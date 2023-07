Barbie aterriza en la pantalla: “Los adultos que llegaban a las filmaciones instantáneamente volvían a ser niños”

Todos los días son “el mejor día” para Barbie. Lo son porque incluyen bañarse en la piscina con las amigas, montar una gran fiesta con coreografía y baile, ostentar un armario para cada ocasión, y contar con la compañía de su novio, Ken. Y, al anochecer, volver a su casa de ensueño (y sin paredes). Para su alegría y tranquilidad, la rutina se repite sin mayores alteraciones semana tras semana, mes tras mes.

La vuelta de tuerca es que Barbie detecta una anomalía en su comunidad y termina viajando al mundo real, donde conoce al CEO de Mattel, a su creadora y a otros empleados de la compañía. En ese momento la protagonista es arrojada al centro de un viaje del héroe, por lo que su vida será todo menos igual a cómo era antes.

La directora y guionista Greta Gerwig imaginó ese concepto cuando aceptó la tarea de filmar un largometraje sobre la muñeca nacida en 1959, un referente pop que en más de seis años de vida había tenido cintas animadas pero nunca una película con actores de carne y hueso. Para algunos, esa posibilidad era un anhelo de toda una vida; para la gran mayoría, una idea algo descabellada, debido al origen del personaje: una figura de colección o un juguete con el que millones de personas se han divertido en su infancia, que está definida por su apariencia y no por su vida interior.

Pese al riesgo inherente de la propuesta, la realizadora de Lady Bird (2017) y Mujercitas (2019) se mostró receptiva al desafío que le planteó Margot Robbie, actriz y productora del largometraje. A cambio, solicitó escribir el guión a cuatro manos con su esposo, el también cineasta Noah Baumbach (Historia de un matrimonio), y la intérprete australiana se aseguró de que su proceso creativo se pudiera desarrollar con la mayor libertad posible para una producción de un gran estudio.

“Greta siempre fue mi directora de ensueño número uno para este filme”, señala la intérprete en una conferencia a la que asiste Culto. “Creo que eso se debe a que puedes estar con ella durante cinco minutos y te hechiza por completo. Ella es tan encantadora, tan inteligente, tan divertida, y reúne todos esos atributos en cada uno de sus filmes. Siempre siento que mi corazón palpita en sus películas”.

Robbie, implicada en la cinta a través de la compañía que fundó en 2014, LuckyChap Entertainment, detalla qué buscaban con el largometraje sobre Barbie. “Sabía que queríamos que fuera divertida, planteara una conversación culturalmente relevante, honrara el legado de una marca de más de 60 años, y todas esas cosas. Pero si realmente no sientes algo, ¿entonces cuál es el punto? Yo siento muchas cosas cada vez que veo sus filmes (los de Gerwig). Además, sólo quería una excusa para compartir con ella durante algunos años. Fue genial, me encantó”.

Ryan Gosling, la estrella elegida para interpretar a Ken, considera que la cineasta “es la única persona que podría haber dirigido este filme. Es tan específico respecto a quién es ella, como artista y como persona, que es realmente especial cuando alguien puede hacerte ver de manera tan vívida a través del lente con el que ve el mundo”.

De las jugueterías al cine

Barbie ha sido el sueño de la mayoría de las niñas durante décadas, desde que Ruth Handler, cofundadora de Mattel, revolucionó el mercando con la creación de un juguete que representaba el ideal de una mujer adulta, en oposición a los muñecos de recién nacidos que hasta ese momento dominaban el medio.

Los nuevos ejecutivos de la firma intentaron materializar ese éxito de décadas aliándose con Sony en la realización de una película. El proyecto fue anunciado en 2014 y dos años después Amy Schumer firmó para encarnar a la protagonista y reescribir el guión.

Incluso alcanzó a tener fecha de estreno (29 de junio de 2018); sin embargo, la comediante de Esta chica es un desastre (2015) se marginó argumentando que existía una incompatibilidad entre los tiempos de la producción y el resto de sus compromisos profesionales. La verdad la reveló ella misma hace unas semanas. “Creo que dijimos que eran conflictos de agenda. Pero sí, realmente fueron diferencias creativas”, detalló, indicando que esperaba ver la cinta dirigida por Greta Gerwig y protagonizada Margot Robbie.

La actriz australiana no era una gran fanática de Barbie. De hecho, ni siquiera recuerda haber tenido una cuando era pequeña (jugaba con las que tenía una prima, según ha dicho). Pero advirtió que se abría una estupenda oportunidad cuando expiró el tiempo en que Sony podía realizar una película. Respaldada por la productora que cofundó con su marido, el británico Tom Ackerley, en 2018 coordinó una reunión con Ynon Kreiz, el recién asumido nuevo CEO de Mattel.

Robbie recordó su discurso en una entrevista con Vogue. “Por supuesto, nos gustaría honrar el legado de 60 años que tiene esta marca. Pero tenemos que reconocer que hay mucha gente que no es fanática de Barbie. Y, de hecho, no sólo son indiferentes con Barbie. Odian activamente a Barbie. Y tienen un problema real con Barbie. Necesitamos encontrar una manera de reconocer eso”.

Las piezas se fueron juntando con velocidad: Robbie firmó para protagonizar y producir el filme, Warner Bros. se transformó en el estudio que respaldaría el largometraje, y Greta Gerwig, quien en un inicio solo se encargaría de escribir el guión junto a Noah Baumbach, también asumió la dirección. La idea de que esos talentos se juntaran en una cinta sobre Barbie gatilló más preguntas que un huracán de altas expectativas.

Margot Robbie, left, and writer/director Greta Gerwig pose for photographers upon arrival at the premiere of the film 'Barbie' on Wednesday, July 12, 2023, in London. (Vianney Le Caer/Invision/AP)

A la espera del estreno (este jueves debuta en cines chilenos), los detalles de la trama se han mantenido en reserva con extremo cuidado, pero es una certeza que la propuesta de Gerwig y compañía desafía el “puedes ser lo que quieras” que acompañó la venta de la muñeca durante años. Una mirada que aprovecha que en 2016 Mattel finalmente apostó por la renovación y lanzó una línea de Barbie que consideraba una gama más diversa de tonos de piel y tipos de cabello, además de una Barbie curvilínea, lo que llevó a la empresa a alcanzar números récord de ventas.

“Personalmente, me parece un poco abrumadora la idea de que puedes ser lo que quieras y puedes ser todo. Siento que en esta época todos tratamos de hacer lo mejor que podemos para lograr ser muchas cosas para mucha gente. El mensaje que más me llegó y me pareció más profundo es que eres suficiente como eres. Ya lo estás haciendo genial”, apunta Robbie.

“Creo que hay algo muy aspiracional en Barbie y siempre lo ha habido, pero tener a alguien que simplemente te diga: eres buena, tal como eres; eres buena, ya lo estás consiguiendo. Siento que necesitaba escuchar eso mientras hacía esta película, así que espero que ese sea uno de los muchos mensajes con los que se quede la gente”, añade.

America Ferrara, quien interpreta a una mujer del mundo real conocida como Gloria, se pliega a esa reflexión. “A lo largo del tiempo, y el legado de más de 60 años de Barbie, ella ha representado principalmente un estándar único de belleza, un estándar único de feminidad, un estándar único de éxito. Y a lo que creo que invita esta película es a acabar con cualquier estándar único. Que si antes era un ‘puedes ser todo’, ahora sea un ‘puedes ser exactamente quien eres’. Celebra eso y sé más exactamente como eres y todo lo que eres”.

El rosado mundo de Barbie

Como ha reforzado toda la campaña promocional de Barbie, la cinta será una generosa fuente de diversión, reflexión y mucho rosado. Tanto rosado, que Margot Robbie piensa que se transformó en un problema para el director de fotografía del filme, el mexicano Rodrigo Prieto, con quien ya había coincidido en El lobo de Wall Street (2013).

“Un mundo cubierto de rosado es muy divertido para el público, pero no tanto si estás tratando de iluminarlo. Él tuvo que poner sábanas grises encima de todo (en el set) para mitigar el hecho de que nos rebotaba el rosado entre nosotros y se producía un color extraño. Él es el hombre más encantador, dulce, amable y talentoso. Por supuesto, nunca se quejaría de eso, pero pienso que el rosado fue difícil para Rodrigo”.

Ese es el color que domina abrumadoramente en Barbie Land, la tierra en que la Barbie principal (“estereotipada”, según se anuncia al comienzo de la historia) convive con múltiples versiones de Barbie. Alexandra Shipp encarna a la Barbie Escritora, Issa Rae interpreta a la Barbie Presidenta, Hari Nef da vida a la Barbie Doctora y Kate McKinnon encarna a la Barbie Rara, una representación de la muñeca maltratada mientras juegan con ella. También está Dua Lipa, quien, además de cantar la canción principal de la producción, se hace cargo de las diferentes Barbies Sirenas. Todas se divierten en un universo que fue concebido con reglas claras.

“Fue un desafío divertido tratar de decidir cómo nos moveríamos físicamente en el mundo de Barbie Land y cuál iba a ser nuestra estética. Todos los días había conversaciones interesantes y aparecía algo nuevo, como, ¿hay líquidos en Barbie Land? No hay líquidos, no hay fuego. Entonces, cuando estén sentados alrededor de una fogata, ¿cómo lo vamos a hacer?”, explica Robbie.

“Todos estaban encontrándose con su niño interior y volviendo a jugar. Como adultos, ideaban estas soluciones divertidas e hilarantes a cosas que a la vez eran muy inteligentes y muy tontas. Y creo que para mí esta película logra ambas cosas: es muy, muy inteligente y es muy tonta al mismo tiempo. Y simplemente no puedo pensar en otra película que logre eso con tanto arte pero también con corazón”, añade.

Parte del humor de la cinta es que también hay un puñado de versiones de Ken. Ryan Gosling se pone en la piel del principal y encabeza a un grupo que también cuenta con Simu Liu, Kingsley Ben-Adir, Scott Evans, Ncuti Gatwa y John Cena.

La revista Time escribió que “Gosling casi se roba el show”, pero el actor de La la land (2016) prefiere mantener el hermetismo en torno a su experiencia interpretando a un personaje que, tanto en su origen como en el comienzo del filme, es un mero acompañamiento de la protagonista.

“La energía de Ken sigue siendo un misterio para mí, sinceramente. Es esquiva”, afirma. Luego ensaya otra definición: “Aprendí que todo el mundo necesita a un Ken en su vida. Pero necesitas establecer límites muy fuertes con él”.

En tanto, en el “mundo real” el elenco principal es integrado por Rhea Perlman (Ruth Handler), Will Ferrell (el CEO de Mattel) y America Ferrera. La actriz de Ugly Betty asume el papel de Gloria, una ejecutiva de Mattel que juega un rol importante en la trama.

“Barbie no existe sin humanos. La hicimos, jugamos con ella, proyectamos en ella todos nuestros pensamientos e ideales. Y todas las niñas que crecen jugando con Barbie se convierten en mujeres adultas. Por lo tanto, me parece notable explorar esa conexión a través de una mujer que vive en el mundo real, experimentando la feminidad en el mundo real, pero aferrándose a una conexión aspiracional e infantil a partir de lo que Barbie le entregó”, expresa.

“Esa es la forma en que como adultos, hombres o mujeres, entendemos cómo esta muñeca es relevante para nosotros, como seres humanos que viven en este mundo. Esta es una película sobre una muñeca, pero es más sobre la humanidad que sobre el plástico”, concluye, junto con describir al filme como “una celebración alegre de nuestra singularidad y el permiso para amarte a ti mismo exactamente como eres, y soltar lo que ya no te sirve”.

Las expectativas en torno al largometraje están desatadas: con 68 mil tickets vendidos, la distribuidora local informó que es el título que ha asegurado más entradas durante su preventa en los cines en 2023.

Aunque está consolidada como una estrella de la industria hace casi una década, Margot Robbie piensa que no había estado en una cinta que gatille tanta euforia. Lo observó entre los fanáticos durante las últimas semanas y durante las filmaciones, que se desarrollaron en gran medida en los estudios Leavesden, en Londres. Fue testigo de cómo los participantes de las grabaciones de varias otras películas -entre ellas, la novena Rápidos y furiosos- se las arreglaban para asomarse al set de Barbie.

“La gente encontraba la razón que fuera para aparecer y preguntar: ¿qué está pasando aquí? Y les decíamos: entra, entra a Barbie Land”, cuenta. “Muchos adultos entraban al set e instantáneamente volvían a ser niños”. Es lo que busca se genere con millones en todo el mundo, amen o no amen a la muñeca más popular de la historia.