Irene Vallejo en Chile: “Los lectores nunca hemos sido una mayoría social. Pero hemos sido los suficientes”

“Nunca esperé que El infinito en un junco me traería hasta aquí”. Así, sin esconder su emoción, comenzó su charla la escritora española Irene Vallejo Moreu, quien se presentó en el Ciclo La Ciudad y las Palabras en el patio de madera del Campus Lo Contador de la UC. La autora superventas tuvo una concurrida audiencia de 900 personas, según estimaciones de la organización. En la ocasión, la autora dialogó con el columnista de La Tercera, Héctor Soto.

Por supuesto, la escritora se refirió a su pasión por los clásicos grecolatinos, que es donde hinca más el diente en El infinito en un junco. “Empezó antes de saber que eran clásicos, en la infancia, y de una manera curiosa y accidental. Todas las noches mis padres celebraban el ritual de los cuentos, que para mí era el momento más feliz del día, cuando ya acostada en la cama, habitualmente mi madre se sentaba y me contaba una historia. Un día, se dio el caso de que estaba viendo en la TV una serie que mostraba a un Ulises galáctico y mi padre me dijo: ‘pero ese no es el verdadero Ulises’”. Ahí comenzó todo.

De hecho, reconoce que todo el arco de personajes de la mitología grecolatina, se queda justamente con el rey de Itaca, el protagonista de La Odisea. “Es el narrador por antonomasia, es el seductor, es un personaje que a lo largo de su viaje va enamorando a todo el mundo por las historias que les cuenta. Eso es maravilloso. No le vemos nunca ganar una batalla, sino escandilar a todo el mundo con sus cuentos”. Además, elige a la diosa romana Bona Fide, la diosa de la buena fe.

“Por mucho tiempo pensé que La Odisea la había inventado mi padre (ríe), porque él no leía la historia, me la contaba con sus propias palabras. Por mucho tiempo me creía la hija de Homero. Debo decir que no he superado ese narcisismo totalmente, aún lo sigo pensando”.

En su rol de estudiosa del mundo del libro antiguo, Vallejo se refirió al rol de los libros en las ciudades. “Los libros generan comunidad. Para mí es uno de los hechos fundamentales de la humanidad, es la épica del conocimiento, la épica del saber, de la democratización del acceso al conocimiento, y me parece algo hermoso representar esa cadena de seres humanos como un tapiz de relatos, de peripecias, de biografías, de personajes que se han esforzado porque esas historias que contienen los libros puedan estar al alcance de cada vez más personas”.

Por supuesto, destacó las bibliotecas públicas. “Me gustaría que las sociedades se parecieran a las bibliotecas, en el sentido de que en estas todo el mundo es recibido, las puertas están abiertas y en nuestras sociedades contemporáneas y capitalistas no existen tantos lugares donde a la gente se les abran tanto las puertas tanto a cambio, sin pedirnos que consumamos. Las bibliotecas se han convertido en centros neurálgicos de los barrios y de las comunidades que los habitan. Son lugares acogedores y donde se ayuda a las personas, se recibe a personas sin hogar, lo mismo que los migrantes que tienen un lugar para preparar currículos laborales”.

Y agrega una reflexión: “Las bibliotecas son las herederas de la antigua agora griega, donde caben todas las miradas, todas las posibilidades. En estos momentos, estamos viviendo polémicas respecto a la retirada de las bibliotecas públicas de determinados libros, personas que lo reclaman. La idea de la Biblioteca de Alejandría era que todo tuviese cabida, por lo que tenemos libertad de elegir y contrastar”.

También hizo una particular reflexión en torno a un asunto, referido a los libros, que parece mucho más antiguo de lo que la gente cree. “Como estudiosa de la historia de la lectura puedo asegurarles de que ese mensaje de que ‘cada vez se lee menos’ o ‘la cultura se va al traste’, aparece en todas las épocas. No hay siglo en donde no tengamos testimonio de esa misma actitud. De hecho, se ha encontrado en papiros egipcios textos donde los gerentes se quejan de que los jóvenes ya no son lo que eran, de que ya no estudian tanto como las generaciones anteriores, de que no respetan a sus mayores. ¡Hasta en las tablillas mesopotámicas aparecen esas cosas mencionadas!”.

Eso sí, el discurso en torno a la importancia del libro, añade, ha sido consistente. “Los lectores nunca hemos sido una mayoría social. Nunca, en ningún momento de la Historia. Pero siempre hemos sido los suficientes como para mantener con vida esta aventura que cuento en El infinito en un junco, y aunque a veces parece que la cultura se ha adelgazado hasta convertirse en un hilo que se iba a romper, nunca se ha roto totalmente. Siempre hay profesores de literatura apasionados transmitiendo a los jóvenes ese amor. En el presente veo un aspecto esperanzador, que es ver cómo se llenan las ferias del libro, los festivales literarios”.

Tomando en cuenta que su obra se ancla en el pasado, ¿considera que actualmente se toman en cuenta las lecciones de la Historia?

Yo creo que mis libros, sobre todo El infinito en un junco, son libros sobre el presente. Para mí, la Historia es una perspectiva desde la cual mirar el mundo de hoy. No estoy escribiendo porque busque la erudición histórica, sino porque creo que para entender el hoy tenemos que echar la vista al ayer. Aunque percibo que en general no se percibe como muy útil el estudio de la Historia y que de hecho está desapareciendo y están muy cuestionadas las Humanidades. Es evidente que el pasado nos alerta, nos enseña y muchas veces nos enseña humildad, de que no estamos inventado nada nuevo, sino que en general la mayoría de las recetas ya se inventaron antes.

