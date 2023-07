Ringo Starr detalla cómo se hizo la “última canción” de los Beatles recuperada con IA

Ringo Starr, el legendario exbaterista de The Beatles, se refirió a la “última canción” del grupo construida a partir de viejas grabaciones rescatadas con Inteligencia Artificial (IA) y descartó que todo el proyecto dependa en exclusiva de la tecnología.

Como anunció Paul McCartney, se espera a fin de año el lanzamiento de un sencillo construido a partir de un viejo demo de John Lennon, el cual se limpió gracias a la IA. Se especula que se trata de Now and then, una canción que McCartney, George Harrison y Ringo intentaron completar durante las sesiones del proyecto The Beatles Anthology, donde sí lograron completar Free as a bird y Real Love, junto al productor Jeff Lyne.

Ringo Starr, Paul McCartney y George Harrison, en la reunión de 1995.

En charla con Variety, Ringo detalló que la nueva canción “no depende de la IA (...) no es como si estuviéramos fingiendo algo. Esa es en realidad la voz de John, la voz y el bajo de Paul, George en la guitarra rítmica y yo en la batería”.

Starr cuenta que trabajó hace algunos meses en el proyecto. “Las dos cosas que son nuevas son el bajo de Paul y yo en la batería”. Y agregó: “Es una hermosa canción. Ya sabes, a pesar de toda la locura que hay a su alrededor, sigue siendo una pista hermosa. Y nuestra última pista”.

Consultado por qué decidieron revivir el proyecto en 2023, Starr bromeó: “No lo sé. Paul debe haber tenido un día lento”. Probablemente, como explicó McCartney, tiene que ver con la tecnología aplicada en el documental Get Back, de Peter Jackson, el que permitió limpiar las voces de las años grabaciones en interior a partir de la IA.

The Beatles

Starr detalló que McCartney lo contactó y le dijo “‘¿Conoces esa pista que hicimos? ¿Quieres trabajar en eso?’”. Así, accedió a grabar la pista de batería y unos coros. El material lo tomó el productor Giles Martin quien se reunió con McCartney en L.A para grabar cuerdas. “Es conmovedor, porque los cuatro estamos allí, y no habrá nunca más”.

Debido al anuncio y la especulación que generó por el uso de la IA, el mismo McCartney debió salir a aclarar las cosas en una publicación en su cuenta de Twitter. “Hemos visto cierta confusión y especulación al respecto. Parece que hay muchas conjeturas por ahí. No puedo decir demasiado en esta etapa, pero para ser claros, nada ha sido creado artificial o sintéticamente. Todo es real y todos tocamos en ello”.

“Limpiamos algunas grabaciones existentes, un proceso que se ha prolongado durante años. Esperamos que te guste tanto como a nosotros. Más noticias a su debido tiempo”.