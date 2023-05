De “apenas cumple” a “una narración muy sólida”: las críticas diversas que recibe Pedro Pascal por su nueva cinta con Almodóvar

En sus diferentes vidas en la pantalla, Pedro Pascal ha perseguido a Pablo Escobar, ha contratado a Nicolas Cage para que asista a su cumpleaños, ha amenazado a la Mujer Maravilla y ha antagonizado frente a Denzel Washington. También, en su serie de televisión más reciente, ha recorrido un Estados Unidos postapocalíptico con una adolescente que podría ser la salvación de la humanidad.

En su nuevo estreno el actor chileno es Silva, un expistolero que cabalga por el desierto para reencontrarse con un viejo amor, ahora convertido en sheriff (Ethan Hawke), con el que vive una última noche de pasión. El rol, aseguró Pedro Almodóvar, “creo que realmente muestra la variedad de registros que puede alcanzar y que la gente todavía no le ha dado. Espero que el público pueda apreciar eso”.

Almodóvar y Hawke en Cannes. Foto: REUTERS/Eric Gaillard

Su actuación se reveló ante el mundo hoy, en la segunda jornada de la 76° edición del Festival de Cannes. En medio de una tarde lluviosa, Extraña forma de vida se proyectó como parte de las funciones especiales del certamen. El director de Volver (2006) acudió a presentar su segundo cortometraje en inglés junto a Hawke y el elenco español de la película, pero sin Pascal, supuestamente ocupado con el inicio del rodaje de la secuela de Gladiador, de Ridley Scott, uno de los tantos proyectos que sumó recientemente a su apretada agenda.

Eso no evitó que se acumularan los comentarios favorables. “El filme no habría funcionado sin la química palpable entre Pascal y Hawke”, afirmó el portal The Playlist, llamando a sus protagonistas “actores opuestos, una dicotomía que se usa para la ventaja del filme: el Silva de Pascal es nostálgico y tiene ojos de cachorro por una lujuria perdida, mientras que el sheriff Jake de Hawke es duro y rígido”.

“Ambos actores, en solo media hora, aportan autenticidad y una sensación creíble de vida a sus personajes y a esta relación”, opinó Deadline. “Hawke y Pascal son tan buenos que fácilmente podrías ver que ambos podrían haber sido contratados para una gran cantidad de westerns en los años 50 y 60″.

Filmada en 2022 en el desierto de Tabernas (Almería), la película es la respuesta de Almodóvar al género estadounidense por excelencia. En la historia la tensión la aporta el reencuentro de dos viejos amantes que alguna vez soñaron con una vida juntos, pero sobre todo la sospecha de que el hijo de Silva (interpretado por George Steane) es el culpable de un asesinato.

The Guardian lo presentó como “un western queer con un toque de perversión”. “Puedo imaginar que Extraña forma de vida se amplíe a un largometraje, pero eso bien podría diluir el impacto de estas escenas tensas y conmovedoras entre los dos hombres. Aquí hay una narración muy sólida y anticuada y Extraña forma de vida se siente bastante anticuada a su manera”, argumentó.

Variety planteó una crítica más virulenta, apuntando a la participación de Saint Laurent y su director creativo, quien se desempaña como productor asociado y diseñador de vestuario. La rotuló como “una sexy vitrina para los últimos diseños del director creativo Anthony Vaccarello, mientras apenas cumple la promesa de que lo que una película de cowboys gay de Almodóvar evoca en la imaginación”.

“Luce excelente, pero no funciona de manera dramática”, disparó la publicación. “Prácticamente nada se ha sentido en lo más mínimo convincente –ni el reparto, ni la ropa y, desde luego, tampoco la historia de amor–, aunque la última escena justifica por qué el director quería a dos hombres en estos papeles”.

Pese a la fogosidad asociada a la trama, el cineasta evitó que las escenas se volvieran típicamente explícitas. Según las primeras críticos, los personajes principales comparten una noche de sexo, pero la mayor intensidad se aprecia a través de un flashback en que Silva es encarnado por José Condessa y Jake es interpretado por Jason Fernández.

“Almodóvar muestra a Hawke mirando el trasero de Pascal antes de acercarse y besar su cuello, seguido de un corte a negro. Hay una breve desnudez poscoital, pero eso es todo”, detalló The Daily Beast, asegurando que “esto no quiere decir que no sea sensual. El director está más interesado en la tumultuosa historia de los amantes que en otras provocaciones”.

En diálogo con The New York Times, Almodóvar explicó que “la tensión sexual en mi filme ocurre alrededor de las miradas, así que desde el principio decidí que no iba a mostrar la escena sexual en su totalidad. Ellos están mucho más desnudos en la conversación que tienen después”.

Foto: Iglesias Más

El cortometraje es su réplica a Secreto en la montaña (2005), un proyecto que podría haber marcado su debut en el cine en inglés, pero que finalmente rechazó. En la cinta de Ang Lee los personajes hablan sobre una eventual vida en un rancho. “Veo este filme como una especie de respuesta a esa pregunta”, explicó a IndieWire.

Extraña forma de vida se estrenará durante este año en Mubi, plataforma que se quedó con sus derechos de exhibición en América Latina e Italia.