Cómo la artitis afecta a Keith Richards para tocar la guitarra

Suele estar mencionado como uno de los mejores guitarristas de la historia, de hecho, la revista Rolling Stone lo incluyó en el lugar número 10 de su listado de 2003. A a sus 79 años, Keith Richards no tiene nada que demostrar, pero su capacidad se ha visto limitada por la artritis. Una enfermedad que lo ha obligado a ingeniárselas a la hora de tocar junto a los Stones.

Para el legendario guitarrista, la artritis ha afectado de forma clara su forma de tocar. “Curiosamente, no tengo ninguna duda de que sí, pero no tengo ningún dolor: es una especie de versión benigna”, le comentó al programa Today de BBC Radio 4. “Creo que si he bajado un poco el ritmo probablemente se deba más a la edad”.

Según Richards, quien posee más de 1000 guitarras almacenadas en un container, su experiencia con el instrumento le ha ayudado a encontrar nuevos caminos. “También me pareció interesante, cuando pienso: ‘Ya no puedo hacer eso’, la guitarra me muestra que hay otra manera de hacerlo. Algún dedo irá a un espacio diferente y aquí se acaba de abrir una puerta completamente nueva”.

Los Stones están próximos a lanzar un nuevo álbum Hackney Diamonds, el primero con canciones originales en 18 años. Según Richards, intentaron mantener el sonido lo más “simple posible”. Además, tendrá una edición en vinilo. “De hecho cortamos este disco para que fuera un disco de vinilo, con una cubierta y una cosa de plástico que se saca y se coloca en el tocadiscos. Es, con diferencia, el mejor sonido si realmente quieres escuchar un disco. Quiero decir, lo digital es la ciudad de los juguetes. Usas sintetizadores. Ahora tenemos IA, que es aún más superficial y artificial”.

Consultado si los Rolling Stones seguirán con su habitual ritmo de giras, Richards deslizó su habitual sonrisa pícara. “Mi respuesta es que no soy Nostradamus. Por supuesto que esto terminará en algún momento, pero todos están en buena forma. No hay ninguna prisa especial. Nos estamos divirtiendo mucho haciendo esto. Y esto es lo que hacemos”.