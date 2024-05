Las mejores películas de 2024 según The New York Times (y cómo verlas en Chile)

“¿No sabes qué nuevas películas ver?”. Con esa simple pregunta, The New York Times abrió uno de sus ejercicios más habituales -y más atractivos- en la mirada de los estrenos del último tiempo: el listado de las mejores películas en lo que va de este año, escogidas por dos de sus críticas especializadas.

En este caso se trata de Manohla Dargis y de Alissa Wilkinson, quienes seleccionan nueve títulos que de seguro también estarán entre lo más estelar de 2024. Todas están en los cines o disponibles por demanda.

Los puedes revisar aquí:

*Guerra Civil

Ambientada en un futuro cercano, Guerra Civil muestra a Estados Unidos sumido en un conflicto entre las fuerzas del Oeste de California y Texas, y el gobierno federal. Mientras los fotoperiodistas interpretados por Kirsten Dunst, Wagner Moura y Cailee Spaeny se dirigen a Washington, deben toparse con escenas peligrosas e inquietantes, pintando un retrato político perturbador y violento del país en este drama de Alex Garland.

Se puede ver en algunos cines chilenos.

*El Planeta de los Simios: Nuevo Reino

Retomando generaciones tras el fin de la última trilogía, la aventura de acción de Wes Ball sigue a Noa (Owen Teague) después de que su clan haya sido atacado. Ahora, por su cuenta, se encuentra con Raka, un discípulo de César, el líder de las entregas anteriores, así como con una humana muda (Freya Allen).

El crítico de cine de Culto, Rodrigo González, dijo al respecto: “A diferencia de la trilogía anterior, El Planeta de los Simios: Nuevo Reino no tiene tantas metáforas ni alegorías, no pretende pasar gato por liebre ni quiere disfrazar de profundidad lo que es una entretenida y enérgica aventura post-apocalíptica”.

Se puede ver en cines chilenos

El Planeta de los Simios: Nuevo Reino. Foto Instagram.

*No esperes demasiado del fin del mundo

Según The New York Times, se trata de una mordaz comedia de Radu Jude, donde una malhablada ayudante de producción llamada Angela (Ilinca Manolache) recorre Bucarest (Rumanía) en busca de trabajadores accidentados a los que entrevistar para un video sobre seguridad laboral.

Otras reseñas apuntan a que se trata de “un pícaro golpe contra el capitalismo tardío y la cultura de Internet”. Como fuere, esta cinta contemporánea al parecer es un imperdible de estos tiempos.

Se puede ver en la plataforma Mubi.

*Cómplices del Engaño (Hit Man)

Una película estadounidense de 2023, dirigida por Richard Linklater sobre un guion del propio Linklater y Glen Powell, y protagonizada por este último junto con Adria Arjona.

Se estrenó en el 80.° Festival Internacional de Cine de Venecia el 5 de septiembre de 2023 y llegó a algunos cines de Estados Unidos el 24 de mayo de 2024, antes de estrenarse en streaming a través de Netflix. En Chile se verá en salas el próximo 20 de junio.

Según el periódico estadounidense, “Glen Powell es un profesor de filosofía con un segundo trabajo para la policía de Nueva Orleans cuando se encuentra de incógnito haciéndose pasar por asesino a sueldo en esta película de Richard Linklater. Un encuentro con Madison (Adria Arjona), un ama de casa que quiere contratarlo, aumenta el riesgo, cómica y románticamente”.

*De Noche con el Diablo (Late Night with the Devil)

Una apuesta que ha sido todo un suceso de crítica y público en Estados Unidos. Ambientada en los años 70, la cinta gira en torno a Jack Delroy (David Dalstmalchian), el presentador de Night owls, un famoso programa de entrevistas que tendrán como invitada a la parapsicóloga June Rosse-Mitchell (Laura Gordon), quien escuchará el testimonio de Lilly (Ingrid Torelli), sobreviviente de un trágico suicidio colectivo en una iglesia satánica. A medida de que la involucrada comenta lo sucedido, el programa tendrá giros inesperados. Terror en estado puro. Y con ángulos diversos.

Se estrenará el 6 de agosto en cines chilenos.

*El mal no existe

El mal no existe es una película dramática japonesa de 2023 dirigida por Ryūsuke Hamaguchi. El drama se centra en un pueblo cuyos residentes se enfrentan a la construcción de refugios glamping, lo que podría conducir a un desequilibrio ecológico

The New York Times dice al respecto: “En una aldea rural a las afueras de Tokio, un promotor inmobiliario intenta vender a los escépticos lugareños las ventajas de un complejo para hacer campamentos de lujo. A medida que los residentes se oponen a la perspectiva de que el turismo altere sus tranquilos ritmos de vida, los representantes del promotor llegan a entender sus puntos de vista en el engañoso drama de Ryusuke Hamaguchi”.

Próximamente disponible en Apple TV+.

*Ryuichi Sakamoto: Opus

Una trama simple y concreta.

En este documental de Neo Sora, el influyente músico japonés Ryuichi Sakamoto -pionero en la música electrónica y fallecido en Tokio en marzo del año pasado- interpreta íntegramente su último concierto. Se rodó en un estudio, solo con el equipo de músicos.

Próximamente en Mubi.

Ryuichi Sakamoto

*La Quimera

The New York Times la describe así: “En la historia de Alice Rohrwacher ambientada en la década de 1980, Josh O’Connor es Arthur, un saqueador de tumbas en la Italia rural que suspira por su amante desaparecida. A través de su madre, Flora (Isabella Rossellini), conoce a una estudiante de música, Italia (Carol Duarte)”.

Disponible en Centro Arte Alameda.

*Yo Capitán

El drama de Matteo Garrone sigue a Seydou y Moussa, dos primos senegaleses (Seydou Sarr y Moustapha Fall), en su intento de llegar a Occidente en un viaje que los lleva a través del Sahara hasta una brutal estancia en Libia y, finalmente, al borde del Mediterráneo. La atormentada travesía habitual de los inmigrantes que parten de África, retratada con todas sus heridas y su dramatismo.

“Garrone no escatima en detalles, pero si la película nunca se convierte en un ejercicio de sadismo de autor, es porque su atención se mantiene inquebrantablemente fija en sus personajes que, desde el principio, son personas completas, no accesorios, símbolos o lecciones objetivas”, dijo The New York Times para posicionarla entre sus imperdibles de la temporada.

Disponible en las principales plataformas.