Un controvertido vínculo con Trump y la pérdida de su madre: cómo llega Andrea Bocelli a Viña 2024

Es probablemente el tenor más afamado de las últimas tres décadas. Desde su irrupción comercial masiva a mediados de los 90′ con el hit Por ti volaré, Andrea Bocelli, se hizo un nombre como un sólido intérprete que podía incursionar sin problemas en la música popular, como en su momento lo hizo Plácido Domingo. Con esa condición debutará en el Festival de Viña 2024.

Nacido en 1958 en la región de Toscana, Bocelli consolidó una carrera musical pese a nacer con glaucoma congénito. A los doce años sufrió la pérdida total de la visión tras recibir un impacto en la cabeza durante un partido de fútbol. Ello no le impidió seguir estudios superiores de canto. Con los años comenzó a cantar en conciertos y festivales. Fue así que en 1995 se presentó en San Remo, con Por ti volaré, original de Francesco Sartori y Lucio Quarantotto. No ganó, pero la grabó para un disco. Allí comenzó todo.

Con los años, Bocelli ha sido convocado para cantar en variados eventos. Puede señalar que ha actuado para tres Papas, además de los presidentes de EE.UU, Clinton, Obama y Biden. Hace un par de años, su nombre sonó para cantar en la toma de posesión de Donald Trump, quien es un fan suyo. Pero declinó, acusando reacciones violentas en su contra en las redes sociales. Aunque en el comando de Trump dijeron que fue Bocelli el que se ofreció para cantar, pero no se aceptó.

Así lo detalló a la CNBC el presidente del comité inaugural de Trump, Thomas J. Barrack Jr. “Los Bocelli se acercaron a él y le dijeron: ‘Mira, si te resultaría útil, si quieres que actuáramos, lo consideraríamos’. Y Donald dijo: ‘No es necesario. No estamos en ese tipo de marco. Muchas gracias por la oferta. Tú eres mi amigo. Siempre serás bienvenido en la Casa Blanca’”.

En el año 2000, poco después de la muerte de su padre, cantó para el papa Juan Pablo II, a instancias de su madre, Edi Aringhieri Bocelli. Ambos eran muy cercanos. Por ello, su muerte a mediados de 2022 impactó al cantante.

Poco amigo de ventilar su vida privada, Bocelli trazó algunas líneas sobre Edi en una charla con el Telegraph. “Mi mamá era una mujer extraordinaria, valiente, trabajadora, hiperactiva y generosa hasta que, lamentablemente, varias condiciones la transformaron. Me gustaría recordarla cuando realmente era ella, no cuando las condiciones la golpearon”.

En ese junio de 2022 cantó para la Reina Isabel II, meses antes de su muerte. Fue una de las varias veces en que pudo actuar para ella e incluso conversar. “De una mujer con tanta experiencia que ha dirigido un país durante tantos años –y un país con una historia antigua– siempre se puede aprender algo”.

En el último tiempo, Bocelli ha sumado a sus presentaciones a sus hijos Virginia y Matteo. Con ellos grabó el álbum The Bocelli Family, que consiguió éxito comercial y de crítica. “Compartir escenario con tus hijos es una sensación indescriptible. Es otro hermoso regalo que me ha dado mi vida -señaló en entrevista con America Domani-. Es una sensación extraña y alegre estar en una actuación y al mismo tiempo compartir un momento ‘familiar’ frente a un micrófono y frente a mi familia extendida, que por supuesto es el público. Debo confesar que una de las principales razones por las que decidí grabar un álbum en 2022 con Virginia y Matteo fue que me dio la oportunidad de pasar más tiempo con ellos”.

Con sus hijos también lanzó A Family Christmas (2022), que incluye canciones del catálogo navideño tradicional. Un repertorio que ha manejado desde hace años, desde que lanzó el álbum My Christmas (2009), producido por David Foster. Esta temporada el álbum tendrá una edición de lujo, adelantado por el sencillo Let it snow.