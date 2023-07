El triunfal regreso de Hayao Miyazaki

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 3 minutos

Sin una campaña de promoción convencional y sin revelar mayores detalles de la trama, el viernes pasado debutó en cines de Japón el nuevo largometraje del autor de Mi Vecino Totoro y El Castillo Ambulante. Su primer filme en diez años gira en torno a un joven llamado Mahito y se anunció que llegará a salas de EE.UU. con el título The Boy and the Heron (El niño y la garza).