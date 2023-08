Festival Milenia anuncia su cartel completo con invitados internacionales

Este próximo sábado 14 de octubre se llevará a cabo la primera edición del festival Milenia en Espacio Riesco. A los ya confirmados cabezas de cartel, Evanescence y Candlebox, se suman los grupos Alien Ant Farm, Steel Panther y Nonpoint.

Alien Ant Farm, formados en 1996, es una banda de punk rock californiana que ha publicado 5 discos a la fecha, logrando masiva reacción su segundo trabajo Anthology de 2001, donde incluyeron su recordada versión de Smooth Criminal de Michael Jackson. La banda regresa a Chile seis años después de su única visita.

Steel Panther, cuarteto también de California, honran el sonido y la estética glam del rock & roll. La banda debutó en 2009 con el disco Feel The Steel y llegan a Chile con On The Prowl, su sexto trabajo bajo el brazo, el que acaban de publicar este año.

Nonpoint por su parte, fiel exponente del nü metal, son 5 músicos de Florida que han publicado diez discos en 23 años de carrera. El pasado mes de julio volvieron con el single A Million Watts, extraído de su reciente epé Heartless.

Eso no es todo, se suman a la fiesta del 14 de octubre las bandas nacionales Rama, Gufi, Frank’s White Canvas, All Tomorrows, A New Dawn, Sien en tu Sien, Chaos Magic y Sinkarma.

El festival Milenia 2023, en su primera edición, lo produce Free Fall y se realizará la jornada del sábado 14 de octubre en Espacio Riesco. Las entradas ya están disponibles por el sistema Puntoticket.

El precio de las entradas es de $73.000 para público general y $138.000 para VIP.