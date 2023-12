Desde la creación de la banda en 1962, la música de The Rolling Stones se ha posicionado como un símbolo de energía y juventud que ha traspasado con creces las barreras generacionales.

Hoy, a más de seis décadas del nacimiento del grupo, los británicos todavía se mantienen vigentes. De hecho, este año estrenaron un nuevo álbum de estudio con material original, titulado Hackney Diamonds (2023)

Pero la vitalidad y rebeldía de los hombres de “Start Me Up” no solo se queda en aspectos como los agitados bailes de Mick Jagger y los reconocibles acordes de guitarra de Keith Richards.

También, los ingleses han optado por rostros en ascenso de la industria cinematográfica para que protagonicen los videos de sus últimos sencillos.

Hace unos meses, la actriz estadounidense de 26 años, Sydney Sweeney, fue la encargada de dar vida al videoclip de “Angry”, en donde se sumerge en los sonidos de los Stones mientras viaja en un Mercedes Benz descapotable por Sunset Strip en California.

Y ahora, su colega británico de 34 años, Nicholas Hoult, fue el elegido para el de “Mess It Up”.

En el registro, se puede ver cómo su personaje tiene una discusión con su novia, para luego irse de la casa en la que estaban con un evidente enojo y posteriormente reflexionar en escenarios que van desde el campo hasta una playa y una zona urbana.

Después, decide volver al hogar para tener una conversación con la mujer. Sin embargo, se enfrenta a un inesperado desenlace.

Quién es Nicholas Hoult, el actor en ascenso que protagoniza el nuevo video de The Rolling Stones. Foto: Nicholas Hoult.

Nicholas Hoult, el actor en ascenso que protagoniza el nuevo video de The Rolling Stones

El debut de Hoult en la gran pantalla fue con la película Intimate Relations (1996), en la que actuó cuando tenía apenas 5 años de edad. Más tarde, adoptó el conmovedor papel de Marcus Brewer en la cinta About a boy (2002).

Ya en la adolescencia, a sus 17 años, fue parte de la popular serie británica Skins, con la que pudo demostrar que su talento también le permite adoptar roles de carácter más oscuro.

Dicho trabajo le permitió abrirse a nuevos tipos de personajes, por lo que fue considerado para títulos tan variados como Clash of the Titans (2010), X-Men First Class (2011), X-Men: Days of Future Past (2014), X-Men Apocalipsis (2016) y Dark Phoenix (2019), por nombrar algunos.

También fue parte del reparto de A Single Man (2019), filme con el que consiguió una nominación a los Premios BAFTA.

Otras producciones en las que ha estado son Warm Bodies (2013), Equals (2015), Kill your friends (2015), Rebel in the Rye (2017), Tolkien (2019), The Menu (2022) y Renfield (2023).

Entre esos títulos se encuentran desde películas de superhéroes hasta comedias románticas, biográficas y de humor negro.

El historial de Hoult es amplio y a través de este ha demostrado su versatilidad a la hora de actuar, hasta el punto en que con su protagonismo en la serie The Great pudo conseguir dos nominaciones a los Premios Globo de Oro y una para los Premios Primetime Emmy.

Ahora, además puede decir que figura como el rostro de uno de los clips de The Rolling Stones, quienes ya anunciaron las fechas de sus primeros conciertos para 2024.

Puedes ver estas últimas haciendo click en este enlace y ver el video de “Mess It Up” a continuación.