicionar como número estelar en el regreso de Viña.