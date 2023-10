Prime Video comenzó la producción de Cometierra, serie basada en la novela de Dolores Reyes

Prime Video anunció el inicio de la producción de la serie Cometierra, drama creado por Daniel Burman y escrito por Mónica Herrera, inspirado en la novela del mismo nombre de la escritora argentina Dolores Reyes. La serie será protagonizada por Lilith Curiel, Max Peña, Iván Martínez, Roberto Aguilar, Gerardo Taracena y Harold Torres. El resto del elenco incluye también a Juan Daniel García Treviño, Lizeth Selene, Yalitza Aparicio y Arcelia Ramírez, y contará además con las actuaciones especiales de Rubén Albarrán y Mabel Cadena.

Cometierra es un drama de ficción sobrenatural y realismo mágico que narra la historia de Aylín, una chica de los suburbios de la Ciudad de México que adquiere el superpoder de comunicarse con la tierra, lo que la lleva a resolver crímenes y encarar las fuerzas oscuras de su pasado. Cometierra junto a su grupo de amigos inadaptados, descubrirá su propia identidad y lugar en el mundo, al ritmo de un barrio envuelto en la violencia y las desapariciones de sus seres queridos.

La serie inspirada en el best seller del mismo nombre, traducida a 14 idiomas y escrita por Dolores Reyes, es una producción de The Mediapro Studio, Oficina Burman (The Mediapro Studio), Exile Content Studio y Cimarrón (The Mediapro Studio), y es una creación de Daniel Burman (Iosi, el espía arrepentido). Además del propio Burman, en la serie también participan como directores Cris Gris (Vgly) y Martín Hodara (La señal). La escritura fue liderada por Mónica Herrera (La Caída) y contó también con las plumas de Gabriela Guraieb (Vgly), Camila Brugés (Frontera Verde), Juan Carballo (El amor después del amor), Clara Roquet (Libertad) y la novelista Brenda Navarro (Casas vacías). Laura Fernández Espeso, Daniel Burman, Sandino Saravia Vinay, Isaac Lee e Isabel López Polanco son los productores ejecutivos.

“Cometierra es una apuesta por hablar de muchas de las problemáticas ineludibles en la realidad de los mexicanos, desde la perspectiva desfachatada del mundo de los superhéroes, la música urbana, y el despertar sexual de la adolescencia, dijo Alonso Aguilar, quien encabeza al equipo de local Amazon Originals, en Prime Video México. “Junto a nuestros socios productores y creadores, estamos muy orgullosos de que esta obra literaria llegue a la pantalla para deleitar a nuestra audiencia local y los fanáticos del young adult en todo el mundo”.

“Cuando terminé de leer Cometierra por primera vez, sentí en mis manos toda la fuerza de su protagonista, y la conmoción que me provocó la obra es la misma que nos contagió a todos los que nos sumamos a esta aventura vibrante y necesaria. Llevar esta historia a todo el mundo de la mano de Prime Video y con todo el apoyo de The Mediapro Studio es un privilegio enorme, el cual estoy disfrutando en cada día de rodaje”, agregó Daniel Burman, creador de la serie.

La serie se unirá a miles de películas y shows de TV internacionales en el catálogo de Prime Video, incluyendo las producciones Amazon Original chilenas como Sayen, Desconectados, Los Sobrevivientes: Colonia Dignidad y La Jauría, así como también las galardonadas series Amazon Originals aclamadas por la crítica que incluyen a Citadel, The Boys, El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder, Jack Ryan de Tom Clancy y The Marvelous Mrs. Maisel, todas en Prime Video.

