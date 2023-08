El corto de Pedro Pascal y Pedro Almodóvar llegará a los cines chilenos en septiembre

Estrenado con buenos comentarios en el último Festival de Cannes, Extraña forma de vida es el cortometraje que une por primera vez a Pedro Almodóvar y Pedro Pascal. El autor de Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988) escribe y dirige un western sobre el reencuentro de dos vaqueros tras 25 años separados.

El actor de The last of us encarna al ranchero Silva, quien cabalga por el desierto para visitar a su viejo amigo Jake (Ethan Hawke), el sheriff de Bitter Creek. Juntos comparten una noche de intimidad, recuerdos y reconciliación, pero, a la mañana siguiente, una revelación ligada a un crimen local lo cambia todo.

Mubi, la plataforma que adquirió los derechos de exhibición del filme en parte del mundo, confirmó que su estreno en cines chilenos se producirá el próximo jueves 14 de septiembre. Más tarde, el 20 de octubre, la película llegará en exclusiva al catálogo del servicio de streaming.

La cinta tiene música original de Alberto Iglesias, colaborador habitual de Almodóvar, y el diseño de vestuario corre por cuenta de Anthony Vaccarello, director creativo de Yves Saint Laurent.

El reparto lo completan Jason Fernández, José Condessa, George Steane, Manu Ríos, Pedro Casablanc y Sara Sálamo.